María Fernanda Cabal soltó un “secreto” de Carolina Corcho que relaciona a su familia con Álvaro Uribe: “Amigo personal”

María Fernanda Cabal reveló chisme de familia de Carolina Corcho - crédito Desnudate con eva/Instagram

La exministra de salud y precandidata presidencial Carolina Corcho fue el tema de conversación en una de la entrevista en la que participó María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, precandidatas presidenciales del Centro Democrático.

El espacio se dio en medio del programa digital Desnúdate con Eva, que dirige la española Eva Rey, en el que dos de las precandidatas presidenciales se refirieron a su contrincante de izquierda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lo que dijo María Fernanda Cabal del papá de Carolina Corcho

La precandidata del Centro Democrático se soltó al referirse a la estrecha relación que, según narró, existió entre el padre de Carolina Corcho y Álvaro Uribe Vélez, resaltando el contraste con la actual postura política de la exministra de Salud.

Las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín estuvieron en el programa digital de Eva Rey y "despotricaron" de Carolina Corcho - crédito @des_coneva/Instagram

En este contexto, Cabal abordó una parte de la historia familiar de Corcho, afirmando: “Que el papá de la Corcho era amigo personal de Álvaro Uribe, que se querían, que pertenecieron a un movimiento que se llamó Centro Liberal. Me dicen que si estuviera vivo seguramente hubiera participado”.

Y agregó que, posiblemente, de estar vivo, el padre de la exministra de Salud habría colaborado para algún Gobierno simpatizante del expresidente, por ejemplo, de Iván Duque.

La precandidata sugirió que la afinidad política del padre de Corcho con Uribe contrasta de manera significativa con la trayectoria de su hija, que ha mantenido una postura crítica frente al uribismo y ha trabajado de cerca con Gustavo Petro, incluso durante su paso por la Alcaldía de Bogotá.

Cabal profundizó en este contraste al señalar: “¿Quién iba a saber que iba a tener una hija completamente fanatizada que, además, trabajó con Petro en la alcaldía y fue declarada insubsistente?”.

Con estas palabras, la dirigente del Centro Democrático puso en evidencia la distancia ideológica entre generaciones dentro de la familia Corcho, al tiempo que cuestionó la radicalidad de la exministra y su alineación con el actual gobierno.

María Fernanda Cabal aseguró que el padre de Carolina Corcho fue cercano de Álvaro Uribe Vélez - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

Reacciones y críticas a la gestión de Corcho

La entrevista también incluyó intervenciones de otras participantes, como Paloma Valencia, que expresó dudas sobre el respaldo electoral que podría recibir Carolina Corcho.

Valencia afirmó: “No, y la Corcho yo creo que no, la gente no le va a votar. Hoy la gente, lo que está sufriendo con el sistema de salud, viendo cómo lo destruyó la Corcho por crear la famosa crisis explícita, cortándole los recursos para que los colombianos no tengan medicamentos, no los atiendan. Se están muriendo los pacientes de enfermedades raras, porque los medicamentos no llegan, porque el Gobierno no paga. Todo eso es obra de la señora Corcho”.

En medio de este cruce de opiniones, la conversación evidenció cómo las trayectorias personales y familiares siguen influyendo en el debate político colombiano, mientras antiguos vínculos y rivalidades resurgen en el escenario nacional.

Carolina Corcho aseguró en entrevista con Eva Rey que no pretendía vincular a ningún funcionario que no estuviera alineado a sus ideales - crédito Colprensa

¿Quién era el padre de Carolina Corcho?

Carolina Corcho, única mujer en la consulta del Pacto Histórico y exministra de Salud, se ha posicionado como una de las precandidatas más visibles de la izquierda, tras dejar su cargo en abril de 2023 y emprender una campaña centrada en la pedagogía de las reformas sociales impulsadas durante el Gobierno de Gustavo Petro.

El 2 de noviembre de 1995 fue una fecha que marcó a la hoy precandidata de izquierda, luego de que su padre, Freddy Hernán Corcho —destacado profesor de la Universidad Nacional y diputado a la Asamblea de Antioquia—, fuera asesinado por sicarios en una calle de Medellín. Esta era la ciudad que lo había acogido junto a su esposa, cuando ambos huían de la violencia del Bajo Cauca, la zona minera de Antioquia donde nacieron en familias campesinas, según conoció Las2Orillas.

Freddy Corcho era ingeniero y tenía un fuerte espíritu de activismo. Su proyecto más ambicioso consistía en proveer acueducto para toda Colombia, un objetivo que marcó los últimos años de su vida, dedicados al diseño de teorías para lograr ese sueño. También expresó con claridad a su familia que deseaba ver a su hija con bata de doctora y no como ingeniera.