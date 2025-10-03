Colombia

Gaula Militar capturó a mujer que se hacía pasar por por integrante de grupos ilegales para extorsionar: alcanzó a cobrar 4 millones

La sospechosa se hacía pasar por integrante de un grupo ilegal para exigir grandes sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de sus víctimas

La mujer exigía dinero a
La mujer exigía dinero a cambio de no atentar contra sus víctimas, operando bajo una identidad falsa de estructura al margen de la ley y fue puesta a disposición de la Fiscalía - crédito Ejército y Gaula Militar

El Gaula Militar Tolima, unidad adscrita a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, capturó en el parque principal del municipio de Ataco a una mujer acusada de extorsión agravada tras hacerse pasar por integrante de un grupo ilegal.

Según el comunicado oficial del Ejército, la detenida realizaba llamadas intimidantes a residentes del departamento de Boyacá, exigiendo grandes sumas de dinero bajo amenazas contra la vida de sus víctimas.

De acuerdo con la investigación y el comunicado del Ejército, una de las personas afectadas interpuso la denuncia correspondiente después de verse obligada a transferir cuatro millones de pesos a una cuenta bancaria asociada a la presunta extorsionista.

Las autoridades confirmaron los hechos: “Una de las víctimas que interpuso la denuncia alcanzó a transferirle cuatro millones de pesos a una cuenta bancaria. Gracias al seguimiento realizado por las tropas, fue posible ubicar a la presunta extorsionista en el sur del Tolima y efectuar su captura”.

El trabajo de seguimiento permitió localizar y detener a la mujer en el sur del departamento de Tolima.

Momento de la captura de la mujer - crédito Ejército y Gaula Militar

La capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía Segunda Especializada, donde enfrenta cargos por extorsión agravada.

El Gaula Militar Tolima continúa las investigaciones para establecer el posible vínculo de la mujer con otras extorsiones bajo la misma modalidad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar cualquier intento de extorsión o secuestro a través de la línea gratuita 147 del Gaula Militar Tolima.

Judicializados cinco presuntos extorsionistas por modalidad de falsa encomienda en Tolima

Cinco personas enfrentan cargos en Colombia por su presunta participación en una extorsión bajo la modalidad de falsa encomienda en Tolima, con un perjuicio que supera los 64 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación informó que el grupo habría utilizado engaños telefónicos para obligar a una víctima en Ibagué a realizar múltiples transferencias bancarias.

Según detalló el ente de control, los señalados son Juan Esteban Laverde Sánchez, Karen Tatiana Pachón Moreno, Laura Yeraldine Prieto Rodríguez, Kennyer Joel Mejía Frontado y Andrés Camilo Hernández Moncada.

Este fue el grupo de
Este fue el grupo de extorsionistas capturados, en el Tolima - crédito Fiscalía

Todos fueron imputados por el delito de extorsión agravada, luego de un operativo simultáneo coordinado por la Policía Nacional en Bogotá y Soacha (Cundinamarca).

La investigación indica que los hechos tuvieron lugar entre el 10 y 11 de febrero de 2025. Durante ese periodo, la víctima recibió llamadas y mensajes a nombre de una persona cercana cuya identidad había sido usurpada. A través de estos mensajes, se le solicitó apoyo para reclamar una supuesta encomienda, lo que dio inicio al esquema delictivo.

Tras aceptar la solicitud, la víctima fue abordada telefónicamente por supuestos funcionarios de la Policía Nacional. Los interlocutores advirtieron sobre la presencia de dólares en la encomienda, asegurando que esto implicaba sanciones legales. Bajo esas amenazas, exigieron transferencias de dinero para evitar la supuesta judicialización.

La Fiscalía General de la Nación informó que la víctima realizó transferencias por un total de 64.918.000 pesos a siete cuentas bancarias, pertenecientes a los acusados.

La víctima pasó más de
La víctima pasó más de 60 millones de pesos a los extorsionistas - crédito Luisa González/Reuters

El caso avanzó con la captura de los cinco implicados por orden judicial. Cuatro de los procesados cumplirán medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Andrés Camilo Hernández Moncada permanece vinculado al proceso en libertad.

Según información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, ninguno de los acusados aceptó los cargos durante las audiencias concentradas. Autoridades recomiendan a la ciudadanía prestar especial atención ante comunicaciones relacionadas con envíos o solicitudes bancarias para prevenir caer en este tipo de fraudes.

