Dólar en Colombia hoy 3 de octubre 2025: cuál es su valor en pesos

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Armando Montes

Conozca por qué es importante el precio del dólar en el mercado cambiario de Colombia (Infobae)

El dólar registró ganancias frente al peso colombiano tras la apertura de mercados de este viernes 3 de octubre, después de que la bolsa de Wall Street alcanzó máximos históricos con el Nasdaq 100 y el oro tocó niveles récord como activo de refugio.

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se negocia en el día de hoy a 3.894,40 pesos colombianos en promedio, lo que supuso un ascenso del 0,4% comparado con la cifra de la jornada anterior, cuando cerró con 3.878,76 pesos, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense acumula una disminución 0,16%, por lo que en el último año acumula aún una bajada del 11,01%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de jornadas previas, gira las tornas respecto del de la jornada previa, cuando se anotó un descenso del 0,15%, siendo incapaz de consolidar una tendencia estable. En los pasados siete días la volatilidad presenta un comportamiento claramente inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, de modo que su cotización está presentando menos alteraciones de lo que indica la tendencia general en estas fechas.

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

