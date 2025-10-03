Colombia

⁠Daniel Coronell arremetió contra Álvaro Uribe y puso en duda su postura a favor de la libertad de prensa: “Sufrí persecución”

El periodista aseguró que durante la administración el expresidente fue víctima de señalamientos falsos y campañas de desprestigio. No obstante, no suministró pruebas que vinculen al exmandatario ni a su Gobierno

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Los aspirantes del partido aseguraron que garantizarán la libertad de prensa en sus administraciones - crédito @CeDemocratico/X

El periodista Daniel Coronell, reconocido por su trabajo investigativo y por ser uno de los comunicadores que se ha encargado de denunciar presuntas irregularidades relacionadas con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, criticó al exmandatario por ser mostrado como un defensor de la libertad de prensa.

El partido Centro Democrático compartió en su cuenta de X un video de un debate en el que participaron los precandidatos presidenciales de la colectividad. En medio de la discusión, que fue moderada por el exmandatario Uribe, los aspirantes respondieron a una pregunta puntual que hizo el periodista David Fajardo, de Pasto (Nariño.)

El comunicador opinó en X sobre la manera en la que los precandidatos garantizarán la libertad de prensa, incluso, en los momentos en los que los periodistas hagan críticas a su administración. Su pregunta surgió luego de señalar al Gobierno actual del presidente Gustavo Petro de no respetar a los medios de comunicación.

Daniel Coronell aseguró que fue víctima de campañas de desprestigio durante el Gobierno de Álvaro Uribe - crédito Colprensa y Mario Alzate/EFE

Los aspirantes Andrés Guerra Hoyos, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Miguel Uribe Londoño respondieron en forma similar: aseguraron que protegerán a la prensa y recordaron que la participación de los medios en el debate público es necesaria para la democracia en el país.

La colectividad acompañó el video con un corto mensaje que resume las respuestas de los precandidatos: “Libertad de prensa: pilar fundamental de la democracia”.

La crítica de Daniel Coronell

El periodista Coronell se refirió a la publicación de la colectividad, haciendo una crítica directa al expresidente Álvaro Uribe, como ha venido haciendo a lo largo de su carrera. A través de su cuenta de X, aseguró que, durante sus dos periodos de administración (2002-2010), sufrió persecución y fue víctima de campañas de desprestigio que afectaron también a su familia, aunque no suministró pruebas de que el exmandatario o su Gobierno hayan estado detrás de esas acciones de hostigamiento.

“Durante los gobiernos del señor expresidente @AlvaroUribeVel sufrí persecución, mi familia y yo fuimos objeto de seguimientos ilegales probados judicialmente, además de señalamientos falsos y campañas de desprestigio. Hoy ÉL presenta como defensor de la libertad de prensa”, aseveró el comunicador en la red social.

Daniel Coronell cuestionó al expresidente Uribe por falta de garantías para la libertad de prensa - crédito @DCoronell/X

Coronas fúnebres y correos amenazantes: el hostigamiento contra Coronell

De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Daniel Coronell empezó a recibir amenazas en abril de 2002, luego de que el noticiero que dirigía (TV Noticias Uno) emitiera una nota periodística en la que se cuestionaban algunas actuaciones de Álvaro Uribe Vélez, entonces aspirante a la Presidencia de la República. Sin embargo, se desconoce quién estuvo detrás de las amenazas.

En 2023 recibió nuevas intimidaciones, y en 2005, le fueron enviadas dos coronas fúnebres a la antigua sede del noticiero Noticias Uno. Una de ellas se refería a su muerte, mientras que la otra hacía alusión al fallecimiento de su esposa y de su hija.

Para entonces, la Presidencia de la República, liderada por Uribe Vélez, se pronunció condenando los hechos. “Son un motivo de vergüenza para nuestra democracia. La Seguridad Democrática es una política que garantiza la seguridad para todos los ciudadanos, sea cual sea su ideología, militancia política o credo que profese”, indicó en un comunicado.

La Flip rechazó amenazas que recibió en su momento Daniel Coronell - crédito Flip

Por otro lado, según la Flip, una de las intimidaciones que recibió el periodista por medio de correos electrónicos habría sido enviada desde el computador personal del exsenador Carlos Náder Simmonds, que fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

De acuerdo con El Tiempo, en su momento, el excongresista se pronunció al respecto, indicando que al menos 40 personas utilizaban ese dispositivo. “Me responsabilizo de todos los correos electrónicos enviados desde mi casa. Pero quiero verlos, pues solo envié uno y fue malinterpretado”, aseveró.

La Flip emitió un comunicado rechazando las amenazas contra Coronell. “La FLIP rechaza las agresiones sufridas por Coronell y su familia, las cuales constituyen un atentado contra la libertad de prensa y el derecho fundamental a la libertad de expresión, ampliamente reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. Las violaciones de estos derechos constituyen afrentas contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, precisó.

Finalmente, por el hostigamiento, la persecución y las constantes amenazas que involucraron a su núcleo familiar, el periodista salió del país y ahora reside en Estados Unidos.

Por su parte, el expresidente Uribe Vélez ha señalado a Daniel Coronell de utilizar el periodismo para maltratarlo a él y a su familia. Sin embargo, también ha hecho afirmaciones en su contra, lo vinculan con negocios ilícitos, sin suministrar pruebas. De hecho, en 2023 tuvo que retractarse a través de su cuenta de X, luego de asegurar que el periodista tenía vínculos con el narcotráfico.

Publicación de Álvaro Uribe retractándose por acusaciones contra Daniel Coronell - crédito @AlvaroUribeVel/X

Temas Relacionados

⁠Daniel CoronellÁlvaro UribePersecuciónLibertad de prensaPrecandidatos presidencialesCentro DemocráticoColombia-Noticias

