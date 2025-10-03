Denuncian que Roy Barreras estaría ofreciendo pagos a analistas políticos para que hablen bien de él: “Ya es la segunda vez”

Roy Barreras, exsenador y exembajador de Colombia en Reino Unido, se está preparando para los comicios de 2026 - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La estrategia de Roy Barreras para las elecciones de 2026 en Colombia se perfila con un enfoque en la consolidación de una coalición progresista y la construcción de una nueva fuerza política con aspiraciones legislativas.

Aunque el exembajador en Reino Unido y exsenador aún no ha definido si buscará la Presidencia de manera definitiva, confirmó que su partido, La Fuerza de la Paz, presentará una lista al Congreso de la República compuesta por candidatos que representen los principios del centro socialdemócrata.

Durante la presentación oficial de su nueva colectividad, Barreras anunció que la lista al Legislativo buscará integrarse con otras agrupaciones políticas para formar, en marzo de 2026, una coalición que reúna a partidos alternativos de los sectores progresistas.

Según sus declaraciones, ya cuenta con el respaldo de 31 figuras provenientes de distintas regiones, especialmente del Pacífico y el Caribe, quienes han manifestado su interés en participar en la lista de la colectividad y en la denominada “gran coalición progresista”.

“Quiero anunciarles que La Fuerza de la Paz tendrá una lista al Senado, que 31 aspirantes de las regiones, particularmente del Pacífico y del Caribe colombiano, tienen interés en hacer parte de la lista de la fuerza, que esta fuerza es una lista que recoge aspiraciones y posiciones de centro liberal socialdemócrata y que esta lista tiene la vocación de ir en marzo en una gran coalición con otros sectores progresistas”, afirmó el exsenador ante los medios de comunicación.

Para asegurar su victoria de cara a los comicios de 2026, el exembajador de Colombia en el Reino Unido puso en marcha su estrategia de campaña tanto en redes sociales como en medios de comunicación, donde ha ofrecido entrevistas con el fin de dar a conocer sus propuestas. Sin embargo, una reciente denuncia puso en tela de juicio sus formas de actuar.

La politóloga Gabriela Alonso Jaramillo señaló que las propuestas del excongresista para ganar votantes de cara a las elecciones van en contra de sus principios - crédito @AlonsoJGabriela/X

En redes sociales, la politóloga Gabriela Alonso Jaramillo afirmó que desde el equipo de campaña de Roy Barreras la han contactado en diversas ocasiones para ofrecerle incentivos económicos a cambio, según ella, de que hable bien del político.

“No hay nada que me moleste más que lo que están haciendo desde la campaña de Roy Barreras. Ya es la segunda vez que me escriben para ofrecerme plata a cambio de que hable de él”, escribió en su cuenta de X.

De igual manera, señaló que las propuestas del excongresista van en contra de sus principios, puesto que su trabajo es ayudar a contribuir la opinión pública de manera legítima.

Incluso, Jaramillo señaló que sus acciones hablan mal de sus tácticas para ganar votantes de cara a las elecciones del Congreso y de la Presidencia en caso tal de que se anime a participar en la contienda.

“La opinión pública no se compra, se construye. Si tiene que pagar para que hablen de él, eso dice mucho de lo poco que está haciendo para que hablen de él sin tener que pagar”, sostuvo la politóloga.

Con respecto a la denuncia, ni Roy Barreras ni su equipo de trabajo se han pronunciado.

Ingrid Betancourt arremetió contra Roy Barreras

No es la primera vez en que Ingrid Betancourt arremete contra Roy Barreras por su apoyo al presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

Con un fuerte tono que causó impacto en las redes sociales, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt lanzó el martes 30 de septiembre de 2025 duras críticas contra el exembajador y actual aspirante a la Presidencia, Roy Barreras. Todo esto a raíz de la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas y el retiro de la visa al actual jefe de Estado, Gustavo Petro, por parte de Estados Unidos.

Betancourt, reconocida por su trayectoria política y su postura crítica, acusó a Barreras de oportunismo y de actuar en beneficio del primer mandatario. Todo esto al recordar la trayectoria del exdiplomático y aspirante, quien fue seguidor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego uno de los principales aliados del también exmandatario Juan Manuel Santos, y desde 2021 se ubicó en el ala de izquierda.

Con este mensaje, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt se fue lanza en ristre contra el exembajador Roy Barreras, por su apoyo al jefe de Estado - crédito @IbetancourtCol/X

“¿Roy Barreras? El que corre la línea ética, el que maneja escándalos sacándolos antes de que exploten para controlar el impacto, el que hace el trabajo sucio de atacar rivales con calumnias para favorecer a Petro!!! ¿Ese Roy quiere que ahora todos seamos solidarios con las payasadas de su jefe? ... Otro que no debe volver a EE. UU. si le queda algo de vergüenza...”, expresó Betancourt.