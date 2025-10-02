Colombia

Cinco capturados tras ataque armado a conjunto residencial en Puerto Colombia con armas incautadas

La Policía Metropolitana de Barranquilla detuvo a cinco personas y decomisó armas de fuego después de un ataque contra un complejo habitacional en Atlántico

Por Mauricio Villamil

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó sobre la detención de cinco personas señaladas de participar en un ataque armado contra un conjunto residencial en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

El hecho se presentó en el sector de Villa Campestre, específicamente en el conjunto residencial Santa Bárbara, ubicado en las cercanías de la calle 2 con carrera 20.

De acuerdo con la información entregada a W Radio, los capturados serían responsables de efectuar disparos contra la fachada del complejo. El reporte oficial señala que los uniformados detectaron la situación durante labores de patrullaje y vigilancia, lo que permitió desplegar una acción inmediata en la zona.

En medio del procedimiento, dos de los presuntos responsables fueron alcanzados por la Policía en el marco de una persecución que se originó luego del ataque. Según el informe, los otros tres individuos fueron localizados en una zona enmontada, donde pretendían esconderse tras lo ocurrido.

La operación no solo incluyó la captura de los cinco implicados, sino también la incautación de varias armas de fuego. Estos elementos habrían sido los utilizados para disparar contra el conjunto residencial, lo que constituye una de las principales pruebas en el proceso judicial que se adelanta para esclarecer los hechos.

Durante el operativo se presentó un intercambio de disparos entre los agentes y algunos de los señalados, lo que dejó como saldo a dos de ellos con heridas. La Policía reportó que recibieron atención médica posterior al procedimiento y que permanecen bajo custodia de las autoridades competentes.

El ataque armado se produjo en un sector residencial reconocido de Puerto Colombia. Los disparos impactaron directamente la estructura del conjunto Santa Bárbara, lo que generó un despliegue inmediato de seguridad en el área para garantizar la protección de los habitantes. Ninguna persona residente en el complejo resultó lesionada, según confirmaron fuentes oficiales a W Radio.

Las autoridades indicaron que, en la zona del ataque, se desplegaron unidades de vigilancia y se activaron dispositivos de seguridad para evitar mayores riesgos. El hallazgo de las armas de fuego incautadas se convierte en un elemento central dentro de la investigación, ya que serán sometidas a peritajes para establecer coincidencias balísticas y determinar si han sido utilizadas en otros hechos delictivos.

El proceso de captura incluyó la coordinación de varias patrullas de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que reaccionaron a los reportes iniciales de disparos en la zona. La rápida intervención permitió ubicar a los sospechosos en distintos puntos cercanos al conjunto residencial.

Por el momento, la investigación está en curso. Las autoridades buscan esclarecer los móviles del ataque, que hasta ahora no han sido precisados. La Policía señaló a W Radio que se están recopilando testimonios y revisando cámaras de seguridad en el área para identificar los detalles que permitan reconstruir con precisión lo ocurrido.

Los cinco capturados fueron puestos a disposición de las instancias judiciales correspondientes, que adelantarán el proceso para definir su situación legal. Entre las pruebas que reposan en poder de las autoridades se encuentran las armas incautadas, los informes de los uniformados que atendieron el caso y los registros de la persecución que terminó con las capturas.

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que continuará con la presencia en la zona de Puerto Colombia mientras avanzan las investigaciones. Además, reforzarán los patrullajes en sectores residenciales de Villa Campestre con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía tras lo sucedido.

