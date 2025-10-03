Chef Jaime Ruiz Buelvas fue herido con arma blanca tras resistirse a un robo en Barranquilla

Precaución - No pasar | Colprensa

La ciudad de Barranquilla registró un nuevo caso de violencia en la noche del 2 de octubre, cuando un chef profesional fue víctima de un ataque con arma blanca en medio de un intento de hurto.

El hecho se presentó en el barrio La Ceiba, en el suroccidente de la capital del Atlántico, luego de que la víctima saliera de su jornada laboral y se dirigiera hacia su residencia.

IMAGEN DE REFERENCIA Machete/ arma blanca | Crédito Colprensa

De acuerdo con la información publicada por W Radio, la persona lesionada fue identificada como Jaime Ruiz Buelvas. El reporte inicial indica que tres individuos, que se desplazaban en motocicletas, lo interceptaron con el fin de despojarlo de sus pertenencias.

El comunicador que cubrió el caso para W Radio señaló que, tras oponerse al robo, Ruiz Buelvas recibió varias heridas con un elemento cortopunzante. Según lo descrito, el ataque habría ocurrido en al menos cinco ocasiones, lo que obligó a trasladarlo de inmediato a un centro asistencial cercano.

La emisora precisó que el estado de salud del chef es delicado, razón por la cual permanece bajo observación médica. Los especialistas confirmaron que continúa bajo pronóstico reservado, a la espera de su evolución en las próximas horas.

La situación se conoció rápidamente en la zona, donde vecinos alertaron a las autoridades y a los organismos de emergencia para que el herido pudiera ser trasladado de manera oportuna. El lugar de los hechos fue acordonado por la Policía mientras se adelantaban las labores de recolección de información y el testimonio de personas que se encontraban en el área.

Hurto con cuchillo - crédito iStock

W Radio destacó que los atacantes huyeron del sitio tras herir a la víctima. Hasta el momento no se ha informado sobre capturas ni sobre la recuperación de las pertenencias que los agresores pretendían arrebatarle. Las autoridades trabajan en la recopilación de material de cámaras de seguridad para intentar esclarecer la ruta de escape y determinar la identidad de los responsables.

El hecho ha causado conmoción entre familiares, conocidos y el gremio gastronómico de la ciudad, quienes se enteraron del suceso pocas horas después. En redes sociales circularon mensajes de solidaridad hacia el chef, al tiempo que se solicitó información que permita avanzar en las investigaciones.

El barrio La Ceiba, lugar donde ocurrió el ataque, es una zona de gran movimiento durante la noche, debido a la presencia de establecimientos comerciales y residenciales. Testigos mencionaron que la víctima había salido de cumplir con compromisos laborales en un restaurante y que, como era habitual, se dirigía caminando hacia su vivienda cuando fue abordada por los delincuentes.

Según la reconstrucción de los hechos divulgada por W Radio, la víctima fue sorprendida en la vía pública y no alcanzó a pedir ayuda antes de ser lesionada. Tras los primeros auxilios, fue remitida a un centro médico donde el personal de salud trató las heridas causadas por el objeto cortopunzante.

La identidad de los tres agresores aún no ha sido establecida. Versiones preliminares sostienen que se movilizaban en dos motocicletas, lo que les permitió escapar rápidamente de la escena. Las autoridades revisan las denuncias recientes en la zona para determinar si podrían estar relacionados con otros hechos delictivos registrados en los últimos meses.

Vista panorámica de Barranquilla. Colprensa.

En el hospital, allegados de Ruiz Buelvas han permanecido a la espera de noticias sobre su evolución. Médicos consultados por W Radio confirmaron que las heridas comprometieron varias zonas del cuerpo, lo que hace necesario un monitoreo constante y tratamiento especializado.

El caso fue reportado oficialmente por la Policía Metropolitana de Barranquilla, que confirmó el inicio de una investigación penal para dar con los responsables. Se espera que en las próximas horas se conozcan avances sobre la recopilación de pruebas y posibles testimonios que permitan esclarecer el ataque.

El gremio de la gastronomía en Barranquilla expresó preocupación por lo ocurrido, resaltando que Ruiz Buelvas es un reconocido chef que ha trabajado en diferentes proyectos de la ciudad. A través de redes sociales, colegas del sector enviaron mensajes de apoyo a su familia mientras se recupera en el centro asistencial.

La indagación continuará a cargo de las autoridades locales, que han reforzado los patrullajes en la zona de La Ceiba. Mientras tanto, la situación de salud del chef sigue siendo reservada, y los especialistas mantienen su atención en el proceso de estabilización.