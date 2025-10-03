Colombia

Falleció un joven tras caer desde el cuarto piso de un edificio residencial en Barranquilla

Jhon Alberto Julio Pérez, de 22 años, estaba en el apartamento de un amiga y, al parecer, intentó salir por una ventana, pero se resbaló y cayó desde el cuarto piso

Por Camila Castillo

Guardar
El hecho conmocionó a la
El hecho conmocionó a la comunidad, quien auxilió al joven que murió cinco días después de lo ocurrido - Foto referencia (Crédito: Colprensa)

Jhon Alberto Julio Pérez, de 22 años, falleció en la madrugada de este viernes en una clínica de Barranquilla.

La muerte se produjo como consecuencia de las heridas sufridas tras caer desde el cuarto piso de un conjunto residencial en el barrio La Ceiba, el pasado domingo 28 de septiembre.

El día de los hechos se conocieron pocos detalles sobre lo ocurrido.

De manera preliminar, las autoridades informaron a la Emisora Atlántico que el joven, al parecer, se encontraba en la habitación de una mujer cuando un familiar de ella llegó al apartamento.

(Freepik)
(Freepik)

En ese momento, Jhon Alberto habría intentado esconderse y decidió huir por la ventana, pero se habría resbalado, cayendo al vacío.

Según la información de los testigos del hecho, el incidente habría ocurrido en el conjunto residencial Tamarindo, ubicado en la calle 50 con carrera 13, hacia las 6:00 de la tarde.

La víctima fue auxiliada en el lugar y trasladada de inmediato a un centro asistencial por las lesiones sufridas, tales como: trauma craneoencefálico y trauma cervical. El joven permaneció hospitalizada con pronóstico reservado hasta la madrugada de este viernes 3 de octubre, cuando se confirmó su fallecimiento.

Lo que se conoció del joven es que era oriundo de Repelón y laboraba como mecánico. Por el momento, se desconoce el por qué de su reacción ante la llegada de otra persona.

El cuerpo de Jhon Alberto Julio Pérez fue remitido al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para los procedimientos correspondientes. Las autoridades mantienen la investigación sobre las circunstancias exactas del caso.

No es el único hecho relevante en La Ceiba

El gremio gastronómico de Barranquilla se encuentra consternado tras el violento ataque sufrido por el chef Jaime Ruiz Buelvas, quien permanece hospitalizado bajo pronóstico reservado luego de ser herido con arma blanca durante un intento de robo. La Ceiba, un sector del suroccidente de la ciudad conocido por su actividad nocturna y la presencia de comercios y residencias, fue el escenario del suceso que ha generado preocupación y mensajes de solidaridad en redes sociales.

El hermano del hombre que
El hermano del hombre que provocó la llamada de vecinos a las autoridades fue el que le causó las lesiones a los agentes de la Policía - crédito Camila Díaz/Colprensa y José Navia

Según la información publicada por W Radio, el incidente ocurrió la noche del 2 de octubre, cuando Ruiz Buelvas regresaba a su vivienda tras finalizar su jornada laboral en un restaurante. Testigos citados por la emisora indicaron que el chef, como era habitual, caminaba por la vía pública cuando fue interceptado por tres individuos que se desplazaban en dos motocicletas. El objetivo de los agresores era despojarlo de sus pertenencias.

El ataque se produjo en al menos cinco ocasiones, lo que obligó a trasladar a la víctima de inmediato a un centro asistencial cercano.

Con el parte medico se confirmó que las lesiones comprometieron varias zonas del cuerpo de la víctima, por lo que permanece bajo observación médica y requiere monitoreo constante y tratamiento especializado.

La rápida reacción de los vecinos permitió alertar a las autoridades y a los organismos de emergencia, facilitando el traslado oportuno del herido. La Policía Metropolitana de Barranquilla acordonó el lugar de los hechos para adelantar la recolección de información y tomar el testimonio de las personas presentes en el área.

La W Radio informó que los atacantes huyeron del sitio tras herir a la víctima y, hasta el momento, no se ha reportado la captura de los responsables ni la recuperación de los objetos que pretendían robar.

Las autoridades iniciaron con la revisión de material de cámaras de seguridad con el objetivo de esclarecer la ruta de escape y determinar la identidad de los agresores. Versiones preliminares recogidas por W Radio sostienen que los delincuentes aprovecharon la movilidad que les brindaban las motocicletas para escapar rápidamente de la escena. Además, la policía investiga si estos individuos podrían estar vinculados a otros hechos delictivos recientes en la zona.

Temas Relacionados

AtlánticoBarranquillaColombia-Noticias

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Club Libertad EN VIVO, Copa Libertadores Femenina, siga el minuto a minuto en Morón

La acción del torneo femenino más importante de Sudamérica tendrá en su segundo día de acción, a las “Azucareras” debutando ante uno de los equipos más difíciles de Paraguay

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Tras sentencia de la JEP a cúpula de las Farc, Francisco Santos recordó cuando fue secuestrado por el cartel de Medellín y Pablo Escobar: “Una vergüenza”

El expresidente “Pacho” Santos recordó que producto de su secuestro se formó la Fundación País Libre: “Yo estuve encadenado a una cama ocho meses”

Tras sentencia de la JEP

Gaula Militar capturó a mujer que se hacía pasar por por integrante de grupos ilegales para extorsionar: alcanzó a cobrar 4 millones

La sospechosa se hacía pasar por integrante de un grupo ilegal para exigir grandes sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de sus víctimas

Gaula Militar capturó a mujer

Álvaro Uribe se refirió a las críticas de Gustavo Petro contra la Andi: “El problema es el gobierno... que todo lo destruye”

Álvaro Uribe Vélez aseguró que un “Gobierno cuidadoso en las Relaciones Internacionales ya tendría de vuelta a las dos damas colombianas”, refiriéndose a Manuela Bedoya y Luna Barreto, detenidas en Israel

Álvaro Uribe se refirió a

Ejército liberó a dos personas secuestradas en Zipaquirá tras caer en una falsa oferta de empleo

Las víctimas, una de ellas de nacionalidad peruana, fueron engañadas en el municipio de Pacho y trasladadas a un paraje rural donde sus captores exigieron diez millones de pesos a sus familias

Ejército liberó a dos personas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron 12 presuntos miembros del

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

ENTRETENIMIENTO

Westcol sorprendió a Karina García

Westcol sorprendió a Karina García con costosa velada para celebrar sus 5 millones de seguidores: “Le dio en una noche lo que Altafulla no pudo”

Yeferson Cossio provocó controversia con video en el que se ve atrapando caimanes con sus manos durante su visita al Amazonas: “Qué necesidad”

Karina García habló sobre exámenes para enfermedades de transmisión sexual y las redes sociales señalaron a Altafulla

Anuel AA enfrenta demanda en Estados Unidos por presunta agresión en un parque temático de Universal

Salomón Bustamante confirmó el fin de su relación con Laura de León y respondió a rumores sobre el divorcio: “¿Algo más?"

Deportes

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Deportivo Cali vs. Club Libertad EN VIVO, Copa Libertadores Femenina, siga el minuto a minuto en Morón

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 6 de la Bundesliga

Técnico del León explicó lo que quiere con James Rodríguez: “A mí me preocupa el ser humano”

Daniel Muñoz hace historia: marcó el primer gol en competencias europeas para Crystal Palace

Aficionado del Junior se hizo viral por ‘kiss cam’ en el partido ante América de Cali: se besó con dos mujeres