Colombia

Los cortes de agua en Bogota este 2 de octubre

A lo largo del día se realizarán trabajos que provocan recortes de agua potable en diferentes zonas de la capital

Por Infobae Noticias

Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

Con el fin de realizar trabajos de reparación, instalación y mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de suspensión temporal en el suministro de agua.

Aquí está la información completa sobre los cortes de agua programados para este jueves 2 de octubre. Revisa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Villa de Los Alpes, Villa de Los Alpes I, Suramérica, Córdoba, Bello Horizonte, Montebello, San Pedro, Granada Sur, Velódromo, San Blass, Las Mercedes, San Cristóbal Sur.Lugar: De la Carrera 1A a la Carrera 5A, entre la Calle 12 Sur a la Calle 36 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Soacha.Barrios: Panorama, Ricaurte, La Magdalena, El Porvenir, Santa Rosa, Camilo Torres, Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada.Lugar: De la Calle 18 a la Calle 30, entre la Carrera 9 Este a la Avenida Carrera 4 (Autopista Sur).Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Los Mártires.Barrios: Paloquemao.Lugar: De la Carrera 27 a la Carrera 30, entre la Calle 13 a la Calle 22.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de hidrante y válvula

Localidad: Kennedy.Barrios: Provivienda Oriental.Lugar: De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: El Remanso.Lugar: De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Fontibón.Barrios: San Pablo Jericó.Lugar: Desde la Carrera 113 a la Carrera 129, entre la Calle 17 a la Calle 22.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Usaquén.Barrios: Cedritos, Cedros Narváez, Acacias Usaquén, Los Cedros Oriental.Lugar: De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 140 a la Calle 148.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Suba.Barrios: Club Los Lagartos, Niza Suba.Lugar: De la Carrera 72 a la Carrera 81, entre la Calle 93 a la Calle 128B.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Usaquén.Barrios: Barrancas, Barrancas Norte.Lugar: De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 153 a la Calle 159C.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Los cortes pueden ser de unas horas hasta de días enteros (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

