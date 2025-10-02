Colombia

Paciente denunció presunto abuso sexual en un hospital de Medellín ‘Yo pensé me iban a hacer algún examen’

Una joven que ingresó al Hospital La María, de Medellín, denunció haber sido víctima de un presunto abuso sexual durante su permanencia en el centro médico

Por Camila Castillo

La mujer ingresó al hospital
La mujer ingresó al hospital por una intoxicación y resultó agredida por un presunto trabajador del lugar.

La Fiscalía investiga un caso de presunto abuso sexual ocurrido en el Hospital La María, ubicado en el noroccidente de Medellín.

Una paciente de 26 años, ingresada al centro médico el pasado 28 de septiembre, denunció agresión sexual en las instalaciones.

La paciente llegó al hospital por un episodio de intoxicación, supuestamente provocada por consumo de licor adulterado, y habría permanecido en observación médica.

Según el testimonio presentado por la víctima y conocido por la Veeduría Ciudadana Amiga, la joven relató que un empleado del hospital habría ingresado varias veces a su cubículo, sin justificación aparente vinculada a su atención médica.

El hombre, identificado por la denunciante como camillero, habría realizado tocamientos en sus partes íntimas mientras la paciente se hallaba en estado de indefensión y bajo los efectos de medicamentos o sedantes presuntamente suministrados durante el procedimiento.

La denunciante afirmó que notó movimientos inusuales del supuesto empleado desde los primeros minutos tras quedar en observación.

Estos hechos habrían ocurrido durante la madrugada, cuando el personal médico redujo la vigilancia y el flujo de familiares y pacientes era mínimo. Posteriormente, de acuerdo con la declaración, el trabajador la trasladó a un baño dentro del hospital. Una vez en ese sitio, la paciente afirmó haber sido accedida sexualmente.

“Yo pensé que de pronto me iban a hacer algún examen, que me iban a hacer algo ahí, un procedimiento, no, me llevó hacia el baño y en el baño abusó de mi”, dijo la víctima en entrevista con TeleMedellín.

