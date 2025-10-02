Colombia

María Fernanda Cabal acusa a Petro de “genocidio” tras denuncia por muertes de pacientes con enfermedades raras

La senadora atribuyó al Gobierno parte de la responsabilidad luego de que Fecoer reportara 1.501 muertes en lo que va de 2025 y señalara dificultades de acceso a tratamientos y medicamentos esenciales

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar
La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal responsabilizó al presidente Gustavo Petro por el alza de muertes entre pacientes con enfermedades raras. - crédito Jesús Aviles/Infobae

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal acusó de manera directa al presidente Gustavo Petro de ser responsable de un “genocidio”, tras hacerse público un informe sobre el aumento inusual de muertes entre personas con enfermedades raras en Colombia durante 2025.

A través de sus redes sociales, Cabal afirmó que las cifras corresponden a “el genocidio creado por Petro”, articulando una denuncia que rápidamente generó impacto en la opinión pública.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El señalamiento de María Fernanda Cabal tuvo lugar luego de que la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) publicara datos sobre la emergencia sanitaria que enfrenta Colombia.

María Fernanda Cabal utilizó sus
María Fernanda Cabal utilizó sus redes sociales para acusar públicamente a Petro con la frase “El genocidio creado por Petro”. - crédito @MariaFdaCabal/X

De acuerdo con el comunicado difundido por la federación, 1.501 pacientes con enfermedades raras fallecieron entre enero y agosto de 2025, cifra que ya supera los promedios de años anteriores y sugiere una aceleración en la mortalidad dentro de esta población vulnerable. La senadora utilizó la información para responsabilizar al gobierno y conectar la gestión de Petro con la escalada de mortalidad en este sector.

El origen de la controversia surge del informe publicado por Fecoer, El 22% de esos fallecimientos correspondió a pacientes afiliados a Nueva EPS, una aseguradora intervenida por el Gobierno nacional, lo que representa324 muertes solo en esa entidad.

El director ejecutivo de Fecoer, Diego Gil, sostuvo en el comunicado difundido que “las muertes obedecen a barreras persistentes para acceder a tratamientos y medicamentos, así como al incumplimiento de las leyes y sentencias que protegen a los pacientes con enfermedades huérfanas”. Mencionó la Sentencia T-760/2008, la Ley 1392/2010 y la Ley 1751/2015, normativas que garantizan atención prioritaria y protección a quienes padecen condiciones catalogadas como raras.

Gil explicó que “el Gobierno nacional y las EPS argumentan que la causa es la gravedad de las patologías, pero los retrasos y denegaciones provocados por la crisis financiera del sistema han agravado la situación”. Este señalamiento llega en un contexto marcado por debates intensos sobre la reforma sanitaria en Colombia, especialmente tras la intervención de varias EPS, entre ellas Nueva EPS.

Durante una sesión de la Comisión VII del Senado realizada el 30 de septiembre, Fecoer reiteró la urgencia de adoptar medidas inmediatas y demandó un plan de choque para garantizar el acceso a medicamentos esenciales. Gil advirtió que “la espera ya ha cobrado demasiadas vidas, y es deber del Estado proteger de manera efectiva a quienes han sido reconocidos como sujetos de especial protección constitucional”.

Enfermedades raras afectan a miles
Enfermedades raras afectan a miles de personas en Colombia, quienes enfrentan barreras para acceder a tratamientos. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La federación expuso también una molestia adicional: su cuenta institucional fue bloqueada en redes sociales por la Nueva EPS, lo que percibieron como represalia por las denuncias públicas y requerimientos formales ante casos de crisis. Para Fecoer, esta decisión “no solo restringe el acceso a la información, sino que limita la transparencia y el diálogo necesarios para afrontar la crisis”. En su comunicado, la organización afirmó su propósito de continuar denunciando el incremento de fallecimientos y defendiendo el derecho a la vida de las personas con enfermedades raras, argumentando que se trata de una obligación ética y social.

El reclamo de Fecoer apunta directamente a la administración de Gustavo Petro, al exigir la implementación inmediata de un plan para garantizar el acceso a tratamientos y tecnologías médicas para este grupo de pacientes, además de un compromiso real para “coordinación efectiva entre todos los actores del sistema de salud”.

Por el lado oficial, hasta la publicación de este reporte, ni el Ministerio de Salud ni la Presidencia han emitido declaraciones de respuesta a la acusación pública ni a la solicitud de medidas urgentes. La discusión en torno a las cifras, la intervención estatal en entidades aseguradoras y la viabilidad de reformas profundas al sistema de salud colombiano permanece abierta.

Fecoer denunció una emergencia sanitaria
Fecoer denunció una emergencia sanitaria por el aumento de muertes y la falta de acceso a medicamentos esenciales para pacientes con enfermedades raras. - crédito @Fecoer/X

La controversia generada por la reacción de María Fernanda Cabal, la gravedad de los datos aportados por Fecoer y la exigencia de mecanismos inmediatos de protección para pacientes con enfermedades raras instalaron el tema en el centro del debate parlamentario y social en Colombia.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalGustavo Petroenfermedades rarasFecoermuertes de pacientescrisis sanitariaColombia-Noticias

Más Noticias

Baloto: números ganadores de este miércoles 1 de octubre

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Baloto: números ganadores de este

Resultados Lotería del Valle del miércoles 1 de octubre: ver números ganadores

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería del Valle

Resultados Lotería del Valle del

Resultados de la Lotería de Manizales miércoles 1 de octubre

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería de Manizales y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Lotería de

Perú instalará una torre de control aéreo en zona fronteriza con Colombia

El objetivo de esta acción es regular los vuelos y reforzar la vigilancia aérea en las cercanías de Santa Rosa y Mariscal Cáceres, tras recientes tensiones diplomáticas

Perú instalará una torre de

Resultados Lotería del Meta 1 de octubre: quién ganó el premio mayor

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Meta

Resultados Lotería del Meta 1
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamiento armado entre el Ejército

Enfrentamiento armado entre el Ejército y disidencias tiene confinadas a comunidades indígenas y campesinas en Corinto, Cauca

Familia de Juan David Buitrón, soldado secuestrado, pide al Gobierno actuar para su liberación: estaría en poder de las disidencias

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

ENTRETENIMIENTO

El cantante Llane reveló sus

El cantante Llane reveló sus adicciones y los conflictos que marcaron su salida de Piso 21: “Sentía que nunca encajaba”

Las películas románticas conquistan el ranking de Netflix Colombia esta noche

El antes y después de Vanessa Pulgarín: así lucía la nueva Miss Universo Colombia previo a las cirugías

Mamá y hermana de B King revelaron nuevos detalles sobre la muerte del cantante en México: “Me lo entregaron en una bolsa, descuartizado”

Amigo de Regio Clownn hizo polémica petición que involucra a Marcela Reyes: “Es una señora que no conozco”

Deportes

Medellín golea y elimina a

Medellín golea y elimina a Santa Fe de la Copa Colombia: victoria Poderosa por 3-0 en Techo

Wilmar Roldán entró en otra polémica por insultar a un árbitro en pleno partido: “Gritos por aquí, gritos por allá”

Leonel Álvarez dejaría ‘botado’ al Bucaramanga para firmar con Atlético Nacional: habría puesto una condición

Falcao logra una nueva marca para el fútbol colombiano y su carrera: integra selecto listado de figuras internacionales

Un volante en Europa se perdería la convocatoria de la selección Colombia: una lesión lo sacaría del equipo