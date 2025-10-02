Petro respaldó a Bad Bunny por presentación en el Super Bowl que enfureció a seguidores de Trump: “Bonito sería un buen concierto en Colombia”

El presidente defendió a Bad Bunny tras las criticas por la presentación que tendrá en Estados Unidos - crédito Sebastian Barros/Europa Press e Instagram @badbunnypr

Las críticas de sectores conservadores en Estados Unidos por la elección de Bad Bunny como figura principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 motivaron al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a manifestar su respaldo al artista puertorriqueño y pedir públicamente que realice un concierto en el país.

El debate tomó fuerza luego de que Corey Lewandowski, asesor vinculado al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y cercano al expresidente Donald Trump, anunciara que habrá presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estadio Levi’s Stadium de Santa Clara, California, durante el partido. que se jugará en febrero de 2026.

Lewandowski advirtió que no habrá lugares seguros para inmigrantes indocumentados en ese evento y aseguró: “Los encontraremos. Los detendremos. Los mandaremos a un centro de detención y los deportaremos”.

Bad Bunny se presentará en Estados Unidos en medio de las críticas por parte de los conservadores (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Archivo)

El youtuber Benny Johnson también criticó la selección del cantante de música urbana, porque según él este personaje es “odiador de Trump, activista anti ICE y sin canciones en inglés”, y consideró que la presencia del artista en el Super Bowl refleja el distanciamiento de la NFL con una parte del público estadounidense.

En medio de la polémica, otros conservadores recordaron la decisión del ‘Conejo Malo’ de no incluir a Estados Unidos en su gira ‘Debí tirar más fotos’ por temor a operativos contra migrantes en sus presentaciones:

“Estaba el problema de que el ICE podría estar fuera (de mi concierto). Y es algo de lo que estábamos hablando y muy preocupados”, explicó Bad Bunny en su momento.

En ese contexto, el presidente Gustavo Petro, intervino a través de sus redes sociales, después de citar una publicación de El Tiempo sobre el caso, en el que escribió “que significa censura a Bad Bunny. Creo que el lector debe entender que están destruyendo la democracia en el mundo”.

De esta manera, el mandatario solicitó públicamente que el artista ofrezca un espectáculo en el país, “bonito sería un buen concierto de Bad Bunny en Colombia”.

Petro habló sobre Bad Bunny y su presentación en Estados Unidos - crédito @PetroGustavo

La mención del presidente se viralizó y generó comentarios sobre su vínculo con los jóvenes y la música urbana, así como si está o no enterado de la agenda de conciertos, ya que el intérprete de ‘Baile inolvidable’, ya tiene programa en la capital de Antioquia.

La popularidad de Benito Antonio Martínez Ocasio provocó que se agotaran en menos de 24 horas todas las entradas para sus conciertos del 23, 24 y 25 de enero de 2026 en Medellín, como parte de la gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOTos World Tour’.

El presidente de Colombia pidió un concierto de Bad Bunny - crédito Presidencia

Lo cierto es que, el comentario de Gustavo Petro sobre el puertorriqueño se produce en medio de un periodo en el que su mala relación con el gobierno de Estados Unidos ha sido especialmente notoria.

En las últimas horas, el gobierno estadounidense comunicó la suspensión de algunas exportaciones de armas y municiones hacia Colombia, una medida que abrió discusión sobre la cooperación bilateral en temas de seguridad.

Tras conocerse la decisión del país norteamericano, el presidente reaccionó a través de la red social X: “EE. UU. decidió llevarse las armas que según ellos entregaron en comodato, de inmediato deben ser suplidas por la seguridad colombiana. Esa eran las llamadas ayudas, subordinar los pueblos”.

Asimismo, el Departamento de Estado de Estados Unidos revocó la visa del presidente colombiano. Según informó la propia entidad, la decisión se fundamentó en las “acciones incendiarias” de Petro durante una protesta pro palestina en las calles de Nueva York.

El caso evidencia la tensión entre los gobiernos de ambos países, con un clima definido por decisiones diplomáticas y mensajes públicos que han impactado la cooperación en materia de economía y seguridad.