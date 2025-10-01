Gustavo Bolívar reveló por quién votaría en segunda vuelta entre Daniel Quintero y De la Espriella: “Escoger entre cáncer y sida”

Gustavo Bolívar no considera buenos candidatos a la presidencia a Daniel Quintero Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

La disputa interna en el Pacto Histórico se intensificó a raíz de los apoyos que ha recibido la candidatura del exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero, generando un ambiente de creciente tensión de cara a la definición del representante de la izquierda para las elecciones presidenciales de 2026.

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, expresó su inconformidad con la dirección que ha tomado el movimiento, cuestionando la coherencia de sus líderes y la manera en que se han gestionado los respaldos dentro de la coalición.

A su vez, criticó abiertamente los gestos de apoyo del partido del presidente Gustavo Petro hacia el exalcalde de Medellín, señalando una “falta de coherencia” en las decisiones de la dirigencia del Pacto Histórico.

El exsenador también manifestó que, aunque sus diferencias con la candidatura de Quintero han sido públicas y reiteradas, en un eventual escenario de segunda vuelta, en el que el rival fuera Abelardo de la Espriella, optaría por votar por el candidato de la izquierda. “Si el contrincante es De la Espriella, yo voto por Quintero. Tengo que escoger entre el cáncer y el sida, sencillamente”, dijo en entrevista con Semana.

La postura de Gustavo Bolívar se fundamenta en declaraciones previas de Abelardo de la Espriella, quien afirmó en una entrevista que iba a “destripar a la izquierda”. Para Bolívar, esa afirmación remite a épocas de violencia política y representa una amenaza directa: “Eso significa que volvemos a los tiempos donde destriparon a la izquierda, y a él hay que creerle, porque fue abogado de todo el paramilitarismo. Con esa frase nos tiene a todos en alerta. Uno tiene que ser responsable también”.

Además, Bolívar precisó que, si la segunda vuelta enfrentara a Roy Barreras y a De la Espriella, votaría por Barreras. En sus palabras: “Si la segunda vuelta ya es entre Roy y De la Espriella, voto por Roy (…) pero aquí uno tiene que escoger entre el erario y defender la vida; y yo defiendo la vida, el erario lo recuperamos después”.

En paralelo, Gustavo Bolívar profundizó en sus críticas hacia la “incoherencia” que, a su juicio, ha caracterizado el actuar reciente del Pacto Histórico. Acusó a varios integrantes de la coalición de incurrir en las “mismas prácticas de los partidos que tanto hemos criticado”. Según él, la ausencia de instancias éticas y disciplinarias dentro del movimiento ha permitido que se respalde a un candidato que enfrenta procesos judiciales por corrupción.

“Es lamentable que hayamos perdido la coherencia con ese candidato (Daniel Quintero), porque no tuvimos un partido con unas instancias éticas y de disciplina capaces de decirle: ‘Señor, usted está inmerso en un juicio por corrupción. Respetamos su derecho a la defensa, el debido proceso y su presunción de inocencia’ (…) pero nosotros en el pasado hicimos campaña en favor de Petro contra un señor que tenía idéntica situación jurídica, como Rodolfo Hernández; ahí perdimos la coherencia”, afirmó Bolívar al medio citado.

En ese contexto, subrayó la necesidad de evitar la doble moral en la política, advirtiendo sobre el riesgo de aplicar criterios distintos según la filiación ideológica de los implicados.

“Uno no puede creer que, cuando hay un presunto corrupto en la derecha, es malo; pero si el presunto corrupto está en la izquierda, entonces sí hay que darle todas las garantías. Uno no puede tener doble moral ni doble rasero en la política”, señaló Bolívar.

Por otro lado, se realizó el sorteo que definió la ubicación de los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico que participarán en una consulta interna que se llevará a cabo el 26 de octubre del año en curso.

El sorteo se definió de la siguiente manera: en la primera casilla, de izquierda a derecha, estará la exministra de Salud, Carolina Corcho. En el centro, estará el senador Iván Cepeda, y en el último lugar se ubicará el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.