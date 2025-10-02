Colombia

Altafulla enfrentó incómoda pregunta sobre supuesta infidelidad de Karina García: “¿Tiene algo con Westcol?”

El cantante vivió un tenso momento en una emisora cuando le mostraron un video de Karina García junto a Westcol, lo que desató reacciones inesperadas en el estudio y en redes sociales

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Una emisora habría dicho que la paisa se escondió en el baño cuando las cámaras llegaron donde ella estaba con Westcol - crédito @wilfrancalderon27/TikTok

La relación que sostenían Karina García y Altafulla era una de las más comentadas y admiradas en redes sociales, después de conocerse y enamorarse en su paso por La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, la modelo paisa confirmó a través de un comunicado que el romance se apagó, sorprendiendo a sus seguidores como al propio cantante.

En medio de la gira de medios que realiza el barranquillero, Altafulla hizo una aparición en una entrevista radial ha reavivado la atención sobre su ruptura con Karina García, especialmente tras la difusión de un video que involucra a la artista en una transmisión de Westcol mientras el cantante se encontraba en Venezuela.

Karina García aseguró que Altafulla
Karina García aseguró que Altafulla tiene varias cualidades que son un “plus muy grande” para ella al comenzar su relación con el cantante - crédito @altafulla/Instagram

El hecho se produjo durante su paso por la emisora Mix, en la que una de las locutoras presentó al músico un material enviado por oyentes en el que supuestamente se ve a la modelo esconderse en uno de los streaming de Westcol, lo que desencadenó una serie de reacciones tanto en el estudio como en las redes sociales.

Este hecho se desarrolló cuando la presentadora de la emisora introdujo el video con las palabras:

“Los oyentes enviaron un video, de mientras tú estabas en Venezuela Karina estaba escondiéndose en un stream de Westcol ¿Ya viste el video? Tienen que verlo muy bien, mientras él estaba en Venezuela, la mejor mujer del mundo estaba con Westcol y se escondía en el baño. Suéltalo por favor”.

La modelo comunicó a través
La modelo comunicó a través de sus redes sociales la decisión de terminar la relación y compartió reflexiones sobre su proceso de sanación y su futuro profesional - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

La reacción de Altafulla fue de evidente seriedad, sin emitir comentarios adicionales en ese momento. El ambiente en la cabina se volvió aún más tenso cuando los locutores interrogaron directamente al cantante sobre la naturaleza de la relación entre Karina García y Westcol.

Ante la pregunta “¿Ella tiene algo con Westcol?”, Altafulla respondió de manera escueta: “No sé, no sé”, se puede ver en el video difundido por la emisora.

Rápidamente, en redes sociales se generó una oleada de comentarios entre los seguidores, de los cuales destacan: “Ellos son amigos, no se estaba escondiendo”, “cuando Karina y Westcol se hagan novios, todos nos haremos los sorprendidos”, “cuál es la cuenta de la periodista para ir a dejarle amor, qué es esta belleza”, “La cara de Alti” y “Esa periodista nunca ha gustado de Karina y se sacó la espina hasta más no poder. Que rabia 😳”, entre otros más.

El mensaje de Karina García

La modelo comunicó a través
La modelo comunicó a través de sus redes sociales la decisión de terminar la relación y compartió reflexiones sobre su proceso de sanación y su futuro profesional - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

A través de su cuenta de Instagram, Karina García compartió con sus seguidores un comunicado en el que confirmó la ruptura con el barranquillero. Según dijo, no era capaz de seguir sosteniendo una mentira, cuando está intentando soltar y sanar.

“Hola a todos. Sé que muchos de ustedes no se lo esperaban, pero quiero ser honesta, hoy quiero compartir algo muy personal, porque sé que han seguido mi historia. Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su FIN”, contó la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Según la creadora de contenido, la ruptura ocurrió hace aproximadamente dos semanas. “La relación se terminó hace 15 días aproximadamente, desde ese momento estoy en proceso de sanar mi corazón y créanme no han sido días fáciles porque me entregué de verdad. Sin embargo, he seguido mi vida entrenando, focus y motivada, porque recuerden que yo soy una mujer”.

La exparticipante de 'La casa
La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' agradeció y pidió a sus seguidores que respeten el proceso por el que ahora está pasando - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

En el mismo mensaje, García pidió respeto y comprensión y subrayó la importancia de enfocarse en nuevos proyectos.

“Enfoquémonos en todas las cosas buenas que vienen, y lo más importante en seguir adelante. Estoy concentrada en mis proyectos, saben que se viene un gran reto para mí, seguiré avanzando y luchando por mis sueños siempre, no lo duden. Pido de corazón, respeto y comprensión en este momento que es tan vulnerable para mí. Gracias por estar, gracias por escucharme, y gracias por entender que detrás de todo esto, hay un ser humano, una mujer que siente”.

Altafulla Karina García Westcol Ruptura amorosa

Westcol habló sobre la polémica reunión que tuvo con Yina Calderón en la que él le negó un beso: “Yo no siento que le haya faltado al respeto”

El ‘streamer’ apareció en redes sociales después de que se hicieran virales en redes sociales fragmentos de su ‘en vivo’, junto a Calderón, pues en varios comentarios fue cuestionado por “humillar” a la empresaria

Westcol habló sobre la polémica

Precandidato Héctor Olimpo choca con Petro por reforma a la salud: “Sigue la chambonería y el chantaje del Gobierno”

El exgobernador de Sucre tuvo una confrontación virtual con el presidente Petro en cuya respuesta lo acusó de haber privatizado la salud en el departamento

Precandidato Héctor Olimpo choca con

Colombia vs. Noruega: el recuerdo de Erling Haaland y los jugadores más importantes del plantel que enfrenta a la Tricolor en el Mundial Sub-20

El conjunto nórdico regresa a una Copa del Mundo juvenil luego de seis años de ausencia, y tiene a Sondre Granaas como el jugador más destacado de su plantilla

Colombia vs. Noruega: el recuerdo

“Su discurso fue tan fuerte que hasta el diablo tuvo miedo” cantante mexicano dedica corrido al presidente Petro por discurso ante la ONU

La intervención del presidente ha trascendido el debate político y se ha convertido en inspiración para crear contenido en redes

“Su discurso fue tan fuerte

Carros eléctricos: las llantas especiales que necesita y que no son las mismas de un carro convencional

El peso extra de las baterías, el torque inmediato y la necesidad de mayor autonomía hacen que las llantas de los carros eléctricos sean distintas a las convencionales, más costosas y con cuidados especiales

Carros eléctricos: las llantas especiales
