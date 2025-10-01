Colombia

Según estudio María Fernanda Cabal y Vicky Dávila son las candidatas con más menciones en redes sociales

Cabal y Dávila dominan las menciones en plataformas sociales y medios digitales, y se consolidan como figuras clave en la carrera presidencial, según el informe de la Universidad Ean y Odem

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Un análisis de la Universidad Ean y Odem revela que las precandidatas María Fernanda Cabal y Vicky Dávila encabezan la conversación digital sobre las elecciones presidenciales, superando a otros aspirantes en visibilidad y discusión online - crédito Colprensa

La Universidad Ean y Odem, observatorio de mercadeo llevaron a cabo un análisis que combinó miradas cualitativas y cifras para examinar cómo se habla en internet sobre las elecciones presidenciales 2026.

Para lograrlo, revisaron menciones en redes sociales y medios digitales, aprovechando herramientas que ayudan a entender tanto el tono como el contexto de esas conversaciones.

De esta manera, identificaron tendencias y opiniones clave en el debate digital que comienza a tomar fuerza rumbo a los comicios. De acuerdo con dicho estudio las precandidatas presidenciales María Fernanda Cabal y Vicky Dávila son las candidatas que registran la mayor cantidad de menciones en redes sociales con respecto al resto de aspirantes analizados.

En el estudio, se observa que la figura con mayor presencia es María Fernanda Cabal, quien alcanza 15.142 menciones, consolidándose como la candidata con ventaja sostenida.

Le sigue Vicky Dávila con 12.926 menciones, consolidada en el segundo peldaño.

Más abajo aparece Gustavo Bolívar con 10.494 menciones, ocupando el tercer lugar tras mantener relevancia en meses específicos.

El cuarto puesto es para Abelardo de la Espriella, quien registra 9.259 menciones y es señalado en el informe como “el emergente a vigilar por su tracción reciente y potencial de crecimiento”.

Después de María Fernanda Cabal y Vicky Dávila los candidatos con más menciones son Gustavo Bolívar y Abelardo De La Espriella - crédito Odem observatorio de mercadeo

En la quinta posición se encuentra Daniel Quintero con 5.294 menciones, completando el grupo de los cinco actores más influyentes dentro del periodo analizado.

“Cabal entra a la recta final del periodo con ventaja sostenida; Dávila consolida un segundo peldaño, Bolívar se consolida temporalmente en el 3 lugar teniendo en cuenta que De la Espriella, aunque cuarto, es el emergente a vigilar por su tracción reciente y potencial de crecimiento”, explicaron al respecto.

El análisis del comportamiento histórico de los últimos cinco meses revela dinámicas distintas entre los principales actores. En el caso de Gustavo Bolívar, el estudio señala que tuvo “poca representatividad durante los meses de Junio, Agosto y Sept (6,77%, 7,61%, 7,80%)”, mientras que en mayo y julio registró “dos picos por eventos específicos (22,01% y 14,69%) respectivamente”. Esto refleja un desempeño irregular, con momentos de alta visibilidad en contraste con meses de baja presencia.

Por su parte, Abelardo De la Espriella mostró un viraje en la tendencia, pues “cambió totalmente su comportamiento durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre (18,96%, 15,81%, 21,30%) vs meses como Mayo y Junio (6,95% y 3,29%)”. En cuanto a Vicky Dávila, el informe destaca que “Junio y Julio fueron sus meses más representativos (28%, 19%) respectivamente”, mientras que María Fernanda Cabal se consolida como “la candidata con mayor constancia y representatividad en cada mes, bajas variaciones porcentuales entre un mes y otro”.

También analizaron en el estudio la distribución de menciones según la carga positiva, neutral y negativa de cada actor político - crédito Odem observatorio de Mercadeo

También analizaron en el estudio la distribución de menciones según la carga positiva, neutral y negativa de cada actor político. En este aspecto, se resalta que “solo Abelardo termina en positivo; Cabal, Quintero y Vicky concentran la mayor presión negativa”. De hecho, Abelardo de la Espriella “destaca por positivo alto, es un perfil con entusiasmo real y rechazo acotado; es el mayor en evolución y posición”, consolidándose como el único dentro del top que logra mantener balance favorable en percepción.

En contraste, María Fernanda Cabal y Vicky Dávila presentan una situación más riesgosa: “Ambas con positivo bajo (~9–10%), pero difieren en riesgo: Cabal tiene negativo alto (48,3%) y neutral 41,9% con un perfil más polarizado, mientras Dávila tiene negativo menor (43,1%) y neutral mayor (47,7%)”. Por su parte, Gustavo Bolívar sobresale en otro aspecto al ser “más informativo con mayor neutralidad, 61,1% (el más alto del Top 4) con positivo 9,1% y negativo 29,8%”, mostrando un perfil más equilibrado frente a la opinión pública.

En el estudio, se observa que la figura con mayor presencia es María Fernanda Cabal, quien alcanza 15.142 menciones, consolidándose como la candidata con ventaja sostenida. Le sigue Vicky Dávila con 12.926 menciones, consolidada en el segundo peldaño. Más abajo aparece Gustavo Bolívar con 10.494 menciones, ocupando el tercer lugar tras mantener relevancia en meses específicos - crédito Facebook - Instagram - Presidencia

Para realizar este estudio, la Universidad Ean y Odem aplicaron un enfoque integral que combina análisis cualitativo, contextual y cuantitativo de las menciones digitales sobre los candidatos. Utilizaron una única plataforma de monitoreo, lo que permitió recopilar y analizar toda la información sin recurrir a encuestas externas, asegurando así la consistencia de los datos.

Además, emplearon herramientas de inteligencia de redes para recolectar, clasificar y examinar grandes volúmenes de conversaciones digitales, lo cual facilitó la identificación de tendencias y patrones clave en el debate electoral en línea.

