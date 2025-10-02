Colombia

TGI y Grupo de Energía de Bogotá anuncian plan de USD 150 millones para enfrentar déficit de gas en Colombia

El proyecto contempla una unidad flotante de almacenamiento y busca garantizar suministro, seguridad y precios más bajos

Por Mauricio Villamil

Gas natural - cocina
Gas natural - cocina

La Transportadora de Gas Internacional (TGI) y el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) presentaron una propuesta para enfrentar el déficit de gas natural que afronta Colombia.

El plan consiste en la puesta en marcha de una unidad flotante de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (FSRU, por sus siglas en inglés), que estaría lista a comienzos del año 2027.

Colprensa
Colprensa

Las dos compañías señalaron que la inversión estimada asciende a 150 millones de dólares. De acuerdo con la información compartida, la FSRU permitirá recibir gas importado y conectarlo con el Sistema Nacional de Transporte de gas mediante un gasoducto subterráneo. Este esquema, según la iniciativa, busca reforzar la capacidad de abastecimiento del país en medio de la creciente demanda y de los riesgos de desabastecimiento.

El gerente de TGI, Jorge Andrés Henao, explicó que la propuesta prevé la llegada del combustible importado a través de la unidad flotante, desde donde se inyectará al sistema nacional. Según lo expuesto por el directivo, el proyecto brindaría una solución concreta para atender los requerimientos energéticos del país en los próximos años.

En el evento de presentación de la iniciativa participó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien destacó el esfuerzo de las compañías. El funcionario declaró en W Radio: “Reconozco, sin duda alguna, porque tenemos conversaciones permanentes con el Grupo de Energía de Bogotá y con TGI, todo el esfuerzo en la construcción del proyecto y la validación del mismo en la Junta Directiva, la visita la semana pasada o antepasada allá en Milán para asegurar el barco, la FSRU y todos los avances”.

El ministro también enfatizó que el Gobierno respalda la búsqueda de alternativas para superar la problemática de déficit. En ese sentido, envió un mensaje a la petrolera estatal: “Incluso, sostuvimos una reunión con Ecopetrol porque yo espero que Ecopetrol manifieste voluntad política para poder sacar adelante este proyecto que nos garantice seguridad, abastecimiento y menores precios, porque siempre hay que insistir en menores precios”, expresó Palma en declaraciones recogidas por W Radio.

Edwin Palma, ministro de Minas
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía | crédito @PalmaEdwin/X

La iniciativa empresarial plantea que, una vez operativa, la FSRU pueda recibir cargamentos de gas natural licuado desde diferentes mercados internacionales, lo que ampliaría las fuentes de suministro para el país. Según los promotores, el proyecto busca incrementar la resiliencia del sistema energético y dar mayor estabilidad a la oferta en los períodos de mayor demanda.

El ministro Palma afirmó que el Gobierno mantiene abiertas diversas alternativas para enfrentar la coyuntura actual. Aseguró que “el Gobierno no ha querido cerrar ninguna posibilidad para solucionar el problema del déficit de gas natural que el país afronta, por lo que se da certeza de que todas las propuestas y opciones se están analizando para adoptar las que más beneficios traigan”, declaración publicada por W Radio.

La propuesta de TGI y el GEB se enmarca en el debate sobre cómo garantizar un suministro estable de gas natural en Colombia. La dependencia de los yacimientos locales y la incertidumbre sobre nuevos hallazgos han llevado a considerar el fortalecimiento de la infraestructura de importación como una salida viable. En ese contexto, la FSRU se presenta como una herramienta que permitiría aumentar la capacidad de respuesta frente a variaciones de oferta interna.

De acuerdo con las compañías, la construcción del proyecto implicará un trabajo coordinado con las autoridades regulatorias y con los actores del mercado energético. Además, será necesario definir la forma de contratación del servicio y los mecanismos para garantizar que el gas importado llegue de manera competitiva a los consumidores.

| Crédito Colprensa
| Crédito Colprensa

El Grupo de Energía de Bogotá, socio de TGI en este proyecto, resaltó que la iniciativa se ajusta a los lineamientos de seguridad energética del país. La empresa indicó que la implementación de la FSRU busca diversificar las fuentes de abastecimiento y asegurar que los hogares e industrias puedan contar con un suministro constante.

El anuncio se conoció en medio de advertencias de distintos sectores sobre los retos del sistema de gas natural. En semanas recientes, analistas han señalado que la demanda proyectada puede superar la oferta disponible en el corto y mediano plazo. Frente a este panorama, el proyecto de TGI y el GEB apunta a convertirse en una opción de respaldo para la infraestructura actual.

El ministro Palma subrayó que la meta del Gobierno es garantizar la seguridad energética, pero también lograr que el costo final para los usuarios sea más favorable. Insistió en que la prioridad es mantener precios competitivos que permitan a los consumidores acceder a este recurso de manera sostenible.

La hoja de ruta anunciada por las dos compañías estima que, tras la obtención de permisos y la firma de contratos, la unidad flotante entrará en operación a inicios de 2027. Para entonces, se espera que esté en capacidad de atender una porción significativa de la demanda nacional.

