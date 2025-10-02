Colombia

Otro concierto en Bogotá estaría en riesgo de cancelación: niegan autorización para la presentación de Luis Alfonso en El Campín

Una resolución de la Secretaría de Gobierno negó, temporalmente, la realización del evento pactado para el 4 y 5 de octubre de 2025: esto se sabe

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

La resolución también detectó que las autorizaciones de derechos de autor no correspondían plenamente con el evento - crédito @luisalfonso/Instagram/Alcaldía de Bogotá/Secretaría de Gobierno de Bogotá

El concierto de los Guns N’ Roses en Vive Claro no es el único que está en riesgo de cancelación en Bogotá: la Secretaría Distrital de Gobierno rechazó la solicitud para la realización del espectáculo público de artes escénicas denominado ‘El Festival Más Contentoso Luis Alfonso’, que está previsto para los días 4 y 5 de octubre de 2025 en el estadio El Campín de Bogotá.

Esta determinación, formalizada mediante la Resolución GJR-1349 de 2025, se fundamenta en el incumplimiento de varios requisitos legales y administrativos por parte de la empresa organizadora.

La empresa CMN Colombia S.A.S. había presentado la solicitud correspondiente el 12 de septiembre a través de la Ventanilla Única de Aglomeraciones de Público (SUGA). No obstante, tras el proceso de verificación, la Dirección Jurídica identificó que la documentación entregada no satisfacía la totalidad de las exigencias establecidas en el Decreto Distrital 599 de 2013 y la Resolución 569 de 2014.

Entre los documentos y autorizaciones que no fueron aportados o resultaron insuficientes, la resolución detalla: la ausencia de la copia del documento de identidad del representante legal, la carta de control de boletería, la autorización de uso del escenario y los conceptos favorables de entidades como la Alcaldía Local de Teusaquillo, Idiger, Bomberos, Secretaría de Salud, Secretaría de Movilidad y Policía Metropolitana. Además, la póliza de responsabilidad civil extracontractual presentada no cumplía con los requisitos completos.

La resolución también detectó que las autorizaciones de derechos de autor no correspondían plenamente con el evento registrado y no cubrían la totalidad de las fechas programadas. Ante estas irregularidades, la Dirección Jurídica resolvió negar la autorización y notificó a la empresa organizadora a través del SUGA.

La empresa tiene plazo hasta el sábado 4 de octubre de 2025, fecha de una de las presentaciones, para subsanar y poder realizar el evento.

Esta es la resolución con la que se negó temporalmente la autorización para realizar 'EL FESTIVAL MÁS CONTENTOSO LUIS ALFONSO' - crédito Secretaría de Gobierno de Bogotá

Noticia en desarrollo...

