Ciudadano coreano fue requerido por presuntos agentes de migración al grabar frente a la casa de Nariño

La publicación de un video en Tiktok por parte de un turista coreano en Bogotá ha generado un debate sobre los procedimientos de verificación de identidad a extranjeros en la capital colombiana.

El visitante, identificado en la red social como @julianmoonluna, relató a Infobae que fue abordado frente a la Casa de Nariño por dos individuos que no se identificaron formalmente, pero le solicitaron su pasaporte, utilizaron una tablet para verificar su identidad y le preguntaron por los motivos de su estadía y su ocupación en el país.

El video provocó una oleada de comentarios entre los usuarios de la plataforma.

Numerosos internautas señalaron que el procedimiento habría sido irregular, ya que los presuntos agentes no llevaban uniforme, no mostraron identificación oficial y, además, no existe prohibición legal para grabar en la vía pública.

La situación ha puesto en el centro de la discusión la transparencia y legalidad de los controles migratorios en espacios públicos de Bogotá, especialmente cuando involucran a turistas y la utilización de dispositivos electrónicos para la verificación de identidad.