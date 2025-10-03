Falleció un joven tras caer desde el cuarto piso de un edificio residencial en Barranquilla

El hecho conmocionó a la comunidad, quien auxilió al joven que murió cinco días después de lo ocurrido - Foto referencia (Crédito: Colprensa)

Jhon Alberto Julio Pérez, de 22 años, falleció en la madrugada de este viernes en una clínica de Barranquilla.

La muerte se produjo como consecuencia de las heridas sufridas tras caer desde el cuarto piso de un conjunto residencial en el barrio La Ceiba, el pasado domingo 28 de septiembre.

El día de los hechos se conocieron pocos detalles sobre lo ocurrido.

De manera preliminar, las autoridades informaron a la Emisora Atlántico que el joven, al parecer, se encontraba en la habitación de una mujer cuando un familiar de ella llegó al apartamento.

(Freepik)

En ese momento, Jhon Alberto habría intentado esconderse y decidió huir por la ventana, pero se habría resbalado, cayendo al vacío.

Según la información de los testigos del hecho, el incidente habría ocurrido en el conjunto residencial Tamarindo, ubicado en la calle 50 con carrera 13, hacia las 6:00 de la tarde.

La víctima fue auxiliada en el lugar y trasladada de inmediato a un centro asistencial por las lesiones sufridas, tales como: trauma craneoencefálico y trauma cervical. El joven permaneció hospitalizada con pronóstico reservado hasta la madrugada de este viernes 3 de octubre, cuando se confirmó su fallecimiento.

Lo que se conoció del joven es que era oriundo de Repelón y laboraba como mecánico. Por el momento, se desconoce el por qué de su reacción ante la llegada de otra persona.

El cuerpo de Jhon Alberto Julio Pérez fue remitido al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para los procedimientos correspondientes. Las autoridades mantienen la investigación sobre las circunstancias exactas del caso.

No es el único hecho relevante en La Ceiba

El gremio gastronómico de Barranquilla se encuentra consternado tras el violento ataque sufrido por el chef Jaime Ruiz Buelvas, quien permanece hospitalizado bajo pronóstico reservado luego de ser herido con arma blanca durante un intento de robo. La Ceiba, un sector del suroccidente de la ciudad conocido por su actividad nocturna y la presencia de comercios y residencias, fue el escenario del suceso que ha generado preocupación y mensajes de solidaridad en redes sociales.

El hermano del hombre que provocó la llamada de vecinos a las autoridades fue el que le causó las lesiones a los agentes de la Policía - crédito Camila Díaz/Colprensa y José Navia

Según la información publicada por W Radio, el incidente ocurrió la noche del 2 de octubre, cuando Ruiz Buelvas regresaba a su vivienda tras finalizar su jornada laboral en un restaurante. Testigos citados por la emisora indicaron que el chef, como era habitual, caminaba por la vía pública cuando fue interceptado por tres individuos que se desplazaban en dos motocicletas. El objetivo de los agresores era despojarlo de sus pertenencias.

El ataque se produjo en al menos cinco ocasiones, lo que obligó a trasladar a la víctima de inmediato a un centro asistencial cercano.

Con el parte medico se confirmó que las lesiones comprometieron varias zonas del cuerpo de la víctima, por lo que permanece bajo observación médica y requiere monitoreo constante y tratamiento especializado.

La rápida reacción de los vecinos permitió alertar a las autoridades y a los organismos de emergencia, facilitando el traslado oportuno del herido. La Policía Metropolitana de Barranquilla acordonó el lugar de los hechos para adelantar la recolección de información y tomar el testimonio de las personas presentes en el área.

La W Radio informó que los atacantes huyeron del sitio tras herir a la víctima y, hasta el momento, no se ha reportado la captura de los responsables ni la recuperación de los objetos que pretendían robar.

Las autoridades iniciaron con la revisión de material de cámaras de seguridad con el objetivo de esclarecer la ruta de escape y determinar la identidad de los agresores. Versiones preliminares recogidas por W Radio sostienen que los delincuentes aprovecharon la movilidad que les brindaban las motocicletas para escapar rápidamente de la escena. Además, la policía investiga si estos individuos podrían estar vinculados a otros hechos delictivos recientes en la zona.