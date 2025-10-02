Transmilenio aclara la verdad detrás del video viral de mujer que viajaba con su perro en un bus

TransMilenio aclaró lo que sucedió con una mujer que viajaba en un bus con su mascota - crédito redes sociales

Un video viral difundido en redes sociales muestra a una mujer que viaja con su perro cocker en un bus y enfrenta reclamos de otros pasajeros que le exigen descender, porque no está permitido llevar animales en el transporte público.

La pasajera responde que su mascota puede acompañarla y presenta en un celular la supuesta normativa que respalda su permanencia por lo que asegura que “si hasta en un avión puedo viajar con mi perro a Europa, ¿y en un bus no voy a poder?”

El registro audiovisual provocó reacciones divididas en redes sociales, donde varios usuarios apoyaron la usuaria por el derecho a movilizarse con animales de compañía, mientras que otros rechazaron esta acción.

Al propagarse el video, surgió confusión y muchos creyeron que el episodio había ocurrido en Bogotá, particularmente en un bus del SITP o de Transmilenio.

Ante las dudas, la empresa de transporte público aclaró que el incidente no sucedió en sus vehículos, sino en Perú.

“En Transmi amamos a los animales tanto como tú. Queremos aclarar que el incidente que circula en redes NO ocurrió en nuestros buses. En el Sistema, tus animales de compañía siempre son bienvenidos”, indicó la empresa a través de un comunicado acompañado de un video explicativo sobre las reglas para transportar mascotas.