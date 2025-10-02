Colombia

Gobierno nacional fijó topes para aumento de matrículas en los colegios privados en 2026: aliste el bolsillo

El ajuste máximo autorizado dependerá del desempeño institucional, la autoevaluación y el cumplimiento de criterios de permanencia, inclusión y reconocimiento docente

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
La Resolución 019805 establece que
La Resolución 019805 establece que el aumento máximo autorizado no podrá superar el 9,1% y dependerá del IPC y de criterios de calidad - crédito Colprensa/Álvaro Tavera

El Ministerio de Educación Nacional definió a través de la Resolución No. 019805 del 30 de septiembre de 2025 los criterios y topes que regirán el incremento de matrículas, pensiones y demás cobros periódicos en los colegios privados del país para el año 2026.

La normativa establece como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual, calculado hasta agosto de 2025, el cual fue del 5,10 +% según datos del Dane.

De acuerdo con la cartera, a este valor, cada colegio podrá sumar puntos adicionales de acuerdo con su desempeño institucional en áreas como calidad, permanencia escolar, inclusión y reconocimiento salarial a los docentes, dando lugar a incrementos diferenciados según el régimen tarifario al que pertenezcan.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La entidad nacional precisó que la norma busca equilibrar el ajuste por inflación con incentivos a buenas prácticas educativas y administrativas, al tiempo que impide aumentos desproporcionados y exige transparencia en la gestión de cobros.

Los colegios podrán sumar puntos
Los colegios podrán sumar puntos adicionales al IPC según desempeño en calidad, inclusión, permanencia escolar y reconocimiento docente - crédito Colprensa/Álvaro Tavera

La clasificación de los colegios se basa en la autoevaluación y el reporte en el Sistema de Información de Evaluación Institucional (EVI). Los regímenes tarifarios son: libertad regulada por certificación o acreditación de calidad, libertad regulada por autoevaluación, libertad vigilada y régimen controlado. Cada establecimiento educativo, dependiendo de su clasificación y cumplimiento de criterios, podrá aplicar los siguientes porcentajes de incremento:

Porcentajes de incrementos permitidos en 2026 según el régimen:

1. Régimen de libertad regulada por certificación o acreditación de calidad

  • Base IPC agosto 2025: 5,10 %
  • Suma de porcentajes adicionales, según criterios cumplidos:
    • Autoevaluación: 1,0%
    • Educación inclusiva (atención a estudiantes con discapacidad): 0,3%
    • Reconocimiento a la labor docente (escalafón Decreto 2277/79): hasta 2,2%
    • Nivel del índice de permanencia:
      • Alto: 0,5%
      • Medio: 0,33%
      • Bajo: 0,16%

2. Régimen de libertad regulada por aplicación del Manual de Autoevaluación

  • Base IPC agosto 2025: 5,10%
  • Suma de porcentajes adicionales:
    • Autoevaluación: 0,83%
    • Educación inclusiva: 0,3%
    • Reconocimiento a docentes: hasta 2,2%
    • Nivel del índice de permanencia:
      • Alto: 0,5%
      • Medio: 0,33%
      • Bajo: 0,16%
El ajuste busca equilibrar la
El ajuste busca equilibrar la inflación con incentivos a buenas prácticas educativas y administrativas, evitando aumentos desproporcionados - crédito Alcaldía de Bogotá

3. Régimen de libertad vigilada

  • Base IPC agosto 2025: 5,10 %
  • Suma de porcentajes adicionales:
    • Autoevaluación: 0,66%
    • Educación inclusiva: 0,3%
    • Reconocimiento a docentes: hasta 2,2%
    • Nivel del índice de permanencia:
      • Alto: 0,5%
      • Medio: 0,33%
      • Bajo: 0,16%

4. Régimen controlado

  • Base IPC agosto 2025: 5,10 %
  • Suma de porcentajes adicionales:
    • Autoevaluación: 0,0%
    • Educación inclusiva: 0,3%
    • Reconocimiento a docentes: hasta 2,2%
    • Nivel del índice de permanencia:
      • Alto: 0,5%
      • Medio: 0,33%
      • Bajo: 0,16%

En todos los casos, el porcentaje máximo autorizado para el incremento de matrículas y pensiones no podrá superar el 9,1%. El ajuste debe ser resultado de la sumatoria de los factores descritos, debidamente reportados y verificados a través de la plataforma EVI del Ministerio.

El propósito de estos lineamientos es promover la mejora continua, la permanencia educativa y la inclusión. Para ello se destaca la importancia de indicadores como la permanencia intraanual, la permanencia interanual y la tasa de aprobación de estudiantes, que impactan directamente en el porcentaje de incremento permitido. Además, los establecimientos que paguen a sus maestros conforme al escalafón docente oficial, o con una estructura salarial equivalente o superior, pueden aplicar el porcentaje adicional correspondiente.

El ministerio recordó que los colegios en régimen controlado deberán presentar planes de mejoramiento y que ninguna institución puede exigir marcas o proveedores específicos en materiales, útiles o uniformes. Las listas deberán ser avaladas por el Consejo Directivo y reportadas a la plataforma EVI.

Los cobros por servicios como
Los cobros por servicios como transporte y alimentación deben ceñirse a la regulación y no pueden suspender el servicio educativo por falta de pago - crédito Colprensa/Sergio Acero

Respecto a cobros por servicios como transporte, alimentación y alojamiento, la norma exige que se ciñan a la regulación y prohíbe suspender la prestación del servicio educativo o el retiro de estudiantes por falta de pago. Los descuentos voluntarios deberán ser respetados y aplicados según la normatividad vigente.

Las Secretarías de Educación de cada territorio tendrán la responsabilidad de expedir los actos administrativos con los incrementos autorizados antes del inicio de matrículas, basándose en la autoevaluación que registren los colegios en la plataforma EVI.

Finalmente, el Ministerio invita a los padres y madres de familia a reportar cualquier irregularidad en los cobros o enrolamiento escolar ante sus Secretarías de Educación, o a través de los canales oficiales de atención: línea gratuita nacional 01-8000-910122, línea en Bogotá 2222800 y el correo atencionalciudadano@mineducacion.gov.co.

Temas Relacionados

Ministerio de Educación Nacional Colegios privados Dane Secretarías de Educación Matrículas escolares Pensiones educativas Sistema de Información de Evaluación Institucional Consejo DirectivoColombia-Noticias

Más Noticias

Acore cuestionó acercamientos de Petro con Maduro, en medio de crisis diplomática con Estados Unidos

Las críticas contra el jefe de Estado colombiano persisten, mientras que sus acercamientos con el dictador venezolano son cada vez mayores

Acore cuestionó acercamientos de Petro

EN VIVO: Santa Fe pasa por encima a Always Ready en la Copa Libertadores Femenina 2025

Las “Leonas” iniciaron su participación en el certamen continental que se disputa en Argentina, y ganan por goleada al equipo boliviano por 4-0 al final del primer tiempo

EN VIVO: Santa Fe pasa

“El cinismo de Santos no tiene límites”: Centro Democrático lanza dura crítica al expresidente tras revelaciones sobre el plebiscito

El colectivo rechazó que el exmandatario continúe justificando el Acuerdo de Paz, firmado en 2016, a pesar de sus propios reconocimientos de error

“El cinismo de Santos no

Consejo de Estado estudiará demanda contra licencia minera que autorizaba la explotación de carbón en Santander

El representante a la Cámara, Cristian Avendaño, radicó una demanda de nulidad con solicitud de medidas cautelares urgentes contra la licencia otorgada a Zurich International Trading

Consejo de Estado estudiará demanda

EN VIVO Junior de Barranquilla vs. América de Cali, cuartos de final en Copa Colombia: inicia la serie en el Metropolitano

Uno de los partidos más atractivos del certamen tendrá a los rojos, de mala campaña en la Liga BetPlay, ante los Tiburones que quieren figurar también en este torneo

EN VIVO Junior de Barranquilla
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras cumbre en La Picota,

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

Enfrentamiento armado entre el Ejército y disidencias tiene confinadas a comunidades indígenas y campesinas en Corinto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Video: Cuba Gooding Jr. fue

Video: Cuba Gooding Jr. fue captado disfrutando de la noche en Bogotá y cantando con una banda en vivo

Beéle habría conquistado a “peso pesado” de la televisión: videos confirmarían relación con actriz de 37 años

Claudia Bahamón enfrentó grave problema de salud durante grabaciones de MasterChef Celebrity 2025: pensó en dejar el programa

La indirecta de Beéle que encendió las redes en medio del escándalo con Isabella Ladera: Disfruten y déjenme vivir”

“El Negro” Salas explicó por qué no invitó a Melissa Gate a su boda: ““Lo que se vive dentro de La casa de los famosos Colombia es distinto a la vida real”

Deportes

EN VIVO: Santa Fe pasa

EN VIVO: Santa Fe pasa por encima a Always Ready en la Copa Libertadores Femenina 2025

EN VIVO Junior de Barranquilla vs. América de Cali, cuartos de final en Copa Colombia: inicia la serie en el Metropolitano

Así han sido las participaciones de Santa Fe en la Copa Libertadores femenina: las Leonas han estado muy cerca del título

La selección Colombia sub-20 no pudo superar a Noruega en el Mundial de Chile: empate sin goles en Talca

Juan Pablo Montoya reveló cuál fue el compañero que más lo desafió en la Fórmula 1: “Sufrí mucho”