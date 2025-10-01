Desmantelan red de estafa en concesionario de Bogotá, más de 200 familias afectadas: así engañaban a sus víctimas

La red delictiva operó durante cinco años bajo la fachada de un concesionario legítimo en el norte de Bogotá - crédito Fiscalía

Durante cinco años, un fraude masivo operó en el norte de Bogotá bajo la fachada de un concesionario de vehículos, que afectó a más de doscientas familias y generó pérdidas superiores a 7.700 millones de pesos.

Según datos presentados por la Fiscalía General de la Nación, la institución identificó que 202 personas fueron engañadas entre 2019 y 2024, que entregaron sus carros y ahorros en busca de una compraventa que, en realidad, nunca se concretó.

La organización criminal captaba clientes a través de redes sociales, prometiéndoles acompañamiento en la venta de sus vehículos y solicitando, además, un millón de pesos adicionales para gestionar la supuesta transacción.

Después de que los autos quedaban en custodia del concesionario, sus dueños no volvían a verlos ni recuperaban el dinero invertido, pues los responsables del negocio desaparecían.

“La organización contactaba a clientes a través de redes sociales, les ofrecía acompañamiento para vender su vehículo y los convencía de dejarlo en custodia. Pero lo que ocurría después era un mecanismo de engaño reiterado. Los autos eran comercializados hasta tres veces bajo la falsa promesa de nuevas compraventas, sin que jamás fueran entregados a sus supuestos compradores”, señaló el ente investigador.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) logró desmantelar la red al capturar a siete presuntos integrantes en Bogotá, incluidos Luis Felipe Rodríguez González—identificado como el articulador principal—y sus colaboradores Daniela Alejandra Gómez Vargas, Yireth Patricia Avendaño Vásquez, Jonathan Yesid Hernández, Tania Katherine Galeano Gómez, Ángela Julieth Díaz Delgado y Jonathan Ferney Vergara Vergara.

La Fiscalía de la Seccional Bogotá imputó a los detenidos los delitos de estafa agravada en masa, concierto para delinquir y uso de documento falso, aunque ninguno aceptó los cargos. Una juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para Rodríguez González, vinculado a la causa junto con los demás capturados.

Entre las pruebas recolectadas, las autoridades hallaron que varios vehículos aún permanecían en parqueaderos de Bogotá y Medellín, aunque la Fiscalía no precisó cuántos pudieron ser devueltos a sus legítimos propietarios.

El caso puso en evidencia la capacidad de los criminales para camuflarse bajo fachadas aparentemente legales y atraer a clientes desprevenidos. La Fiscalía destacó que, al destapar este modelo de estafa masiva, no solo se reveló el alcance económico del fraude, sino también la afectación emocional de cientos de ciudadanos que durante años esperaron la entrega de un vehículo que nunca llegó. “La apropiación ilícita superó los 7.700 millones de pesos, lo que da cuenta del alcance económico del entramado”, reiteró la entidad.

El proceso penal continúa, con la expectativa de que las víctimas puedan recuperar, al menos en parte, el patrimonio y la confianza que depositaron en un concesionario que resultó ser una fachada para el delito.

Cayeron ‘los del BMW’, especialistas en robar camionetas de alta gama en Bogotá: el asalto quedó en video

La Policía Metropolitana de Bogotá informó tras una persecución y un intercambio de disparos en la localidad de Fontibón, se logró la captura en flagrancia de un hombre y la aprehensión de un menor señalados por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Los uniformados activaron un plan candado que permitió interceptar una camioneta implicada a la altura de avenida Ciudad de Cali con avenida la Esperanza, según el comunicado oficial.

El incidente comenzó en el barrio La Estrada, donde los dos sujetos, armados con un revólver modificado, asaltaron a un ciudadano y le arrebataron el vehículo, emprendiendo luego la huida. La víctima decidió seguirlos y notificó oportunamente a las autoridades, lo que facilitó la reacción inmediata de la policía.

En el procedimiento de captura, los agentes hallaron en poder de los detenidos un arma de fuego tipo revólver alterada, presuntamente utilizada en el robo. Además, se constató que la camioneta recuperada había servido para cometer otro hurto el pasado 24 de septiembre en el barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy.

Las verificaciones también revelaron que dicho vehículo había sido robado hace un mes en otra zona de Bogotá y circulaba con placas falsas; adicionalmente, el menor aprehendido presenta antecedentes previos por hurto.

La Fiscalía General de la Nación recibió la custodia del adulto capturado, el adolescente involucrado y los vehículos recuperados.