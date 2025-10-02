Gobierno nacional fijó topes para aumento de matrículas en los colegios privados en 2026: aliste el bolsillo

La Resolución 019805 establece que el aumento máximo autorizado no podrá superar el 9,1% y dependerá del IPC y de criterios de calidad - crédito Colprensa/Álvaro Tavera

El Ministerio de Educación Nacional definió a través de la Resolución No. 019805 del 30 de septiembre de 2025 los criterios y topes que regirán el incremento de matrículas, pensiones y demás cobros periódicos en los colegios privados del país para el año 2026.

La normativa establece como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual, calculado hasta agosto de 2025, el cual fue del 5,10 +% según datos del Dane.

De acuerdo con la cartera, a este valor, cada colegio podrá sumar puntos adicionales de acuerdo con su desempeño institucional en áreas como calidad, permanencia escolar, inclusión y reconocimiento salarial a los docentes, dando lugar a incrementos diferenciados según el régimen tarifario al que pertenezcan.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La entidad nacional precisó que la norma busca equilibrar el ajuste por inflación con incentivos a buenas prácticas educativas y administrativas, al tiempo que impide aumentos desproporcionados y exige transparencia en la gestión de cobros.

Los colegios podrán sumar puntos adicionales al IPC según desempeño en calidad, inclusión, permanencia escolar y reconocimiento docente - crédito Colprensa/Álvaro Tavera

La clasificación de los colegios se basa en la autoevaluación y el reporte en el Sistema de Información de Evaluación Institucional (EVI). Los regímenes tarifarios son: libertad regulada por certificación o acreditación de calidad, libertad regulada por autoevaluación, libertad vigilada y régimen controlado. Cada establecimiento educativo, dependiendo de su clasificación y cumplimiento de criterios, podrá aplicar los siguientes porcentajes de incremento:

Porcentajes de incrementos permitidos en 2026 según el régimen:

1. Régimen de libertad regulada por certificación o acreditación de calidad

Base IPC agosto 2025: 5,10 %

Suma de porcentajes adicionales, según criterios cumplidos: Autoevaluación: 1,0% Educación inclusiva (atención a estudiantes con discapacidad): 0,3% Reconocimiento a la labor docente (escalafón Decreto 2277/79): hasta 2,2% Nivel del índice de permanencia: Alto: 0,5% Medio: 0,33% Bajo: 0,16%



2. Régimen de libertad regulada por aplicación del Manual de Autoevaluación

Base IPC agosto 2025: 5,10%

Suma de porcentajes adicionales: Autoevaluación: 0,83% Educación inclusiva: 0,3% Reconocimiento a docentes: hasta 2,2% Nivel del índice de permanencia: Alto: 0,5% Medio: 0,33% Bajo: 0,16%



El ajuste busca equilibrar la inflación con incentivos a buenas prácticas educativas y administrativas, evitando aumentos desproporcionados - crédito Alcaldía de Bogotá

3. Régimen de libertad vigilada

Base IPC agosto 2025: 5,10 %

Suma de porcentajes adicionales: Autoevaluación: 0,66% Educación inclusiva: 0,3% Reconocimiento a docentes: hasta 2,2% Nivel del índice de permanencia: Alto: 0,5% Medio: 0,33% Bajo: 0,16%



4. Régimen controlado

Base IPC agosto 2025: 5,10 %

Suma de porcentajes adicionales: Autoevaluación: 0,0% Educación inclusiva: 0,3% Reconocimiento a docentes: hasta 2,2% Nivel del índice de permanencia: Alto: 0,5% Medio: 0,33% Bajo: 0,16%



En todos los casos, el porcentaje máximo autorizado para el incremento de matrículas y pensiones no podrá superar el 9,1%. El ajuste debe ser resultado de la sumatoria de los factores descritos, debidamente reportados y verificados a través de la plataforma EVI del Ministerio.

El propósito de estos lineamientos es promover la mejora continua, la permanencia educativa y la inclusión. Para ello se destaca la importancia de indicadores como la permanencia intraanual, la permanencia interanual y la tasa de aprobación de estudiantes, que impactan directamente en el porcentaje de incremento permitido. Además, los establecimientos que paguen a sus maestros conforme al escalafón docente oficial, o con una estructura salarial equivalente o superior, pueden aplicar el porcentaje adicional correspondiente.

El ministerio recordó que los colegios en régimen controlado deberán presentar planes de mejoramiento y que ninguna institución puede exigir marcas o proveedores específicos en materiales, útiles o uniformes. Las listas deberán ser avaladas por el Consejo Directivo y reportadas a la plataforma EVI.

Los cobros por servicios como transporte y alimentación deben ceñirse a la regulación y no pueden suspender el servicio educativo por falta de pago - crédito Colprensa/Sergio Acero

Respecto a cobros por servicios como transporte, alimentación y alojamiento, la norma exige que se ciñan a la regulación y prohíbe suspender la prestación del servicio educativo o el retiro de estudiantes por falta de pago. Los descuentos voluntarios deberán ser respetados y aplicados según la normatividad vigente.

Las Secretarías de Educación de cada territorio tendrán la responsabilidad de expedir los actos administrativos con los incrementos autorizados antes del inicio de matrículas, basándose en la autoevaluación que registren los colegios en la plataforma EVI.

Finalmente, el Ministerio invita a los padres y madres de familia a reportar cualquier irregularidad en los cobros o enrolamiento escolar ante sus Secretarías de Educación, o a través de los canales oficiales de atención: línea gratuita nacional 01-8000-910122, línea en Bogotá 2222800 y el correo atencionalciudadano@mineducacion.gov.co.