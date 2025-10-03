Colombia

Liga de voleibol de Antioquia tomó decisión definitiva sobre deportista trans tras el fallo de la Corte Constitucional

La Liga conformó una mesa de trabajo interdisciplinaria que incluye la participación de deportistas trans, entre ellas, Emiliana Castrillón, que ganó el pleito en la corte

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

La Corte Constitucional respondió la
La Corte Constitucional respondió la tutela de una mujer trans a la que se le impidió disputar torneos de la Liga Antioqueña de Voleibol - crédito Colprensa

La reciente decisión de la Corte Constitucional marca un punto de inflexión en el deporte colombiano, al exigir la modificación de los reglamentos en las ligas deportivas para asegurar la participación igualitaria de las personas trans en todas las categorías.

En respuesta, la Liga Antioqueña de Voleibol anunció que ha recibido y acatado la orden contenida en la Sentencia T-179 de 2025, comprometiéndose a garantizar la inclusión plena en sus competencias.

La entidad deportiva subrayó su disposición a colaborar estrechamente con el Ministerio del Deporte para fortalecer el marco normativo y erradicar cualquier forma de discriminación hacia los y las deportistas, tanto en Antioquia como en el resto de las ligas de voleibol del país.

Este compromiso se da en medio de una política de apertura y respeto a los derechos humanos, que la Liga considera fundamental para el desarrollo de un deporte más justo.

Desde 2024, luego del fallo en segunda instancia del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Amagá, la Liga Antioqueña de Voleibol implementó una serie de medidas orientadas a la inclusión.

Entre las acciones adoptadas, se destaca el reintegro de Emiliana Castrillón a las competencias de los torneos departamentales, así como la modificación del reglamento vigente, lo que permitió que la deportista completara su participación con el equipo del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en el Torneo Departamental.

Liga de Voleibol de Antioquia
Liga de Voleibol de Antioquia reintegro a jogadors trans - crédito Liga Antioqueña de Voleibol/Facebook

Además, la Liga conformó una mesa de trabajo interdisciplinaria que incluye la participación de deportistas trans, entre ellas Emiliana Castrillón.

Este espacio se orienta al diálogo, la inclusión y el fortalecimiento del juego limpio en todas las competencias organizadas por la entidad.

En su comunicado, la Liga Antioqueña de Voleibol hizo un llamado a la comunidad deportiva para que reciba estos cambios con apertura y empatía, subrayando la importancia del compromiso colectivo con los derechos humanos.

La organización reiteró su disposición para mantener un diálogo constructivo y colaborativo, con el objetivo de consolidar un entorno deportivo más inclusivo para la población trans y para toda la familia del voleibol.

Deportista trans ganó proceso en la Corte Constitucional en Colombia

La decisión adoptada por la Corte Constitucional de Colombia impactará directamente la forma en que las organizaciones deportivas regionales diseñan sus normativas sobre la participación de deportistas trans, imponiendo un precedente a escala nacional.

Esta decisión se conoció el 1 de octubre de 2025 tras la revisión de una tutela presentada por una jugadora trans a quien la Liga Antioqueña de Voleibol le prohibió continuar compitiendo en torneos oficiales tras una reforma reglamentaria que exigía haber nacido mujer para mantenerse en la competición.

El tribunal exigió modificaciones normativas tras analizar el caso de una jugadora cuyo derecho a competir se vio vulnerado por restricciones impuestas por la Liga Antioqueña de Voleibol - crédito Corte Constitucional

De acuerdo con detalles difundidos por el tribunal constitucional, la atleta venía participando sin objeciones en la categoría femenina oficial durante aproximadamente diez años y ya había jugado cuatro fechas de los denominados “Torneos Departamentales 2024” cuando la nueva regulación le impidió seguir compitiendo. El alto tribunal detectó, al examinar el caso, que la afectada mantenía niveles de testosterona equivalentes a los de sus compañeras y que no existía evidencia de infracciones o ventajas deportivas relacionadas con su identidad de género.

Al analizar los argumentos presentados por la deportista, los magistrados concluyeron que la decisión de la liga regional había vulnerado garantías fundamentales como la dignidad humana, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia y el derecho al deporte.

Una mujer trans denunció que
Una mujer trans denunció que fue discriminada por la Liga de Voleibol de Antioquia por su condición de género - créditos Liga de Voleibol de Antioquia - Captura de video Noticias Caracol

El pronunciamiento señaló que “el pluralismo valorativo que subyace a las decisiones constituyentes de 1991 impone valorar opciones, introducir matices, contrastar discrepancias y modular efectos”, una valoración que sustentó la exigencia de eliminar prohibiciones absolutas en la normativa deportiva.

Entre las razones cruciales para el fallo, la Corte remarcó la “ausencia de certeza científica sobre una ventaja competitiva sistemática de mujeres trans sobre deportistas cisgénero” y la existencia de “diversidad de abordajes internacionales”, que oscilan entre modelos de exclusión total y sistemas de evaluación personalizados basados en criterios individuales o de elegibilidad médica y deportiva.

Con esta sentencia, la Liga Antioqueña de Voleibol deberá modificar su reglamento y permitir que la jugadora afectada vuelva a los torneos. Además, el Ministerio del Deporte ha recibido el mandato de supervisar el proceso de ajuste normativo, así como verificar que el resto de las ligas de voleibol bajo su autoridad no mantengan restricciones similares en sus reglamentos.

