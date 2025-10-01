Revelan el lugar y hora donde será velado B King: su cuerpo llegará a Medellín

Las exequias de B King se realizarán en el cementerio Campos de Paz, con sepultura prevista para el jueves - crédito @bkingoficial/Instagram

La llegada del cuerpo de Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, a Medellín marca el inicio de las honras fúnebres tras su asesinato en Cocotitlán, México.

El artista, originario de la capital antioqueña, fue hallado sin vida junto a Jorge Luis Herrera (DJ Regio Clownn) un día después de haber sido reportados como desaparecidos, luego de una presentación en la discoteca ElectroLab de Ciudad de México.

El cuerpo arribará este miércoles 1 de octubre al aeropuerto José María Córdova de Rionegro y será trasladado al cementerio Campos de Paz, donde se prevé que las exequias comiencen a las 5:00 p. m. y se extiendan hasta la mañana del jueves, momento en el que se realizará la sepultura, según detalles revelados por El Colombiano.

El traslado del cuerpo de B King se realiza bajo estrictos protocolos, partiendo en un vuelo comercial desde Ciudad de México hasta el aeropuerto de Rionegro, que presta servicio a Medellín. Posteriormente, será llevado al cementerio Campos de Paz, donde permanecerá en la sala 7 hasta la mañana del jueves, cuando se efectuará la sepultura, según confirmaron fuentes cercanas al caso.

El asesinato de B King ocurrió el 16 de septiembre, tras una actuación en el marco de una gira por la capital mexicana. Tanto él como DJ Regio Clown fueron vistos por última vez al abordar un vehículo con destino al Estado de México. La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, detalló que “se les ve abordar un vehículo hacia el Estado de México y como parte de las labores de búsqueda se logró corroborar el hallazgo de los cuerpos en el municipio de Cocotitlán, Estado de México”.

La investigación sobre el crimen ha generado diversas hipótesis. Una de ellas apunta a que Regio Clown habría recibido advertencias para que no vendiera estupefacientes, especialmente tusi, en locales de la zona de Polanco, un sector exclusivo de Ciudad de México. De acuerdo con allegados de B King, el cantante no tenía relación con esa disputa y se encontraba en el “lugar equivocado” cuando organizaciones criminales mexicanas habrían atacado a Herrera en represalia por desoír dichas advertencias. En el mismo contexto, permanece desaparecida la modelo Angélica Yetsey Torrini León, conocida en redes sociales como Angie Miller.

El impacto del asesinato ha alcanzado también al entorno cercano del artista. Juan Camilo Gallego, mánager de B King, manifestó que teme por su vida y permanece oculto desde que se conoció la noticia. “La verdad temo por mi vida y estoy escondido desde el día en que se supo lo de la muerte. Yo fui la persona que puso la denuncia y di la cara ante los medios. Para mí es difícil salir a la calle o confiar en una patrulla… tengo mucho miedo, la verdad”, expresó Gallego.