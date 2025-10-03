La magia de ‘Avatar Live in Concert’ llegará a Bogotá: fecha, lugar y precios de boletería del evento

La Film Music Orchestra interpretará en vivo la banda sonora de 'Avatar', acompañando la proyección de los largometrajes de James Cameron - crédito cortesía Breakfast Live

El universo de Avatar llegará al Movistar Arena de Bogotá el 28 de marzo de 2026 con un espectáculo que combinará la proyección de la franquicia de James Cameron en pantalla gigante, con la interpretación en vivo de su banda sonora por la Film Music Orchestra. Esta propuesta permitirá a los asistentes sumergirse en una experiencia audiovisual que une cine y música en directo.

La saga, que debutó en 2009, ha recaudado desde su primer largometraje 2.900 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en la película más exitosa de la historia. Su continuación, Avatar: The Way of Water (2022), sumó 2.300 millones de dólares adicionales, consolidando el impacto global de la franquicia.

'Avatar Live In Concert', tendrá lugar en el Movistar Arena de Bogotá el 28 de marzo de 2026 - crédito cortesía Breakfast Live

La música original fue compuesta por James Horner, quien había colaborado previamente con James Cameron en Aliens y Titanic. Tras su fallecimiento en 2015, Simon Franglen asumió la composición de la secuela, manteniendo la esencia épica de Pandora. “No hay nada como escuchar una orquesta tocar tu música en vivo junto a la película. Es un privilegio llevar la música de Avatar al escenario para que todos puedan sentir la misma emoción que vivimos en el estudio de grabación”, expresó Franglen.

Para la presentación en el Movistar Arena, se conoció que el director de la orquesta será Neil Thompson, mientras que la voz estará a cargo de Una Palliser, cantante y violinista irlandesa reconocida por el público colombiano, ya que fue invitada por Shakira a unirse a su banda durante el Sale el Sol World Tour entre 2010 y 2011. Además, anteriormente estuvo de gira interpretando la banda sonora de Blade Runner, en un proyecto similar al que actualmente lidera con Avatar.

La preventa de entradas para el show de Avatar inició el 30 de septiembre en preventa. A partir de este 2 de octubre se habiltó la venta con todas las formas de pago - crédito cortesía Breakfast Live

La Film Music Orchestra (FILMO), reconocida por su interpretación de bandas sonoras cinematográficas, será la encargada de ejecutar la música en vivo durante el evento.

La preventa de entradas inició el 30 de septiembre, y a partir de este jueves 2 de octubre se habilitó la venta de boletería con todas las formas de pago, a través de TuBoleta. La organización del espectáculo está a cargo de Breakfast Live, productora colombiana especializada en eventos internacionales.

Las entradas pueden adquirirse a través de TuBoleta - crédito cortesía Breakfast Live

Lo que se sabe acerca de ‘Avatar: Fuego y ceniza’

Primer tráiler de 'Avatar: Fuego y Ceniza'.

Faltan poco más de dos meses para que la tercera película de la franquicia llegue a las salas de cine de todo el mundo. Lo que se sabe hasta ahora proviene de los tráilers publicados hasta la fecha, que anticipan una transformación radical en los escenarios y dinámicas de la saga, con los Na’vi desplazándose de los océanos a regiones dominadas por volcanes, montañas y cenizas.

El metraje revela un conflicto entre dos nuevos clanes: los Na’vi del aire y los Na’vi de las Tierras del Fuego, cada uno acompañado por sus propias criaturas. En medio de esta guerra civil, la familia Sully queda atrapada, mientras los hijos de Jake desatan la furia que su padre había intentado contener.

Entre las novedades más llamativas figura la introducción de una nueva antagonista: Varang, interpretada por Oona Chaplin. El personaje, líder de los habitantes del fuego y distante del resto de clanes de Pandora, desafía las creencias tradicionales de los Na’vi: “Tus dioses no tienen potestad aquí”, amenaza en el primer tráiler.

Los avances de la película también confirman el regreso de personajes como el coronel Quaritch (Stephen Lang), Spider (Jack Champion) y la joven generación de los Sully, así como la presencia de Ronal (interpretada por Kate Winslet), todos implicados en numerosos frentes conflictivos y asuntos pendientes en las Tierras del Fuego y la Ceniza, ampliando las expectativas para esta nueva entrega que promete redefinir la historia del planeta Pandora.