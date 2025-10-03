Colombia

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy 8:00 a.m. y 8:00 a.m.

¡Alista las reservas! diferentes zonas de la capital se verán afectados por suspenciones temporales del servicio

Por Infobae Noticias

Los cortes pueden durar desde
Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de obras en el sistema de aguas que afectará el suministro en diferentes barrios de la capital.

Estos son los cortes de agua programados para este viernes 3 de octubre.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Usaquén.Barrios: El Toberín, Las Orquídeas.Lugar: De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 163A a la Calle 170.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Chapinero.Barrios: El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector.Lugar: De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 88 a la Calle 100.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Trabajos de mantenimiento, instalación y
Trabajos de mantenimiento, instalación y reparación son los que causan los cortes de agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

