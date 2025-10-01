Colombia

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy miércoles 1 de octubre

Desde unas cuantas horas hasta un día entero, aquí la lista completa de zonas que se verán afectados por la suspensión temporal

Por Infobae Noticias

La Empresa de Acueducto y
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá publicó las localidades y los barrios que se verán afectados por la suspensión temporal del suministro de agua a lo largo de este miércoles.

Obras de mantenimiento de reparación, instalación y mantenimiento provocarán cortes que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, revisa la información completa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Usaquén.Barrios: Santa Barbara, La Calleja, Country Club.Lugar: De la Calle 116 a la Calle 135, entre la Transversal TV 17 a la Carrera 45.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

Localidad: Rafael Uribe Uribe.Barrios: San Agustín, Diana Turbay Arrayanes, Cerros de Oriente, Diana Turbay.Lugar: De la Carrera 3D a la Carrera 2 Este, entre la Calle 48P Sur a la Calle 48D Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Oriente, Visión de Occidente.Lugar: De la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 80, entre la Calle 16C a la Calle 10F De la Avenida Carrera 80 a la Carrera 79A, entre la Calle 11B Bis a la Calle 16 De la Carrera 79A a la Carrera 78, entre la Calle 16 a la Calle 11D De la Carrera 78 a la Transversal 75, entre la Avenida Calle 12 a la Calle 16.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Fontibón.Barrios: El Tintal Central, Capellanía, Florida, Hayuelos.Lugar: De la Carrera 86 a la Carrera 96A, entre la Calle 13 a la Calle 22.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de hidrante y válvula

Localidad: Barrios Unidos.Barrios: La Castellana, Rio Negro.Lugar: De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Usaquén.Barrios: Lisboa, Cedritos.Lugar: De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 134 a la Calle 140.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Municipio de Gachancipá.Barrios: Municipio de Gachancipá.Lugar: De la Carrera 1 a la Vía Bogotá Tunja Norte Sur, entre la Calle 5A Sur a la Calle 10A.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates de redes acueducto

Localidad: Usaquén.Barrios: La Carolina, Country Club.Lugar: De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 127 a la Calle 134.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Los cortes pueden ser de
Los cortes pueden ser de unas horas hasta de días enteros (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

