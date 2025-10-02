Colombia

Petro respaldó a Bad Bunny por presentación en el Super Bowl que enfureció a seguidores de Trump: “Bonito sería un buen concierto en Colombia”

El presidente Gustavo Petro se refirió en sus redes sociales a la participación de Bad Bunny en el Super Bowl y a posibles conciertos del artista en Colombia

Por Camila Castillo

Guardar
El presidente defendió a Bad
El presidente defendió a Bad Bunny tras las criticas por la presentación que tendrá en Estados Unidos - crédito Sebastian Barros/Europa Press e Instagram @badbunnypr

Las críticas de sectores conservadores en Estados Unidos por la elección de Bad Bunny como figura principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 motivaron al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a manifestar su respaldo al artista puertorriqueño y pedir públicamente que realice un concierto en el país.

El debate tomó fuerza luego de que Corey Lewandowski, asesor vinculado al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y cercano al expresidente Donald Trump, anunciara que habrá presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estadio Levi’s Stadium de Santa Clara, California, durante el partido. que se jugará en febrero de 2026.

Lewandowski advirtió que no habrá lugares seguros para inmigrantes indocumentados en ese evento y aseguró: “Los encontraremos. Los detendremos. Los mandaremos a un centro de detención y los deportaremos”.

Bad Bunny se presentará en
Bad Bunny se presentará en Estados Unidos en medio de las críticas por parte de los conservadores (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Archivo)

El youtuber Benny Johnson también criticó la selección del cantante de música urbana, porque según él este personaje es “odiador de Trump, activista anti ICE y sin canciones en inglés”, y consideró que la presencia del artista en el Super Bowl refleja el distanciamiento de la NFL con una parte del público estadounidense.

En medio de la polémica, otros conservadores recordaron la decisión del ‘Conejo Malo’ de no incluir a Estados Unidos en su gira ‘Debí tirar más fotos’ por temor a operativos contra migrantes en sus presentaciones:

“Estaba el problema de que el ICE podría estar fuera (de mi concierto). Y es algo de lo que estábamos hablando y muy preocupados”, explicó Bad Bunny en su momento.

En ese contexto, el presidente Gustavo Petro, intervino a través de sus redes sociales, después de citar una publicación de El Tiempo sobre el caso, en el que escribió “que significa censura a Bad Bunny. Creo que el lector debe entender que están destruyendo la democracia en el mundo”.

De esta manera, el mandatario solicitó públicamente que el artista ofrezca un espectáculo en el país, “bonito sería un buen concierto de Bad Bunny en Colombia”.

Petro habló sobre Bad Bunny
Petro habló sobre Bad Bunny y su presentación en Estados Unidos - crédito @PetroGustavo

La mención del presidente se viralizó y generó comentarios sobre su vínculo con los jóvenes y la música urbana, así como si está o no enterado de la agenda de conciertos, ya que el intérprete de ‘Baile inolvidable’, ya tiene programa en la capital de Antioquia.

La popularidad de Benito Antonio Martínez Ocasio provocó que se agotaran en menos de 24 horas todas las entradas para sus conciertos del 23, 24 y 25 de enero de 2026 en Medellín, como parte de la gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOTos World Tour’.

El presidente de Colombia pidió
El presidente de Colombia pidió un concierto de Bad Bunny - crédito Presidencia

Lo cierto es que, el comentario de Gustavo Petro sobre el puertorriqueño se produce en medio de un periodo en el que su mala relación con el gobierno de Estados Unidos ha sido especialmente notoria.

En las últimas horas, el gobierno estadounidense comunicó la suspensión de algunas exportaciones de armas y municiones hacia Colombia, una medida que abrió discusión sobre la cooperación bilateral en temas de seguridad.

Tras conocerse la decisión del país norteamericano, el presidente reaccionó a través de la red social X: “EE. UU. decidió llevarse las armas que según ellos entregaron en comodato, de inmediato deben ser suplidas por la seguridad colombiana. Esa eran las llamadas ayudas, subordinar los pueblos”.

Asimismo, el Departamento de Estado de Estados Unidos revocó la visa del presidente colombiano. Según informó la propia entidad, la decisión se fundamentó en las “acciones incendiarias” de Petro durante una protesta pro palestina en las calles de Nueva York.

El caso evidencia la tensión entre los gobiernos de ambos países, con un clima definido por decisiones diplomáticas y mensajes públicos que han impactado la cooperación en materia de economía y seguridad.

Temas Relacionados

Bad BunnyEstados UnidosGustavo PetroSuper Bowl

Más Noticias

Le hacen conteo a Petro sobre publicaciones en X: denuncian 22 mensajes seguidos sobre Palestina y ninguno sobre la crisis de seguridad en Colombia

La preferencia del presidente colombiano por abordar el conflicto en Medio Oriente en redes sociales contrasta con el silencio frente a la situación nacional, según sus críticos

Le hacen conteo a Petro

Junior FC vs. América de Cali - EN VIVO: Siga aquí el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

Los primeros noventa minutos se jugarán en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde los dirigidos por Alfredo Arias esperan hacer respetar su localía frente al equipo caleño

Junior FC vs. América de

Resultados Chontico Día 2 de octubre de 2025

Con esta popular lotería puedes ganar hasta 4.500 veces lo apostado

Resultados Chontico Día 2 de

Cancillería se pronunció por colombianas que viajaban en la Flotilla Global Sumud y que fueron detenidas por Israel: “Secuestro”

El Ministerio de Relaciones de Colombia aseguró que la detención de la flotilla con ayudas para Gaza viola el derecho internacional y los Acuerdos de Ginebra

Cancillería se pronunció por colombianas

Anif alertó sobre impacto de la reforma pensional: pone en riesgo $170 billones de ahorro laboral

Analistas advierten que la nueva ley podría reducir drásticamente los fondos acumulados para la jubilación, lo que afectaría la estabilidad financiera y el futuro de millones de trabajadores

Anif alertó sobre impacto de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caracas, cabecilla del

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

Enfrentamiento armado entre el Ejército y disidencias tiene confinadas a comunidades indígenas y campesinas en Corinto, Cauca

Familia de Juan David Buitrón, soldado secuestrado, pide al Gobierno actuar para su liberación: estaría en poder de las disidencias

ENTRETENIMIENTO

“El Negro” Salas explica por

“El Negro” Salas explica por qué no invitó a Melissa Gate a su boda y aclara su vínculo tras el ‘reality’: “No es tan cercana”

Mánager de ‘Pirlo’ dio nueva información del secuestro del que acusa a Blessd: “Se estaba planeando una acción legal en mi contra”

Yina Calderón reveló quiénes estarían a cargo del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2026′: “Ni Yina, ni Melissa”

Valentino Lázaro cargó contra Altafulla tras conocerse su ruptura con Karina García: “Deja de hacerte la víctima”

Karol G y Feid habrían terminado: esta la razón de los rumores

Deportes

Colombia vs. Noruega, fecha 2

Colombia vs. Noruega, fecha 2 del Mundial Sub-20 FIFA, probables alineaciones y novedades de la “Tricolor”

Álvaro Montero tendría un viaje corto en Argentina: este es el poderoso equipo de la Liga BetPlay que quiere al exportero de Millonarios

Egan Bernal y Nairo Quintana se reencuentran en carrera italiana: hora y dónde ver el Giro de Emilia

Esta sería la nómina de Colombia para enfrentar a Noruega en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025: un cambio y Óscar Perea como eje del equipo

Se conoció el parte médico del colombiano Juan David Cabal, futbolista de Juventus: se perderá la fecha FIFA ante México y Canadá