Colombia

Beto Coral arremetió contra la congresista Lina María Garrido: “Se volteó cuando no le dieron puestos ni plata”

La congresista de Cambio Radical intensificó sus ataques contra Petro en Ibagué, pero sus polémicos videos con tamales y calaveras desataron críticas del ‘influencer’ Beto Coral

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Con sombrero y mensajes polémicos,
Con sombrero y mensajes polémicos, Lina Garrido encabezó su campaña de rechazo a la visita presidencial - crédito Colprensa y Beto Coral/X

La inminente visita del presidente Gustavo Petro a Ibagué ha desatado una fuerte confrontación política en el Tolima, con la representante a la Cámara Lina María Garrido (Cambio Radical) en el centro de la polémica.

La congresista, reconocida por su férrea oposición al Gobierno, ha intensificado sus críticas en la antesala de la movilización convocada por el petrismo este viernes 3 de octubre en la Plaza Murillo Toro.

En declaraciones recientes, Garrido advirtió a los tolimenses sobre lo que llamó “las mentiras de Petro” y los instó a rechazar la presencia del mandatario en la región.

En un video difundido en redes sociales incluso ironizó con un tamal tolimense en mano: “Este es el único copete que me gusta… el del tamal; no como el de Petro, implantado, feo y desordenado, que solo demuestra que es un traidor y mentiroso”.

Además, convocó a los ciudadanos a gritar “fuera Petro” durante la visita presidencial.

Lina Garrido habla con una calavera y la asimila con el ministro de Salud Guillermo Jaramillo - crédito red social X

Sin embargo, su activismo opositor recibió una dura respuesta desde redes sociales.

El usuario y activista Beto Coral lanzó críticas directas contra la congresista, cuestionando tanto su estilo como su trayectoria política.

“De sobria congresista pasó a ‘la señora del sombrero’, hablándole a calaveras y poniendo Thriller de fondo. Psicológicamente interesante: cambia de apariencia y de discurso como si así borrara su pasado. Nunca antes había usado sombrero de forma permanente, como si con eso se olvidara que apoyó la paz total, la reforma a la salud y hasta la tributaria (donde su partido le ordenó votar en contra). Solo se volteó cuando no le dieron puestos ni plata. Hoy pretende posar de opositora, pero su show no es política: es ridiculez e incitación a la violencia”, escribió Coral en X.

Beto Coral criticó a Lina
Beto Coral criticó a Lina Garrido, a quien llamó “la señora del sombrero” y acusó de hacer “show político” - crédito Beto Coral/X

El activista también difundió un video en el que Garrido aparece dialogando con una calavera, a la que asimila con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.

Para Coral, este tipo de mensajes no aportan al debate democrático, sino que profundizan la polarización en el país.

Otros usuarios en redes sociales, como Uldarico Chilito, se sumaron a las críticas y cuestionaron la coherencia ideológica de la congresista, recordando que en el pasado ha posado junto a líderes políticos tan diversos como Juan Manuel Santos, Gustavo Petro y Álvaro Uribe.

“Desconfíen de quienes han pasado por Santos, Petro y Uribe. No se mueven por ideas, sino por mermelada: Lina Garrido”, escribió.

Mientras tanto, Garrido mantiene su ofensiva contra Petro.

En los últimos días sostuvo encuentros con empresarios del sector arrocero, líderes locales y voluntarios que recogen firmas para otros proyectos políticos, a quienes insistió en que las reformas impulsadas por el Gobierno son “nefastas” y que el sistema de salud atraviesa un “colapso” por cuenta de la administración actual.

Uldarico Chilito cuestionó la coherencia
Uldarico Chilito cuestionó la coherencia política de Lina Garrido y recordó sus cercanías con Santos, Petro y Uribe - crédito red social X

De cara a las elecciones presidenciales de 2026, la representante ha llamado a “liberar a Colombia del petrismo” y a consolidar en el Tolima una oposición “valiente e independiente”. No obstante, el cruce con Beto Coral y las críticas sobre su pasado político muestran que su propia figura también genera división en medio de la polarización nacional.

La jornada de este viernes en Ibagué promete ser tensa: mientras el presidente Petro encabeza una movilización por “la dignidad y la democracia”, sectores opositores, con Garrido a la cabeza, anuncian manifestaciones en rechazo a su presencia.

La convocatoria, realizada por la Presidencia de la República, tiene como objetivo reunir a la ciudadanía del Tolima para dialogar sobre el futuro de la salud pública y la equidad social.

"Colombia está dispuesta a participar
"Colombia está dispuesta a participar en el esfuerzo de desmantelamiento de pandillas en Haití para superar la violencia y permitir la libre expresión del pueblo haitiano", afirmó el presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

El evento, que comenzará a las 12:00 p. m., incluirá presentaciones culturales y la actuación de la Banda Sinfónica del Tolima dirigida por el maestro Reynaldo Murillo. Durante la jornada, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentará las cifras de inversión en salud tanto a nivel nacional como departamental, con especial atención al fortalecimiento de los 47 municipios del Tolima.

El encuentro busca exponer ante la población los logros alcanzados y los desafíos pendientes en la consolidación de una democracia basada en la dignidad y la igualdad.

La Presidencia de la República ha extendido la invitación a todos los habitantes del Tolima para que participen activamente en este espacio de diálogo y rendición de cuentas, que se enmarca bajo el lema “Salud, Igualdad y Dignidad para la Democracia”.

Técnico del León explicó lo

Infobae

Anuel AA enfrenta una demanda

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Contraloría alerta riesgo millonario en
MÁS NOTICIAS

Cayeron 12 presuntos miembros del

Anuel AA enfrenta una demanda

Técnico del León explicó lo

