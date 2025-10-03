Colombia

Lotería del Quindío: resultados ganadores del sorteo 2983 de este 2 de octubre

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería del Quindío y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Por Armando Montes

Guardar
El sorteo de la Lotería
El sorteo de la Lotería del Quindío se realiza todos los jueves (Infobae)

Para todos aquellos que participaron en la Lotería de Quindio y quieren saber cuál fue el premio que les tocó, aquí están los resultados ganadores de su último sorteo.

Fecha del sorteo: jueves 2 de octubre de 2025.

Número del sorteo: 2983

Números ganadores: 4393-97.

Cuide bien tu boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantengalo en un lugar seguro y trate que no se maltrate.

Para cobrar tu premio, si este es menor a los 5 millones de pesos, solo tiene que acudir a cualquiera de los puntos de distribución con la fotocopia de la cédula de identificación y el billete.

Si es mayor a los 5 millones de pesos, necesita presentar una copia de tu cédula de ciudadanía, el billete o fracción original firmado en la parte posterior con nombre, dirección, teléfono, código postal y ciudad, así como el Rut y un Certificado Bancario, ambos actualizados y que no supere el mes de haber sido expedido.

La Lotería del Quindío solo realiza un juegocada semana, todos los jueves después de las 22:30 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar varios miles de millones de pesos en premios.

Plan de premios de la Lotería de Quindio

La Lotería del Quindio ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 9.600 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Ocho secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Quindió que entrega por diferentes aproximaciones.

Claves para jugar y ganar en la Lotería del Quindío

Entre las claves para aumentar las posibilidades está la adquisición responsable de billetes o fracciones, revisar detalladamente cada número y conservar el billete original en buen estado.

El tiempo para reclamar premios es de un año desde la fecha del sorteo y para premios mayores es indispensable presentar el billete original con los datos firmados y documentos de identificación. Además, confirmar siempre los resultados en fuentes oficiales para evitar errores o fraudes es fundamental.

La Lotería del Quindío está regulada y fiscalizada para garantizar transparencia y seguridad en su operación. Comprar en puntos autorizados y mantener el recibo o billete seguro es clave para poder cobrar cualquier premio ganado.

También, conocer el plan de premios, incluyendo premios secos y aproximaciones, ayuda a entender mejor cómo se distribuyen los beneficios y maximizar las oportunidades de éxito en cada sorteo.

Temas Relacionados

Lotería de Quindíocolombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Temblor hoy en Colombia: magnitud y epicentro del último sismo registrado en Santander

El movimiento telúrico comenzó a las 22:42 (hora local)

Temblor hoy en Colombia: magnitud

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para este viernes 3 de octubre

Cuáles son los autos que no pueden circular este viernes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa en Cartagena:

Este es el Pico y Placa en Villavicencio para este viernes 3 de octubre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Este es el Pico y

Sinuano Día y Noche: resultados del jueves 2 de octubre de 2025

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana divulgó la combinación ganadora de ambos sorteos de este jueves

Sinuano Día y Noche: resultados

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy 8:00 a.m. y 8:00 a.m.

¡Alista las reservas! diferentes zonas de la capital se verán afectados por suspenciones temporales del servicio

Estos son los turnos de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron 12 presuntos miembros del

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

ENTRETENIMIENTO

Blessd inunda el ranking Spotify

Blessd inunda el ranking Spotify Colombia: las 10 canciones más reproducidas hoy

Periodista desacreditó versión de Valentino Lázaro sobre la ruptura de Karina García y Altafulla: “Mentirosito no”

Concierto de Luis Alfonso en El Campín de Bogotá sigue en pie: el Distrito dio luz verde a su realización

⁠Actriz Natalia Reyes confesó si se arrepiente o no de haber votado por Petro: “Que entre el diablo y escoja”

Érika Zapata explicó por qué no se maquilla cuando sale en las emisiones del noticiero: “Aprovecha tu juventud”

Deportes

América de Cali dio el

América de Cali dio el golpe en Barranquilla: superó a Junior por 2-1 en la Copa Colombia

Santa Fe dio un golpe de autoridad en la Copa Libertadores Femenina: así quedó el grupo A de las Cardenales

“Me gustó bastante el equipo”: el análisis del técnico César Torres tras el empate ante Noruega; Colombia aún no sella su clasificación a octavos

Aficionados colombianos deben alistar el bolsillo: esto costará la boleta para la final del Mundial de 2026

Así quedó el grupo de la selección Colombia sub-20 en el Mundial de Chile: la Tricolor hace cuentas para los octavos