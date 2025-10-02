Colombia

“El mapa que pública la Defensoría del Pueblo es simplemente aberrante”: dardo de Petro a Iris Marín por compartir mapa que publicó The Economist

El presidente se quejó porque el mapa compartido por la defensora del Pueblo es “absurdamente falso” que según el mandatario ha afectado la imagen del país

Juan Romero

Juan Romero

Fotografía de archivo del presidente,
Fotografía de archivo del presidente, Gustavo Petro, en la posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín. (Crédito: Colprensa)

Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro han reavivado el debate sobre la percepción internacional de la seguridad en Colombia.

El mandatario criticó a la Defensoría del Pueblo por la publicación de un mapa de violencia que, según él, ha servido de base para informes internacionales negativos, como uno de The Economist, y ha contribuido al deterioro de la relación diplomática con Estados Unidos.

Petro calificó el mapa difundido por la Defensoría del Pueblo como “simplemente aberrante” y sostuvo que su utilización por parte de medios internacionales ha distorsionado la imagen del país.

El presidente afirmó que “ese mapa que publicó The Economist es absurdamente falso” y anticipó que explicaría en detalle las razones de su desacuerdo.

Además, señaló que la información suministrada por la oficina antidrogas de Naciones Unidas a Estados Unidos ha influido en la descertificación de Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico.

El jefe de Estado argumentó que la metodología empleada en el mapa exagera la magnitud de la violencia al generalizar hechos aislados ocurridos en zonas rurales a extensas áreas territoriales.

Petro cuestionó que “no se puede hacer un mapa de violencia tiñendo un municipio de un millón de hectáreas de rojo, en donde en la mayor parte de la extensión no viven personas y donde ocurrió algún hecho de violencia en alguna vereda”.

Desde su perspectiva, este tipo de representaciones gráficas extienden la percepción de inseguridad a regiones enteras, cuando los incidentes se concentran en puntos muy específicos.

En sus intervenciones, el presidente fue más allá y sugirió que la elaboración y difusión del mapa responde a intereses políticos tanto nacionales como internacionales. Señaló que “la mafia colombiana ligada a la extrema derecha colombiana y de la Florida ganaron la primera partida”, insinuando que sectores adversos a su gobierno han influido en la construcción de una narrativa negativa sobre Colombia en el exterior. Petro advirtió que “no se puede extender la violencia de una vereda al municipio. Y de un municipio a un departamento. No se puede extender la violencia a decenas de millones de hectáreas donde habita población”, insistiendo en que la generalización de los datos afecta la percepción global del país.

El lunes de la misma semana, durante una sesión del consejo de ministros en la Casa de Nariño, el presidente reiteró sus críticas al artículo de The Economist, al que calificó de “porquería de artículo contra nosotros”. Petro subrayó que el mapa de 2019 sigue siendo el mismo que se utiliza en la actualidad, lo que, a su juicio, refuerza una imagen estática y negativa de la situación de seguridad en Colombia. En ese contexto, dirigió un reproche al ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, cuestionando la falta de respuesta institucional ante la propagación de información que considera errónea.

En este escenario, el presidente planteó la inquietud sobre cómo una información que considera falsa puede ser replicada y amplificada por medios internacionales como The Economist, con consecuencias directas para la imagen y las relaciones exteriores de Colombia.

