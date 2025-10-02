Colombia

Resultados El Dorado Mañana 2 de octubre: todos los números ganadores del último sorteo

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este jueves de una de las loterías más populares del país

Por Armando Montes

Guardar
La lotería El Dorado Mañana
La lotería El Dorado Mañana captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios (Jesús Avilés/Infobae)

El sorteo de la lotería de El Dorado Mañana se llevó a cabo este 2 de octubre.

Este es uno de los juegos más populares dentro de Colombia y su sorteo se realiza todos los días a excepción del domingo.

También conocida como Dorado Día se juega a las 11:00 horas de Colombia y se transmite en vivo a través del Canal 1.

No olvides cuidar tu billete, pues es la única forma de que reclames tu premio en caso de resultar ganador.

A continuación te compartimos los resultados de este día:

Resultados El Dorado Mañana

Resultados de El Dorado Mañana
Resultados de El Dorado Mañana
  • Fecha: 2 de octubre de 2025.
  • Resultados: 6292.
  • La Quinta: 1.

Cómo se juega El Dorado Mañana

La lotería El Dorado se juega todos los días y ofrece una forma única y emocionante de apostar, en la que los números y su orden son fundamentales. A diferencia de otras loterías con billetes predefinidos, aquí tienes la libertad de elegir un número de hasta cuatro dígitos, aumentando tus opciones de ganar.

Los premios están directamente ligados al monto apostado y se dividen en dos modalidades principales: apuesta directa y combinada. En la apuesta directa, el número que elijas debe coincidir exactamente con el número ganador del sorteo. Por otro lado, en la apuesta combinada, eliges el mismo número, pero no importa el orden en el que aparezca.

La Lotería El Dorado Mañana tiene seis premios diferentes, dependiendo del número de cifras que aciertes:

4 cifras (apuesta directa): 4.500 veces el valor apostado.4 cifras (apuesta combinada): 208 veces lo apostado.3 últimas cifras (apuesta directa): 400 veces el monto de la apuesta.3 últimas cifras (apuesta combinada): 83 veces tu apuesta.2 cifras acertadas: 50 veces lo apostado.Última cifra acertada: cinco veces lo apostado.

Cómo jugar la Lotería del Dorado. Créditos: Infobae México.

Cuáles son las probabilidades de ganar El Dorado, según la IA

La probabilidad de ganar en el sorteo de El Dorado Mañana varía dependiendo de la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras jugadas. Este juego permite apostar números de 2, 3 o 4 cifras, lo que genera diferentes combinaciones posibles y, por ende, diferentes probabilidades de acierto. Por ejemplo, si apuestas un número de 4 cifras, la probabilidad de acertar ese número exacto es de 1 entre 10,000 (desde 0000 hasta 9999), lo que muestra que es un juego con alta dificultad pero accesible para muchos jugadores.

La inteligencia artificial (IA), al analizar datos históricos de sorteos, puede identificar los números o combinaciones que han aparecido con mayor frecuencia en El Dorado, pero esto no cambia la naturaleza aleatoria del juego. La IA puede ayudar a los jugadores a elegir números que han tenido más presencia en sorteos pasados, aunque cada sorteo es independiente y la probabilidad real de ganar sigue siendo la misma para cada número. La ventaja de usar IA radica en optimizar la selección basándose en patrones observados, no en garantizar la victoria.

Este concurso ofrece sorteos diarios de lunes a sábado a las 11:00 a.m. (El Dorado Mañana) y 3:30 p.m. (El Dorado Tarde), lo que multiplica las oportunidades de participación. La clave para jugar está en apostar con responsabilidad, conocer bien las modalidades y números posibles y siempre verificar los resultados en fuentes oficiales. Aunque las probabilidades de acertar el número completo son bajas, la frecuencia de sorteos y diversas formas de premio aumentan las chances globales de ganar algún monto en este popular juego de azar colombiano.

¿Qué es la lotería El Dorado?

El sorteo se lleva a
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

Temas Relacionados

Lotería El Dorado MañanaColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Transmilenio aclara la verdad detrás del video viral de mujer que viajaba con su perro en un bus

La difusión de un video en redes sociales reabrió el debate sobre el transporte de animales en sistemas públicos de Bogotá.

Transmilenio aclara la verdad detrás

Colombia vs. Noruega EN VIVO, fecha 2 del Mundial Sub-20 FIFA, probables alineaciones y novedades de la “Tricolor”

El cuadro dirigido por César Torres buscará asegurar su cupo entre los 16 mejores de la competencia, al igual que su rival de turno en el grupo F

Colombia vs. Noruega EN VIVO,

Por 8 años docente de institución de artes en Cali abusó sexualmente de varias de sus estudiantes: fue condenado a 14 años de cárcel

El abusador fue hallado culpable de los delitos de acto sexual violento agravado y acoso sexual contra al menos nueve alumnas, entre 2014 y 2022, en la capital vallecaucana

Por 8 años docente de

Gustavo Petro insistió en vincular a Paloma Valencia con los falsos positivos: “Se llama complicidad histórica”

El mandatario colombiano sigue atacando a la senadora del Centro Democrático por los falsos positivos, mientras la congresista asegura que al presidente “no le basta con que hayan asesinado a Miguel Uribe”

Gustavo Petro insistió en vincular

Karol G y Feid, ¿fin del romance? Los fans notan señales de distanciamiento en redes y eventos

La ausencia del cantante paisa en los recientes eventos internacionales de “la Bichota” ha generado especulaciones sobre la relación de la pareja, mientras ambos evitan pronunciarse sobre el tema

Karol G y Feid, ¿fin
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinatos de B King y

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

Enfrentamiento armado entre el Ejército y disidencias tiene confinadas a comunidades indígenas y campesinas en Corinto, Cauca

Familia de Juan David Buitrón, soldado secuestrado, pide al Gobierno actuar para su liberación: estaría en poder de las disidencias

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

ENTRETENIMIENTO

Karol G y Feid, ¿fin

Karol G y Feid, ¿fin del romance? Los fans notan señales de distanciamiento en redes y eventos

Altafulla confesó estar viviendo una “doble tusa” en medio de su ruptura con Karina García: “Construí un vínculo cercano”

La Segura relata cómo el posparto desafió su relación con Ignacio Baladán: “Tuvimos nuestros agarrones”

La contundente respuesta de Westcol y Karina García a quienes los vinculan en una transmisión en vivo

Westcol habló sobre la polémica reunión con Yina Calderón y por qué le negó un beso: “No es una persona a la que le tenga confianza”

Deportes

Colombia vs. Noruega EN VIVO,

Colombia vs. Noruega EN VIVO, fecha 2 del Mundial Sub-20 FIFA, probables alineaciones y novedades de la “Tricolor”

Richard Ríos es centro de ataques por error con el Benfica: esta es la lista de colombianos que han marcado un autogol en ‘Champions League’

Promesa del fútbol colombiano llegaría al Manchester United: esto se sabe

Colombia vs. Noruega: el recuerdo de Erling Haaland y los jugadores más importantes del plantel que enfrenta a la Tricolor

Futbolista de la selección de Noruega Sub-20 que enfrentará a Colombia, tiene raíces paisas: “Soy 50% colombiano”