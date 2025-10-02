Centro Democrático aseguró que Gustavo Petro es amigo del ELN: “Carga en la conciencia el asesinato de un candidato presidencial”

Gustavo Petro y el Centro Democrático cruzan acusaciones por los falsos positivos y la violencia actual en Colombia - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Centro Democrático

La controversia entre Gustavo Petro y el Centro Democrático intensificó el debate público sobre la violencia estatal y la responsabilidad política en Colombia, tras las recientes declaraciones del presidente sobre los falsos positivos, que involucran a la bancada y a la senadora Paloma Valencia con el asesinato de 6.402 jóvenes entre 2002 y 2008.

Petro cuestionó directamente a la bancada del Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por el actuar de las fuerzas estatales durante su mandato y la falta de una condena institucional a las ejecuciones extrajudiciales.

“Los mal llamados falsos positivos: asesinar sistemáticamente 6.402 jóvenes desde el Estado y con armas oficiales ¿no es un crimen de lesa humanidad?”, planteó el mandatario.

Esta pregunta puso en primer plano la categoría jurídica de los hechos y la permanencia de una responsabilidad histórica colectiva, no solo individual.

El presidente, respaldado por cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), defendió la existencia de una “complicidad histórica” por parte tanto de funcionarios como de dirigentes políticos que, según sus palabras, no denunciaron ni repudiaron en su momento estos actos.

“Hay una responsabilidad histórica entre los militantes de un partido, peor aún en sus dirigentes, y el crimen de lesa humanidad que cometen integrantes del gobierno por políticas del gobierno. Se llama complicidad histórica”, sostuvo.

Petro comparó el silencio de la dirigencia política con el de sectores que avalaron crímenes de regímenes autoritarios, lo que avivó la controversia.

Respuesta del Centro Democrático a Petro

En respuesta, el Centro Democrático acusó a Petro de intentar distraer a la opinión pública respecto a los problemas de seguridad durante su propio gobierno.

“Presidente Petro, usted vuelve a recurrir a sofismas de distracción para tapar la verdad que no quiere admitir. Su desgobierno carga en la conciencia el asesinato de un joven en Urabá (Yeimar Gamboa), de un candidato presidencial (Miguel Uribe Turbay) y de más de seis colombianos cada semana en más de 60 masacres solo en lo corrido de este año”, contestó la bancada.

El partido fundado por Uribe calificó el discurso del presidente como un “discurso prefabricado por sus aliados ideológicos” y responsabilizó a la actual administración por el deterioro de la seguridad en zonas como Arauca y Anorí, donde reportaron ataques a miembros del ejército y persistencia de grupos armados ilegales como el ELN.

“Hoy Arauca está sometido por sus ‘amigos’ del ELN y en Anorí, tras un ataque contra un Ejército que usted debilitó y desmoralizó, la Patria llora un héroe asesinado y tres soldados heridos”, añadieron desde la colectividad opositora.

El cruce de señalamientos deja expuestas las profundas diferencias en la interpretación del pasado reciente de Colombia, la asignación de responsabilidades históricas y el manejo actual de la seguridad.

Este debate se produce en medio de un clima de polarización política y ante la proximidad del cierre del mandato de Petro, a quien la oposición advierte que “su reinado de mentiras termina en el 2026, señor Petro”.

Centro Democrático exigió al presidente Petro detener ataques contra Paloma Valencia

El Centro Democrático pidió al presidente Gustavo Petro cesar lo que denomina “ataques infundados” a la oposición y centrarse en atender la crisis de seguridad en Colombia.

A través de un comunicado difundido en X, el partido cuestionó que el mandatario responsabilizara a la senadora Paloma Valencia por los crímenes de 6.402 jóvenes víctimas de los llamados falsos positivos durante los años 2002 a 2008.

El movimiento fundado por Álvaro Uribe Vélez expresó un rechazo categórico a los señalamientos y aseguró que estas declaraciones ponen en riesgo la integridad de la parlamentaria, advirtiendo que cualquier eventual afectación será responsabilidad directa del jefe de Estado.

La posición del partido se suma a las inquietudes expresadas por otros líderes políticos sobre las consecuencias de las acusaciones desde el Gobierno.

El Centro Democrático calificó como “alarmante” la situación de seguridad en el país y criticó la presunta inacción del Ejecutivo frente al incremento de amenazas y hechos violentos contra figuras públicas. Exigió al Gobierno la adopción de medidas efectivas para proteger a los ciudadanos y garantizar la estabilidad.