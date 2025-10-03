Colombia

Gustavo Petro dijo que tregua entre Los Costeños y Los Pepes de Barranquilla “no es entre dos bandas”: “Debe ser entre las bandas que se deben desmantelar y la ciudadanía”

El jefe de Estado publicó en sus redes sociales un mensaje en el que indicó que la celebrada tregua entre las dos bandas criminales debe ser también con los barranquilleros

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
crédito archivo Colprensa / John
crédito archivo Colprensa / John Paz | Fiscalía General de la Nación / Policía Metropolitana de Barranquilla

Gustavo Petro usó sus redes sociales para enviar un mensaje a los barranquilleros con respecto a la “tregua” entre los cabecillas de las bandas criminales Los Costeños y Los Pepes, tras una serie de diálogos, que irá hasta el 20 de enero de 2026.

Dijo el presidente sobre el anuncio que “la paz no es entre dos bandas en Barranquilla. La paz debe ser entre las bandas que se deben desmantelar y la ciudadanía Barranquillera”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, agregó una crítica a la administración distrital de la capital del departamento del Atlántico, que gestiona un proyecto que no sería incluyente, a juzgar por sus palabras.

“La pobreza extrema ha aumentado en Barranquilla por un proyecto de ciudad que excluye. Una ciudad más equitativa será una ciudad pacífica”, dijo.

Temas Relacionados

Los PepesLos CosteñosCese hostilidadesTreguaGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Madre de B King reveló la millonada que le ofrecieron al cantante por su show en México: “Era su sueño desde los 14 años”

La mamá y la hermana del artista compartieron detalles inéditos sobre la ilusión de su hijo por conquistar nuevos escenarios, y detalló como se dio el contacto con Regio Clownn

Madre de B King reveló

Se ordena la suspensión de Transmicable en Bogotá: usuarios deben buscar nuevas rutas del Sitp

Más de treinta mil personas deberán buscar alternativas de transporte por la interrupción del servicio, aunque ya se implementaron rutas adicionales para mitigar el impacto en la movilidad

Infobae

Así es el balón con el que la selección Colombia jugará el Mundial de 2026: deberá tener cuidado con el VAR

La FIFA presentó de manera oficial el esférico con el que se disputará el certamen en Estados Unidos, México y Canadá, que hace homenaje a dichos países

Así es el balón con

Deportivo Cali vs. Club Libertad de Paraguay EN VIVO, fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina, estas son las probables alineaciones

La acción del torneo femenino más importante de Sudamérica tendrá en su segundo día de acción, a las “Azucareras” debutando ante uno de los equipos más difíciles de Paraguay

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Gustavo Petro se refirió al homicidio del chef Cristian Montaño en Ibagué y que habría sido atacado por ser petrista: “Han llenado de odio desde los pulpitos de los gobiernos locales”

Los hechos se presentaron en el parque Centenario de la capital del departamento del Tolima: en medio de un cruce de palabras con el presunto asesino, Montaño recibió una golpiza que le costó la vida

Gustavo Petro se refirió al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron 12 presuntos miembros del

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

ENTRETENIMIENTO

Madre de B King reveló

Madre de B King reveló la millonada que le ofrecieron al cantante por su show en México: “Era su sueño desde los 14 años”

Gabriela Tafur alerta tras sufrir accidente en su rostro mientras estaba en el gimnasio: “Calculé mal”

Mánager de ‘Pirlo’ dio nueva información del secuestro del que acusa a Blessd: “Se estaba planeando una acción legal en mi contra”

Pirlo se enfrentó a Westcol por acusarlo de robarle a Blessd, y aseguró que quiere frenar su carrera: “Llevas un año intentándolo”

Blessd inunda el ranking Spotify Colombia: las 10 canciones más reproducidas hoy

Deportes

Así es el balón con

Así es el balón con el que la selección Colombia jugará el Mundial de 2026: deberá tener cuidado con el VAR

Deportivo Cali vs. Club Libertad de Paraguay EN VIVO, fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina, estas son las probables alineaciones

Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de convocados de la selección Colombia para los partidos amistosos ante México y Canadá: hay novedades en la lista

Francisco Maturana recibió un nuevo reconocimiento por “su talento, liderazgo y amor por el fútbol”: “Muchas gracias Pacho”

Juan Fernando Quintero protagonizó dos fuertes peleas: estos fueron los agarrones del colombiano durante la clasificación de River Plate ante Racing por la Copa Argentina