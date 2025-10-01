Colombia

Precio del dólar en Colombia hoy 1 de octubre: los últimos movimientos del tipo de cambio

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Por Armando Montes

Conoce por qué es importante el precio del dólar en el mercado cambiario de Colombia (Infobae)

El dólar ganó terreno frente al peso colombiano tras la apertura de mercados de este miércoles 1 de octubre, mientras que el panorama global refleja una economía en transición hacia un ciclo de menor crecimiento, de acuerdo con Felipe Mendoza, analista de mercados financieros de ATFX Latam.

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se negocia en el día de hoy a 3.918,43 pesos colombianos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,47% frente a los 3.900,25 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense acumula una subida 0,47%; por el contrario en términos interanuales aún mantiene una disminución del 11,46%.

Con respecto a fechas pasadas, invierte el resultado de la sesión previa, en el que acabó con una disminución del 0,6%, demostrándose incapaz de asentar una tendencia estable. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es manifiestamente inferior a los números logrados para el último año (13,77%), presentándose como un valor con menos variaciones de lo habitual en estos días.

Desafíos clave en economía para Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

