Abogada que demandó la alcaldía del “Bukele colombiano” en Bucaramanga apareció muerta y Petro publicó fuerte mensaje: “Han llenado de odio y sectarismo a algunos ignorantes”

Además de Serrano, otro de los abogados que demandó en el proceso judicial contra Jaime Andrés Beltrán, e identificado como Juan Nicolás Gómez, aseguró que su vida también correría peligro

La abogada Sandra Cecilia Serrano Rodríguez, de 53 años, fue hallada sin vida en la noche del miércoles 1 de octubre en su residencia ubicada en el barrio Sotomayor, en Bucaramanga.

El caso ha generado una resonancia en todo el país, debido a que la jurista era reconocida en la esfera política local de la capital del departamento de Santander por ser una de las ciudadanas que impulsó una demanda de doble militancia contra el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.

De acuerdo con la versión recopilada por el diario El Tiempo, el hallazgo ocurrió cerca de las 9 p.m. en su apartamento, según las autoridades.

La abogada fue encontrada sin signos vitales en el estudio de su vivienda. Las autoridades confirmaron que no se observaron signos evidentes de violencia en el cuerpo de la víctima. Lo encontraron en uno de los edificios residenciales ubicados por esta zona de Sotomayor:

La nota que se halló al lado de la abogada Sandra Cecilia Serrano Rodríguez: “No tocar”

Un detalle que llamó la atención de los investigadores fue la presencia de varios alimentos junto al cuerpo, entre ellos un pan, un plato, un vaso y un marcador.

Además, se encontró una nota manuscrita: “Ojo, no tocar plato, ni pan, ni vaso, ni marcador”, lo que llevó a las autoridades —Personal de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y de la Sijín realizaron el levantamiento e inspección técnica en el lugar— a extremar las precauciones con la escena y los objetos,

Una fuente consultada por el mismo medio en Colombia describió a Serrano como una persona reservada y a la defensiva. Por tal motivo las pesquisas avanzan con el fin de esclarecer las circunstancias del deceso, sin hipótesis descartadas hasta el momento.

El caso ha generado preocupación entre los involucrados en el proceso de nulidad electoral contra el exalcalde Beltrán, también conocido como “el Bukele colombiano”, y que el viernes 26 de septiembre de 2025 se despidió de los bumangueses.

El otro abogado cuya vida correría peligro en Bucaramanga: Juan Nicolás Gómez

El diario bogotano mencionó que Juan Nicolás Gómez, otro abogado participante en la demanda, denunció haber recibido amenazas vía WhatsApp por parte de un individuo identificado como “Luis Triana”.

Gómez relató que en la comunicación le advirtieron sobre supuestas consecuencias por su labor jurídica: “Que me ateniera (sic) a las consecuencias por haber dañado el proyecto de ciudad, que estuviera pendiente, que él sabía dónde vivía y que iba a estar vigilando”. Hasta la fecha, el jurista no ha presentado denuncia formal ante la Fiscalía.

Tras conocerse la muerte de Serrano, Jaime Andrés Beltrán lamentó por medio de un video que compartió en su cuenta de Instagram (@soyjaimeandres) el hecho y señaló que nunca conoció personalmente a la abogada.

“Lamento profundamente su muerte y que este hecho se haya querido relacionar con el fallo de segunda instancia que me dejó fuera de la Alcaldía”, afirmó “el Bukele colombiano” en la grabación que compartió la mañana del viernes 3 de octubre de 2025.

“No vamos a permitir que el buen nombre sea manchado, es una persecución política que viene de hace unos años atrás. Quiero hacer un llamado a la Fiscalía para que esta investigación se le dé la celeridad y los resultados se le comuniquen a la opinión pública. Muchos conocen los principios de Jaime Andrés; son ataques malsanos”, agregó Beltrán.

Por qué es tan relevante el nombre de la abogada Sandra Cecilia Serrano Rodríguez

Sandra Cecilia Serrano Rodríguez fue una de las figuras principales detrás de la acción judicial que busca la nulidad de la elección de Beltrán, argumentando que el exalcalde habría incurrido en doble militancia al postularse por una coalición distinta sin la renuncia previa exigida.

Por esta razón el Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda en enero de 2025 y su trámite continúa.

En el desarrollo del proceso, Serrano incorporó pruebas técnicas, como la presentación de un perito en informática de Cali para evaluar la idoneidad y los requisitos de los peritajes en el expediente, según explicó Gómez al periódico bogotano.

Las autoridades de Bucaramanga mantienen abierta la investigación en espera de los resultados forenses definitivos.

El presidente Petro también se refirió al caso de la abogada hallada sin vida en Bucaramanga

La mañana del mismo viernes 3 de octubre, además de Beltrán, el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, dejó sus impresiones sobre este caso en un mensaje que compartió en su cuenta de X (@petrogustavo).

“Definitivamente, ojo pueblo, han llenado de odio y sectarismo a algunos ignorantes. Han asesinado a Sandra Cecilia Serrano, abogada santandereano que demandó la investidura del alcalde Beltrán”, inicia la publicación del jefe de Estado.

Tal y como dijo Petro en otro mensaje previo sobre el crimen de un joven chef en Ibagué (Cristian Montaño), también mencionó el odio como un factor que promueve la polarización en el país.

“En Santander también hay gentes llenas de odio en su corazón, que le pueblo comunero los venza con amor. La solución es unidad y firmeza, como dijera José Antonio Galán, el comunero: Ni un paso atrás y lo que ha de ser que sea”, siguió Petro, que como hizo en el mensaje sobre el crimen de Montaño (que habría sido según versión preliminar, por ser petrista), dejó una lección de historia incluida en su comunicado.

“Que los comuneros vuelvan a vivir en el corazón del pueblo santandereano. No son los Nazis, señores y señoras, son los comuneros buscando la Justicia Social”, cerró el presidente colombiano.