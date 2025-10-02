Bogotá se prepara para el segundo pico respiratorio en octubre: ocupación de UCI pediátrica y neonatal supera el 81%

La Secretaría de Salud de Bogotá alerta sobre el inicio del segundo pico respiratorio en octubre y refuerza medidas de prevención - crédito Alcaldía de Bogotá

Ante el anuncio del inicio del segundo pico respiratorio en octubre, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá alertó a las diferentes entidades prestadoras de servicios de salud (IPS) sobre la necesidad de estar preparadas para responder a un incremento en la demanda de atención por infecciones respiratorias agudas.

El informe más reciente de la entidad, con corte al 29 de septiembre y elaborado a partir del seguimiento a 83 IPS priorizadas, muestra que la ciudad avanza en la reducción de la presión sobre la red hospitalaria gracias al fortalecimiento de estrategias como la atención domiciliaria y la ampliación de la disponibilidad en servicios pediátricos y neonatales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las cifras reportadas por la Secretaría indican que la ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) pediátrica se ubica en 81,1% y la ocupación en UCI neonatal en 81,8%, lo que reveló una mejor capacidad para la atención de niños y recién nacidos frente a los desafíos presentados por la circulación de virus respiratorios.

La Secretaría de Salud recomienda reforzar el autocuidado, el uso de tapabocas y la vacunación para enfrentar el aumento de infecciones respiratorias - crédito Alcaldía de Bogotá

Según la entidad, con corte a octubre, 1.034 pacientes son atendidos en su domicilio, una modalidad que permite ofrecer cuidados seguros y evitar el colapso de la infraestructura hospitalaria. En los servicios para adultos, sin embargo, la UCI reporta una ocupación del 85,4 %, lo que exige vigilancia y articulación permanente para garantizar la disponibilidad de cupos y la atención oportuna de quienes lo requieran.

“Estas cifras son el reflejo de un trabajo conjunto con las IPS para garantizar que más personas reciban atención oportuna, cercana y con calidad. No obstante, a partir de octubre, se iniciará el segundo pico respiratorio del año. Por eso es fundamental que las instituciones de salud y sus equipos estén preparados para responder con eficiencia y articulación”, enfatizó la subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento encargada, Linda Ariza Romero.

La responsabilidad social y la prevención son claves para superar el segundo pico respiratorio y garantizar la atención oportuna en Bogotá - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

Frente al panorama epidemiológico, la Secretaría Distrital de Salud recomendó reforzar las acciones de autocuidado y prevención en la ciudadanía, tales como el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas en caso de síntomas respiratorios, la ventilación de espacios cerrados y la consulta oportuna en atención primaria antes de acudir a servicios de urgencias, excepto en casos de verdadera emergencia. Además, se hizo énfasis en completar los esquemas de vacunación en niños, adultos mayores y personas con condiciones crónicas, así como en mantener hábitos saludables de alimentación, hidratación y descanso.

En cuanto a la protección específica frente a las enfermedades respiratorias, Bogotá dispone de vacunas dirigidas a diferentes grupos de riesgo. Entre ellas destacan la vacuna contra el neumococo para menores de 2 años, la de tosferina para gestantes a partir de la semana 26 de embarazo y la pentavalente, también para menores de 2 años. El distrito ha desarrollado, en coordinación con sus entidades aliadas, campañas de vacunación contra la influenza, neumococo, tos ferina, fiebre amarilla y Covid-19, buscando prevenir complicaciones derivadas de la alta circulación de virus respiratorios en esta temporada.

Los puntos de vacunación en Bogotá ofrecen horarios extendidos para facilitar el acceso a la inmunización contra enfermedades respiratorias -crédito Secretaría de Salud

En el caso de la fiebre amarilla, las personas nacidas desde 2006 y hasta los 19 años pueden acercarse a los puntos de vacunación habilitados para completar el esquema, y quienes planean viajes a zonas de alto riesgo, tanto dentro del país como hacia América del Sur o África, deben asegurarse de recibir la inmunización. Los puntos de inmunización están disponibles en horarios amplios en el Centro de Salud de la Terminal de Transporte de Bogotá – sede Salitre, el Centro de Salud Aeropuerto El Dorado, la Terminal de Transporte – sede Norte, la Unidad de Servicios de Salud Lorencita Villegas de Santos, la Unidad de Servicios de Salud Candelaria la Nueva, la Unidad de Servicios de Salud Suba y la Terminal de Transporte – sede Sur, entre otros.

La Secretaría Distrital de Salud subrayó la importancia de la responsabilidad social en la actual coyuntura. “La salud es una tarea compartida. Con prevención y responsabilidad ciudadana podemos superar los retos del segundo pico y garantizar que el sistema esté disponible para quienes más lo necesitan”, concluyó Ariza Romero.

Las autoridades invitan a la población a informarse sobre puntos de vacunación y a participar en las jornadas preventivas, recordando que el autocuidado y la atención oportuna pueden reducir las complicaciones derivadas de infecciones respiratorias y apoyar la sostenibilidad del sistema de salud durante los momentos de mayor demanda asistencial.