Nuevo enfrentamiento entre Gustavo Petro y el gobernador Andrés Julián Rendón por muerte de un soldado en Antioquia: “Debe ajustarse a la verdad”

El gobernador Andrés Julián Rendón criticó el presupuesto de 2026 propuesto por el presidente Gustavo Petro y un nuevo decreto que establece cambios en el sistema de salud

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, cuestionó al presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X por la publicación del mandatario en referencia a Palestina.

Rendón cuestionó al jefe de Estado por abordar temas relacionados con Medio Oriente en lugar de enfocarse en la situación de Colombia, tras la muerte de un teniente y las heridas sufridas por tres soldados en Anorí, Antioquia.

“Presidente, mientras usted aprende innecesariamente árabe, los criminales con los que negocia mataron a un joven teniente en Anorí y tres soldados están heridos. Se lo digo en español: el tiempo de su gobierno se acabó”, afirmó Rendón.

Crítica de Andrés Julián Rendón a Gustavo Petro - crédito X

Por esta crítica, el presidente Gustavo Petro le respondió al gobernador Andrés Julián Rendón, afirmando que el mandatario regional debe “ajustarse a la verdad”.

“Primero el gobernador de Antioquia debe ajustarse a la verdad. Ninguna de las fuerzas ilegales que está en Antioquia tiene un cese al fuego con el gobierno”, expresó Gustavo Petro.

El mandatario colombiano insistió que ningún grupo armado ilegal tiene un cese al fuego en el país, por tal motivo aseguró que el Ejército tiene bajas, y que por ello, el gobernador Andrés Julián Rendón “insulta” a los que “caen en combate”.

“Ninguna en todo el país.Todas están bajo combate y por eso tenemos bajas. El ejército ni las demás fuerzas están quietas. Insulta el gobernador, a los que caen en combate al insinuarlo”, puntualizó el jefe de Estado.

Destacó los resultados que ha tenido su administración desde agosto de 2025, afirmando que han logrado incautar sin cobrar ninguna vida,

“Ya van desde el 2 de agosto hasta mediados de septiembre, 25 toneladas de cocaína incautadas en el océano pacífico en 12 lanchas, 2 sumergibles y un velero, van más de 10 capturados. Incautamos sin matar”, puntualizó Gustavo Petro.

El mandatario aseveró que los gobiernos departamentales antioqueños con titulación han generado a mineros sin esa certificación, y que por eso, según el presidente Petro, terminan trabajando para grupos armados ilegales.

“Lo que si no es muy claro es como las fuerzas que actúan en Antioquia se financian del oro; han sido los gobiernos departamentales antioqueños quienes con la estructura de titulación que han hecho, han terminado dejando que los pequeños mineros sin título, terminen trabajando, para las financiación de grupos armados ilegales”, indicó el mandatario colombiano.

El jefe de Estado culminó su publicación diciendo que el gobernador supuestamente pretende “que esa situación avance al sur de Antioquia”.

Gustavo Petro respondió a Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia - crédito X

Detalles de lo sucedido

La noche del 30 de septiembre de 2025, se reportó un ataque que dejó como víctima mortal al teniente Brayan Bello, mientras que los uniformados identificados como Santiago Salazar Cardona, Ángelo Ortiz Avendaño y Anuar Segundo Jarariyu Epieyu resultaron heridos. Las autoridades todavía no han determinado qué grupo armado estaría vinculado a este hecho violento.

El Ejército denuncia violación al Derecho Internacional Humanitario tras ataque cerca de viviendas civiles - crédito prensa EJC

Un caso reciente, registrado el 17 de septiembre en Anorí, Antioquia, confirmó el ambiente de inseguridad en la región. En esa ocasión, la base militar conocida como La Montañita fue atacada. El hecho se atribuyó al frente 36 de las disidencias de las Farc, según información oficial. Los atacantes emplearon un artefacto explosivo, que detonaron frente a la base, seguido por disparos con fusiles contra los militares presentes.

Sobre ese incidente, el alcalde Gustavo Silva detalló a Caracol Radio: “Fueron lanzados dos paquetes explosivos hacia la base y luego hubo hostigamiento con armas de largo alcance”. El Ejército, por su parte, señaló que estas acciones constituyen una violación al derecho internacional humanitario.

Mediante un comunicado, el Ejército expresó: “Denunciamos estos actos terroristas, que atentan contra la seguridad de la población civil y los integrantes de la fuerza pública”.

Andrés Julián Rendón recordó al presidente que su administración está pronta a terminar. En mayo de 2026 se llevarán a cabo las elecciones presidenciales, en las que varios políticos y políticas de la derecha esperan reemplazar al actual jefe de Estado, que representa a la izquierda progresista.