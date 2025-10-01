Colombia

Colombiano en Egipto mostró el estigma que aún cargan los colombianos en el exterior: “No somos cocaína como ustedes”

Esta imagen ha sido reforzada durante años como consecuencia de las llamadas narconovelas que muchos extranjeros han consumido durante años

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
El usuario julisure se promociona
El usuario julisure se promociona como mentor de migrantes - crédito archdaily.co

La difusión de un video grabado por un colombiano en Egipto, en el que se evidencia un comentario discriminatorio por parte de otra turista, ha reavivado el debate sobre los estigmas internacionales asociados a la nacionalidad colombiana y su vínculo con la cocaína.

En la grabación, la mujer, cuya identidad no se muestra, afirma: “Nosotros no somos coca como ustedes”, mientras el colombiano responde con seriedad: “no es gracioso, yo le dije que no era gracioso”, buscando dejar claro su malestar ante la situación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La reacción de su acompañante, que opta por sonreír, contrasta con la incomodidad manifestada por el autor del video.

La percepción internacional sobre colombianos ha estado marcada durante décadas por la asociación con el tráfico de cocaína, una realidad que ha generado estigmatización y consecuencias sociales para quienes residen o viajan fuera del país.

A pesar de la internacionalización de Colombia en diversos aspectos, todavía persiste el estigma con la cocaína - crédito @julisure_ / TikTok

Esta imagen, arraigada en la memoria colectiva global, ha impactado la vida cotidiana de muchos ciudadanos de Colombia en el extranjero, quienes frecuentemente enfrentan prejuicios y generalizaciones debido a la notoriedad histórica del narcotráfico en su nación de origen.

El fenómeno de la estigmatización se manifiesta en distintos ámbitos, desde controles migratorios más estrictos hasta comentarios y actitudes discriminatorias en entornos laborales y sociales.

El trasfondo de este tipo de prejuicios se encuentra en la posición de Colombia como principal productor mundial de cocaína, un fenómeno que ha evolucionado de manera significativa en las últimas décadas

Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), en 2023 la producción global de cocaína alcanzó las 3.700 toneladas, lo que representa un incremento del 34 % respecto al año anterior.

De esa cifra, más del 70 % correspondió a Colombia, consolidando al país como el epicentro de la producción mundial. El mismo informe destaca que, en solo diez años, la producción global de cocaína se multiplicó por cuatro, mientras que la de Colombia se incrementó en más de un 800 %.

Colombia ha sido siempre uno de los mayores defensores del régimen de prohibición de las drogas. En 1938 ordenó que la hoja solo se podría adquirir en droguerías y farmacias, previa presentación de fórmula médica

Colombia continúa siendo el mayor
Colombia continúa siendo el mayor productor de cocaína del mundo - crédito Santiago Mesa

Para 1941 se realizó un censo de las plantaciones de coca en todos los municipios y corregimientos del país, prohibió el establecimiento de nuevos cultivos, y obligó a la destrucción de los cultivos en tierras de propiedad pública. La escalada punitiva prosiguió con un decreto de 1947 que prohibió el cultivo de coca (y de cannabis), así como la distribución y venta de sus hojas, y ordenó la destrucción de las plantaciones y el decomiso de sus hojas.

No obstante, hay indicios de que los primeros laboratorios de cocaína se remontan a la década de 1950, y que usaban como materia prima base de coca importada de Perú y Bolivia.

En la década de 1970 Colombia era ya el principal centro de producción y tráfico de cocaína, empezó a cultivarla en la siguiente década, gracias sobre todo al impulso de las FARC.

Varios usuarios comentaron que han
Varios usuarios comentaron que han vivido lo mismo en el extranjero - crédito TikTok

Sumado a esto, Pablo Escobar y el Cartel de Medellín transformaron el tráfico de cocaína durante su apogeo en la década de 1980, hecho que termino de colocar a Colombia como líder en la producción desde entonces.

Además la cultura popular se ha ido permeando con la imagen del capo hasta el punto de ser reconocido en cualquier parte del mundo, por lo que los turistas terminan siendo identificados en el exterior por hechos delictivos. A pesar de esto, muchos migrantes tratan de cambiar la imagen del país a través de acciones como esta.

Temas Relacionados

Colombianos en el exteriorCocaínaEgiptoColombia-Noticias

Más Noticias

Procuraduría llamó a juicio a siete exediles de localidad de Bogotá por posible irregularidad en terna para alcalde local

El Ministerio Público formuló cargos por presuntas irregularidades en conformación de terna para elegir el alcalde de la localidad Antonio Nariño en 2021

Procuraduría llamó a juicio a

Nuevo enfrentamiento entre Gustavo Petro y el gobernador Andrés Julián Rendón por muerte de un soldado en Antioquia: “Debe ajustarse a la verdad”

El presidente colombiano aseguró que el gobernador Andrés Julián Rendón “insulta” a los que “caen en combate” por sus supuestas insinuaciones

Nuevo enfrentamiento entre Gustavo Petro

Desde 2018 Colombia no registraba una cifra tan alta de muertes en pacientes con enfermedades raras: aseguran desde Fecoer

Diego Gil, presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, dio una radiografía del panorama que enfrentan los pacientes en el territorio nacional

Desde 2018 Colombia no registraba

El Ministerio de Ambiente revisa la concesión de agua a Coca-Cola en La Calera

La evaluación técnica y jurídica determinará si se abre un nuevo proceso, con énfasis en la participación ciudadana y la equidad ambiental

El Ministerio de Ambiente revisa

Gobierno Petro anunció modificaciones al sistema de precios de biocombustibles en Colombia

Con la nueva metodología, el Gobierno nacional espera reducir el ingreso al productor y aumentar la competitividad del sector en Colombia

Gobierno Petro anunció modificaciones al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Mamá y hermana de B

Mamá y hermana de B King revelaron nuevos detalles sobre la muerte del cantante en México: “Me lo entregaron en una bolsa, descuartizado”

Amigo de Regio Clownn hizo polémica petición que involucra a Marcela Reyes: “Es una señora que no conozco”

Yina Calderón predijo el fin de la relación entre Norma Nivia y Mateo Varela por culpa de Karina García: “Todavía siente atracción por ella”

Carolina Cuervo recordó el final de su relación con el famoso actor Fabio Rubiano: “Había una diferencia de edad de 17 años”

Manuela Gómez enfrentó las críticas por la forma como lleva su maternidad: “A mí no me importa”

Deportes

Alfredo Morelos podría tener un

Alfredo Morelos podría tener un final feliz en Atlético Nacional: esto es lo que se sabe de la negociación con Santos de Brasil

Santa Fe vs. Medellín, cuartos de Copa BetPlay: novedades y probables alineaciones

Jugador de Atlético Nacional lanzó duro vainazo a Javier Gandolfi tras su salida: “Era bueno cambiar, había una energía que no era la mejor”

FIFA destacó a la selección Colombia previo al Mundial de 2026: “Alta jerarquía”

Colombia vs. Noruega: hora y dónde ver el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025