Daniel Briceño aseguró que no se postulará a la Presidencia y criticó la cantidad de candidatos: “Es una irresponsabilidad para Colombia”

El concejal de Bogotá advirtió sobre el impacto negativo que puede tener la proliferación de aspirantes en el proceso electoral colombiano

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Durante una entrevista, el concejal capitalino expresó su preocupación por el número de postulantes y calificó la situación como perjudicial para el país, además de confirmar que no participará en la contienda - crédito Concejo de Bogotá

Daniel Briceño, concejal de Bogotá, participó como invitado en el programa Sin anestesia, de La luciérnaga, donde abordó diversos temas de actualidad nacional.

Durante el espacio, ofreció su análisis sobre el panorama electoral en Colombia y compartió su perspectiva sobre los desafíos que enfrenta el país en este contexto.

En el programas, Briceño afirmó que no se postulará como candidato a la Presidencia y expresó su preocupación por el elevado número de aspirantes, señalando: “Es una irresponsabilidad para Colombia”.

En la entrevista, los periodistas le plantearon a Daniel Briceño la situación que atraviesa el país marcada por numerosas candidaturas presidenciales cada vez que ocurre un hecho relevante.

Le consultaron si, dado este contexto, él había considerado la posibilidad de aspirar a la Presidencia de la República.

Ante esta pregunta, el servidor público perteneciente al partido Centro Democrático explicó que, en este momento, no tiene intenciones de aspirar a la Presidencia de la República.

Consideró inapropiada la cantidad actual de candidatos y expresó que postularse sin la experiencia y preparación suficientes puede resultar perjudicial para el país.

Insistió en que, aunque no descarta la posibilidad en el futuro, por ahora no se considera preparado para asumir esa responsabilidad.

“Uy, no. Pues más adelante, pero ahorita no. Ahorita no, ahorita no. Más adelante. Yo creo que noventa y tres candidatos a la presidencia es un acto de irresponsabilidad que tiene hoy Colombia. Todo el mundo cree que puede ser presidente. Yo creo que no puedo ser presidente en este momento”, contestó el concejal en la entrevista.

