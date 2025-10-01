Colombia

Vicky Dávila se fue en contra de Gustavo Petro por mensaje en contra de Paloma Valencia: “Es el responsable político del magnicidio de Miguel Uribe”

La periodista criticó al presidente por vincular a la senadora con falsos positivos, y señaló que sus declaraciones lo hacen responsable político del asesinato de Miguel Uribe

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

El enfrentamiento entre el mandatario
El enfrentamiento entre el mandatario y la senadora se intensifica luego de que la comunicadora responsabilizara a Petro por el magnicidio de Miguel Uribe, en medio de denuncias y amenazas de demandas judiciales - crédito Presidencia - @VickyDavilaH/X

La confrontación entre Gustavo Petro y la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia alcanzó un nuevo nivel el martes 30 de septiembre.

Luego de las acusaciones del mandatario, quien la implicó en relación con los falsos positivos en Colombia, la congresista anunció que llevará el caso ante la justicia.

La respuesta legal de Valencia evidencia la tensión entre el Ejecutivo y la oposición, reflejando el aumento de la polémica política en el país.

Luego de la advertencia de Paloma Valencia sobre acciones legales frente a las acusaciones de Gustavo Petro, la periodista y precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, cuestionó con dureza al presidente en redes sociales.

Al referirse al señalamiento de Petro a Valencia, Dávila expresó que con ese tipo de afirmaciones “es el responsable político del magnicidio de Miguel Uribe”.

Vicky Dávila manifestó su rechazo ante las palabras de Gustavo Petro afirmó que sus acusaciones representan un acto grave y peligroso en el entorno político colombiano.

Dávila responsabilizó al presidente no solo por el clima de hostilidad que, según ella, propicia, sino también por posibles consecuencias funestas, aludiendo a la posibilidad de que sus declaraciones motiven actos violentos.

La periodista criticó la postura de Petro frente a la oposición, especialmente en relación con Paloma Valencia, y lo acusó de actuar de manera irresponsable al no considerar el peso de sus palabras.

“Petro es el responsable político del magnicidio de Miguel Uribe. Aún así, ataca a Paloma Valencia y a toda la oposición. Repudiable. Petro sigue ese camino irresponsable, cuando él sabe que puede llegar alguien que “apriete el gatillo”, como él decía cuando era oposición, y eso, que siempre lo cuidaron", escribió la precandidata presidencial por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

