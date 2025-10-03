Colombia

Bogotá anunció el gran simulacro de emergencias anual en octubre: así puede inscribirse para participar

El evento anual busca fortalecer la capacidad de reacción ante emergencias, promoviendo la cultura de autoprotección y la coordinación entre hogares, empresas y entidades públicas y privadas en la capital colombiana

El ejercicio, liderado por Idiger,
El ejercicio, liderado por Idiger, pondrá a prueba los planes de contingencia y la coordinación interinstitucional en la ciudad - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El miércoles 22 de octubre, Bogotá será escenario de uno de los mayores ejercicios de preparación ciudadana del año: el Simulacro Bogotá 2025. Esta jornada, organizada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), busca fortalecer la capacidad de respuesta colectiva ante emergencias, poniendo a prueba los planes de contingencia de la ciudad y movilizando a millones de habitantes en una apuesta por la autoprotección y la prevención.

El Simulacro Distrital de Preparación está dirigido a toda la ciudadanía, incluyendo hogares, instituciones educativas, empresas públicas y privadas, jardines infantiles, propiedad horizontal y organizaciones comunitarias. El propósito es medir y mejorar el tiempo de reacción, la coordinación interinstitucional y la resiliencia en el manejo de riesgos, para que Bogotá avance hacia una cultura de la prevención en la que todos los actores, desde las familias hasta grandes organizaciones, estén preparados para responder adecuada y oportunamente ante distintos tipos de emergencias.

El ejercicio comenzará a las 10:30 a. m., de manera simultánea en toda la ciudad. El escenario principal será un sismo de gran magnitud, aunque cada organización o comunidad podrá adaptar la simulación a los riesgos específicos que enfrentan, como inundaciones, incendios forestales, aglomeraciones, deslizamientos, actividad constructiva riesgosa o incidentes tecnológicos. La meta es lograr que tanto entidades como ciudadanos conozcan y afiancen sus rutas de evacuación, puntos de encuentro y protocolos de autoprotección, promoviendo el aprendizaje colectivo y la corresponsabilidad.

El simulacro se realizará el
El simulacro se realizará el 22 de octubre a las 10:30 a. m., con un escenario principal de sismo de gran magnitud - crédito Idiger

Para participar, se debe realizar la inscripción gratuita en el portal oficial: https://www.simulacro.idiger.gov.co/. Allí, organizadores y participantes encontrarán material informativo descargable, como afiches, infografías, videos y piezas comunicativas que facilitan la preparación del ejercicio. Tras la inscripción y la ejecución del simulacro, cada participante podrá reportar su actividad y descargar una constancia oficial en formato PDF.

La jornada será una oportunidad para que hogares, empresas y entidades pongan a prueba sus planes de emergencia, detecten oportunidades de mejora y fortalezcan la articulación con las entidades del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo. El Idiger ofrece cursos virtuales gratuitos, como “Primer Respondiente” y “Voluntarios por Bogotá”, que preparan a la población para actuar frente a situaciones críticas.

En 2024, el simulacro logró movilizar cerca de tres millones de personas y más de 22.000 organizaciones, cifras que ilustran el creciente compromiso ciudadano. Para 2025, el objetivo es ampliar la participación y demostrar que la prevención es responsabilidad y tarea de todos.

La participación está abierta a
La participación está abierta a hogares, empresas, instituciones educativas y organizaciones comunitarias, con inscripción gratuita en el portal oficial - crédito Idiger

La gestión del riesgo no se limita a las instituciones oficiales, pues la experiencia internacional y local demuestra que la reacción inicial de personas y comunidades es clave para salvar vidas y mitigar daños. Por ello, el Distrito llama a la corresponsabilidad: la preparación debe comenzar en cada hogar, barrio y lugar de trabajo, evitando improvisaciones ante eventos como sismos, inundaciones, incendios forestales, avenidas torrenciales o deslizamientos.

Principales escenarios de riesgo que aborda el simulacro:

  • Aglomeraciones de público: riesgos asociados a eventos masivos que requieren protocolos ante posibles amenazas humanas, ambientales o externas.
  • Actividad de la construcción: amenazas derivadas de fallas en edificaciones, mantenimiento inadecuado o errores en obra, que pueden afectar la seguridad de las personas y la integridad de las infraestructuras.
  • Avenidas torrenciales: crecientes súbitas por lluvias intensas, con potencial destructivo sobre viviendas e infraestructura.
  • Incendios forestales: fuegos no controlados en zonas naturales, con impacto en la biodiversidad y la salud pública.
  • Inundaciones: cobertura de áreas secas debido a lluvias, desbordamientos o deficiencias hidráulicas, que afectan viviendas, cultivos, vías y ecosistemas.
  • Movimientos en masa: deslizamientos o derrumbes, frecuentes en zonas de ladera, que comprometen comunidades y vías.
  • Riesgo sísmico: temblor o terremoto producido por movimientos de placas tectónicas, con potencial de causar daños graves.
  • Riesgo tecnológico: incidentes relacionados con fallas o mal uso de maquinaria, productos químicos o sistemas eléctricos.
Los participantes podrán adaptar el
Los participantes podrán adaptar el simulacro a riesgos específicos como inundaciones, incendios forestales, deslizamientos o incidentes tecnológicos - crédito Colprensa

Al finalizar el ejercicio, participantes y organizaciones podrán reportar su participación en la plataforma y recibir la certificación oficial. Aquellos que presenten inconvenientes en el registro pueden comunicarse al correo simulacrodistrital@idiger.gov.co, donde recibirán asesoría técnica.

