Colombiano en Egipto mostró el estigma que aún cargan los colombianos en el exterior: “No somos cocaína como ustedes”

La difusión de un video grabado por un colombiano en Egipto, en el que se evidencia un comentario discriminatorio por parte de otra turista, ha reavivado el debate sobre los estigmas internacionales asociados a la nacionalidad colombiana y su vínculo con la cocaína.

En la grabación, la mujer, cuya identidad no se muestra, afirma: “Nosotros no somos coca como ustedes”, mientras el colombiano responde con seriedad: “no es gracioso, yo le dije que no era gracioso”, buscando dejar claro su malestar ante la situación.

La reacción de su acompañante, que opta por sonreír, contrasta con la incomodidad manifestada por el autor del video.

La percepción internacional sobre colombianos ha estado marcada durante décadas por la asociación con el tráfico de cocaína, una realidad que ha generado estigmatización y consecuencias sociales para quienes residen o viajan fuera del país.

Esta imagen, arraigada en la memoria colectiva global, ha impactado la vida cotidiana de muchos ciudadanos de Colombia en el extranjero, quienes frecuentemente enfrentan prejuicios y generalizaciones debido a la notoriedad histórica del narcotráfico en su nación de origen.

El fenómeno de la estigmatización se manifiesta en distintos ámbitos, desde controles migratorios más estrictos hasta comentarios y actitudes discriminatorias en entornos laborales y sociales.

El trasfondo de este tipo de prejuicios se encuentra en la posición de Colombia como principal productor mundial de cocaína, un fenómeno que ha evolucionado de manera significativa en las últimas décadas

Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), en 2023 la producción global de cocaína alcanzó las 3.700 toneladas, lo que representa un incremento del 34 % respecto al año anterior.

De esa cifra, más del 70 % correspondió a Colombia, consolidando al país como el epicentro de la producción mundial. El mismo informe destaca que, en solo diez años, la producción global de cocaína se multiplicó por cuatro, mientras que la de Colombia se incrementó en más de un 800 %.

Colombia ha sido siempre uno de los mayores defensores del régimen de prohibición de las drogas. En 1938 ordenó que la hoja solo se podría adquirir en droguerías y farmacias, previa presentación de fórmula médica

Para 1941 se realizó un censo de las plantaciones de coca en todos los municipios y corregimientos del país, prohibió el establecimiento de nuevos cultivos, y obligó a la destrucción de los cultivos en tierras de propiedad pública. La escalada punitiva prosiguió con un decreto de 1947 que prohibió el cultivo de coca (y de cannabis), así como la distribución y venta de sus hojas, y ordenó la destrucción de las plantaciones y el decomiso de sus hojas.

No obstante, hay indicios de que los primeros laboratorios de cocaína se remontan a la década de 1950, y que usaban como materia prima base de coca importada de Perú y Bolivia.

En la década de 1970 Colombia era ya el principal centro de producción y tráfico de cocaína, empezó a cultivarla en la siguiente década, gracias sobre todo al impulso de las FARC.

Sumado a esto, Pablo Escobar y el Cartel de Medellín transformaron el tráfico de cocaína durante su apogeo en la década de 1980, hecho que termino de colocar a Colombia como líder en la producción desde entonces.

Además la cultura popular se ha ido permeando con la imagen del capo hasta el punto de ser reconocido en cualquier parte del mundo, por lo que los turistas terminan siendo identificados en el exterior por hechos delictivos. A pesar de esto, muchos migrantes tratan de cambiar la imagen del país a través de acciones como esta.