Yina Calderón aseguró que ruptura entre Altafulla y Karina García fue por una infidelidad: “Andaba con mozas en Bogotá”

El fin del romance entre dos participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ tiene un nuevo ingrediente: otra exparticipante asegura que el ganador del ‘reality’ le fue infiel a su novia

La empresaria de fajas opinó
La empresaria de fajas opinó sobre el fin de la relación de los exparticipantes de 'La casa de los famosos' - crédito Canal RCN

El conflicto entre exintegrantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia volvió a cobrar protagonismo tras la reciente ruptura de Andrés Altafulla y Karina García.

La influencer Yina Calderón utilizó su espacio en televisión para señalar públicamente al cantante, acusándolo de supuesta infidelidad y cuestionando la autenticidad de la relación.

La separación de Altafulla y García dejó múltiples preguntas abiertas entre los seguidores del reality, ya que ambos personajes habían continuado su romance fuera del programa a pesar de las dudas manifestadas por el público.

Karina García confirmó el fin del vínculo, tras quince días sin contacto, a través de un comunicado que generó reacciones inmediatas en redes y programas de entretenimiento.

La empresaria de fajas se fue en contra del cantante y la modelo por pretender tener una relación que una real - crédito @ juliethpaolaberdu7/ TikTok

Yina Calderón, quien compartió convivencia con la expareja durante su estancia en el reality, reiteró en Escándalo TV que predijo este desenlace. “La que se le metió por los ojos fue Karina, la que se le brindó fue Karina. Yo le dije: él te va a coger es para utilizarte, porque a él le gustaba era Melissa, y es una verdad”, expresó Calderón. Subrayó que el cantante habría utilizado la cercanía con Karina García como estrategia para ganar el apoyo del público durante el concurso: “Era una cuestión de: te necesito en el reality. Si llegaba a salir Karina o si Karina estaba ahí, le servía de aliada. Y es una verdad, yo siento que él ganó por el apoyo de Karina”.

Durante la emisión, la Toxicosteña comentó la sorpresa que expresó Altafulla ante el comunicado de ruptura, resaltando el quiebre definitivo de la pareja. Sin embargo, fue la acusación directa de Yina Calderón la que centró la atención: “Porque andaba con mozas en Bogotá”, afirmó Calderón, sugiriendo que la infidelidad habría influido en el final de la relación.

La exparticipante de La casa
La exparticipante de La casa de los famosos Colombia asegura que Karina dejó a Altafulla porque no le dio la talla con sus requisitos económicos - crédito @yinacalderontv/ Instagram

Hasta el momento, Karina García no ha respondido públicamente a las declaraciones de Calderón y se ha limitado a desligarse de la historia que comenzó durante el encierro del reality, mientras la conversación en redes sociales continúa activa.

Altafulla lamentó la manera en que el anuncio fue dado en redes sociales

La ruptura entre Andrés Altafulla y Karina García tomó relevancia pública luego de que ambos confirmaron el fin de su relación, que nació y se popularizó durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia. El desenlace sorprendió a los seguidores y generó diversas reacciones debido a la manera en que se hizo público el quiebre.

Karina García comunicó el 29 de septiembre en sus redes sociales la finalización del noviazgo: “Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin. No sé cuál sea la intención de dar a entender que aún estamos juntos cuando estoy tratando de soltar, de olvidar, de seguir con mi vida y eso me duele y me hace mucho daño y, de paso, ustedes siguen ilusionados con una relación que ya no existe; no soy perfecta, pero lo di todo. Reitero y quiero ser clara: tenemos contacto cero”.

La modelo comunicó a través
La modelo comunicó a través de sus redes sociales la decisión de terminar la relación y compartió reflexiones sobre su proceso de sanación y su futuro profesional - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

Karina declaró también que la relación terminó quince días antes del anuncio y que emprende un proceso personal para superar la situación. La trayectoria del vínculo de Altafulla y García inició durante su tiempo en La casa de los famosos Colombia 2025 y sorteó críticas por parte de otros concursantes, manteniéndose tras la culminación de la competencia.

La confirmación pública emitida por Karina García sorprendió a Altafulla, quien expresó su reacción en una entrevista en el programa Mañana Express. “Yo a Karina la amo, no he hecho más que demostrarlo estos tres meses desde que estamos afuera de la casa [...], y si era algo que venía sucediendo y si no era que me correspondía hablarlo”. El cantante barranquillero reconoció: “Hubiese preferido tener una conversación en persona, y que hubiera sido un poco distinto, pero no me puedo meter en las decisiones de Kari, pero el mensaje es el mismo, a Karina la amo, a ella y sus hijos y quiero lo mejor para ella”.

Altafulla lamentó la manera en
Altafulla lamentó la manera en que se anunció la ruptura - crédito @altafulla / Instagram

Altafulla insistió en su afecto por la creadora de contenido y sus hijos y manifestó que su experiencia dentro del reality quedará como un recuerdo positivo.

El noviazgo habría durado cerca de cinco meses, etapa que Karina García calificó como un proceso en el que se entregó por completo, mientras el entorno digital sigue atento a los efectos y las expresiones de ambos protagonistas.

