Colombia

Centro Democrático aseguró que Gustavo Petro es amigo del ELN: “Carga en la conciencia el asesinato de un candidato presidencial”

El intercambio de acusaciones entre el presidente y el partido político reaviva el debate sobre la relación entre el Estado y la violencia sistemática en Colombia

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Gustavo Petro y el Centro
Gustavo Petro y el Centro Democrático cruzan acusaciones por los falsos positivos y la violencia actual en Colombia - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Centro Democrático

La controversia entre Gustavo Petro y el Centro Democrático intensificó el debate público sobre la violencia estatal y la responsabilidad política en Colombia, tras las recientes declaraciones del presidente sobre los falsos positivos, que involucran a la bancada y a la senadora Paloma Valencia con el asesinato de 6.402 jóvenes entre 2002 y 2008.

Petro cuestionó directamente a la bancada del Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por el actuar de las fuerzas estatales durante su mandato y la falta de una condena institucional a las ejecuciones extrajudiciales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los mal llamados falsos positivos: asesinar sistemáticamente 6.402 jóvenes desde el Estado y con armas oficiales ¿no es un crimen de lesa humanidad?”, planteó el mandatario.

Esta pregunta puso en primer plano la categoría jurídica de los hechos y la permanencia de una responsabilidad histórica colectiva, no solo individual.

Rifirrafe entre Gustavo Petro y
Rifirrafe entre Gustavo Petro y Paloma Valencia por falsos positivos - crédito @petrogustavo

El presidente, respaldado por cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), defendió la existencia de una “complicidad histórica” por parte tanto de funcionarios como de dirigentes políticos que, según sus palabras, no denunciaron ni repudiaron en su momento estos actos.

“Hay una responsabilidad histórica entre los militantes de un partido, peor aún en sus dirigentes, y el crimen de lesa humanidad que cometen integrantes del gobierno por políticas del gobierno. Se llama complicidad histórica”, sostuvo.

Petro comparó el silencio de la dirigencia política con el de sectores que avalaron crímenes de regímenes autoritarios, lo que avivó la controversia.

Respuesta del Centro Democrático a Petro

En respuesta, el Centro Democrático acusó a Petro de intentar distraer a la opinión pública respecto a los problemas de seguridad durante su propio gobierno.

“Presidente Petro, usted vuelve a recurrir a sofismas de distracción para tapar la verdad que no quiere admitir. Su desgobierno carga en la conciencia el asesinato de un joven en Urabá (Yeimar Gamboa), de un candidato presidencial (Miguel Uribe Turbay) y de más de seis colombianos cada semana en más de 60 masacres solo en lo corrido de este año”, contestó la bancada.

Centro Democrático se despachó en
Centro Democrático se despachó en contra de Petro y le recordaron que "su reinado de mentiras termina en el 2026" - crédito @CeDemocrático

El partido fundado por Uribe calificó el discurso del presidente como un “discurso prefabricado por sus aliados ideológicos” y responsabilizó a la actual administración por el deterioro de la seguridad en zonas como Arauca y Anorí, donde reportaron ataques a miembros del ejército y persistencia de grupos armados ilegales como el ELN.

“Hoy Arauca está sometido por sus ‘amigos’ del ELN y en Anorí, tras un ataque contra un Ejército que usted debilitó y desmoralizó, la Patria llora un héroe asesinado y tres soldados heridos”, añadieron desde la colectividad opositora.

El cruce de señalamientos deja expuestas las profundas diferencias en la interpretación del pasado reciente de Colombia, la asignación de responsabilidades históricas y el manejo actual de la seguridad.

Este debate se produce en medio de un clima de polarización política y ante la proximidad del cierre del mandato de Petro, a quien la oposición advierte que “su reinado de mentiras termina en el 2026, señor Petro”.

Centro Democrático exigió al presidente Petro detener ataques contra Paloma Valencia

El Centro Democrático pidió al presidente Gustavo Petro cesar lo que denomina “ataques infundados” a la oposición y centrarse en atender la crisis de seguridad en Colombia.

Centro Democrático salió en defensa
Centro Democrático salió en defensa de Paloma Valencia y le tiró a Gustavo Petro - crédito @CeDemocrático

A través de un comunicado difundido en X, el partido cuestionó que el mandatario responsabilizara a la senadora Paloma Valencia por los crímenes de 6.402 jóvenes víctimas de los llamados falsos positivos durante los años 2002 a 2008.

El movimiento fundado por Álvaro Uribe Vélez expresó un rechazo categórico a los señalamientos y aseguró que estas declaraciones ponen en riesgo la integridad de la parlamentaria, advirtiendo que cualquier eventual afectación será responsabilidad directa del jefe de Estado.

La posición del partido se suma a las inquietudes expresadas por otros líderes políticos sobre las consecuencias de las acusaciones desde el Gobierno.

El Centro Democrático calificó como “alarmante” la situación de seguridad en el país y criticó la presunta inacción del Ejecutivo frente al incremento de amenazas y hechos violentos contra figuras públicas. Exigió al Gobierno la adopción de medidas efectivas para proteger a los ciudadanos y garantizar la estabilidad.

Temas Relacionados

Centro DemocráticoGustavo PetroPresidente PetroELNPrecandidatos presidencialesElecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Daniel Quintero le contestó a Abelardo de la Espriella por proponer que “se acabe Fecode” en campaña: “A leer, vago ignorante”

El cuestionado exalcalde de Medellín desafió a De La Espriella y le dijo que “Lo que es con los profes es conmigo”

Daniel Quintero le contestó a

Grupo terrorista Hamás respaldó a Petro tras expulsión de diplomáticos israelíes y suspensión del TLC con Israel: “Valoramos la decisión del presidente”

Tras la detención de integrantes de la flotilla humanitaria, entre ellos, dos colombianas, Petro ordenó la salida de todo el personal israelí en Bogotá y anunció la denuncia del TLC, que quedará sin efecto en seis meses

Grupo terrorista Hamás respaldó a

Hombre de 65 años iba a ser linchado por la comunidad de un barrio de Bogotá por ser el presunto responsable de un abuso sexual a una menor de 13 años

La fuerza pública tuvo que usar gases lacrimógenos y crear un anillo de seguridad, para poder evacuar al sospechoso en una tanqueta, y evitar las agresiones

Hombre de 65 años iba

El presidente Gustavo Petro acusó a hidroeléctricas de especulación en los precios de la energía eléctrica en Colombia

El Ministerio de Minas y Energía solicitó informes a XM y la Superintendencia tras detectar incrementos en el costo de la electricidad, mientras generadoras defienden su actuación

El presidente Gustavo Petro acusó

Director del Centro Democrático le cantó la tabla a Petro por expulsión de delegación israelí: “Irresponsable. Israel no es un país común y corriente”

El dirigente del partido político de oposición cuestionó la decisión que tomó el presidente colombiano, y afirmó que un fuerte porcentaje del armamento nacional depende de Israel

Director del Centro Democrático le
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras capturas en caso de

Tras capturas en caso de B King y Dj Regio Clownn, expertos aseguraron desde México que este caso es “propaganda criminal”: por qué

Denuncian que el Clan del Golfo estaría imponiendo multas a comunidades rurales en Antioquia: van desde uno hasta cuatro millones de pesos

Enfrentamiento armado entre el Ejército y disidencias tiene confinadas a comunidades indígenas y campesinas en Corinto, Cauca

Familia de Juan David Buitrón, soldado secuestrado, pide al Gobierno actuar para su liberación: estaría en poder de las disidencias

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

ENTRETENIMIENTO

Westcol habló sobre la polémica

Westcol habló sobre la polémica reunión que tuvo con Yina Calderón en la que él le negó un beso: “Yo no siento que le haya faltado al respeto”

Exesposo de ‘La Tremenda’ confirmó que le fue infiel a la creadora de contenido: “ya pasó, ya, ya no hay remedio”

Altafulla enfrenta incómoda pregunta sobre supuesta infidelidad de Karina García con Westcol y así fue su reacción

Yina Calderón aseguró que la ruptura entre Altafulla y Karina García respondió a una infidelidad: “Andaba con mozas en Bogotá”

Le robaron el carro a la exesposa de Luis Alberto Posada mientras hacía unas compras en Medellín: “Es la maldad de la gente”

Deportes

Colombia vs. Noruega: el recuerdo

Colombia vs. Noruega: el recuerdo de Erling Haaland y los jugadores más importantes del plantel que enfrenta a la Tricolor en el Mundial Sub-20

Colombia vs. Noruega EN VIVO, fecha 2 del Mundial Sub-20 FIFA, probables alineaciones y novedades de la “Tricolor”

Futbolista de la selección Noruega Sub-20 con madre de Medellín, habló en la previa en el duelo ante la “Tricolor”: “Soy 50% colombiano”

Periodista colombiano criticó duro a Richard Ríos, tras su mal partido en el Benfica contra Chelsea por Champions: “Es una mancha grande”

Medellín golea y elimina a Santa Fe de la Copa Colombia: victoria Poderosa por 3-0 en Techo