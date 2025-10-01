Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 1 de octubre

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) anunció la lista de cortes de luz que realizará este miércoles 1 de octubre a lo largo del departamento.

Las afectaciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus trabajadores y mejorar el servicio a los consumidores.

El ente explicó que las razones de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus aparatos electrónicos para evitar que se dañen, así como no programar trabajos que requieran energía eléctrica, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios 3 de Octubre, 16 de Marzo, Prados del Campestre, Villarelys III, 9 De Abril, Villarelys II, Villarelys I, Urbanizaciones Buen Vivir, Bendición de Dios y algunos sectores de El Progreso, Terrazas Del Puerto, Kennedy, Comuna 7 y el Área De Expansión urbana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Barrios La Rosita, Los Pinos, Las Nieves, Pablo XI, urbanizaciones La Primavera, Vélez, San Marcos, Reino Unido, La Veguita y las Veredas Ropero, Los Ejidos, La Palmera, Guayabal, Tubavita y Lomalta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Aguada.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Centro, San Diego Yariguíes, San Isidro, San Alberto, San Antonio, Santa Rosa, San Martín y San Joaquín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Toroba, Llano de San Juan, Centro, El Hatillo, El Papayo, Salitre Seco, Tubavita, Mirabuenos, Mulatal, San Miguel, Batan y Tierra Negra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guepsa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Platanal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas El Tigre, El Hato, La Mata, Casas Blancas, Centro, San Pablo, Los Cedros, El Amarillo y Carrero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Veredas Juntas, Chinchamato y algunos sectores de Guanomo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Corregimiento San Rafael De Chucuri, Veredas Aguas Negras y San Rafael De Chucuri.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Águila y Bellavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Corregimientos Bocas Del Carare y Las Montoyas, Veredas Bocas del Carare, India Alta, Pitalito, Campo Capote, Agua Linda, La Sierra, Olinda, Alto Parra, Palestina, Centro, La India, Ciénaga Chucurí, Aguas Negras, Las Montoyas, Patio Bonito y algunos sectores de La Militosa, Playa Alta y Carrilera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chontorales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Veredas San Benito, San Pedro y algunos sectores de El Playón, Arrumbazón, Betania, Rio Blanco y Huchaderos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Casco Urbano del municipio, Corregimiento El Bambú, Veredas San José de Arévalo, Villapaz, Halirimante, La Paz, El Bambú, Portachuelo, El Cairo, Panamá Sector Las Cruces, Galanes, Sardinas, Berlín, Diviso Palmas, Florencia Caballito, Espuma Baja, La Pradera, Panamá, Misiguay, Diamante, Carpinteros, La Cristalina, Altamira Alto de Paja, Campo Amor, Las Vegas, Llano de Palmas, San Ignacio, San Isidro, San Jorge y San Juan y algunos sectores de Bremen.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Vereda La Aguada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Corregimiento Bocas y Vereda Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Edificio Monet barrio Mejorar Publicas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Provenza algunos sectores de la calle 101 con carrera 22.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Veredas El Danto, Palo De Cuches, Indio Bajo Y Vereda El Hoyo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Alto Cascajales, Alto Cirales, Angostura De Los Andes, Bajo Cascajales, Barranco Amarillo, Cabecera De Rio Sucio, Caño Doradas, Cirales, Diviso De Los Andes, El 27, El Centenario, El Control, El Danto, El Eden, El Guamo, El Hojarasco, El Hoyo, El Indio, El Indio Bajo, El Libano, El Porvenir, El Toboso, Filo De Oro, Islanda y La Belleza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Provenza algunos sectores de la carrera 23 con calle 115.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Vereda La Honda, Trochas Al Medio, El Indio Bajo, Los Alpes Y El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas La Honda, La Laguna, La Pitala, La Salina, La Victoria, Los Aljibes, Los Alpes, Nueva Granada, Palo De Cuches, Quinal Bajo, Rancho Grande, Rio Sucio De Los Andes, Sabanales, San Luis, Santo Domingo, Trochas Al Medio, Villa De Leyva, Vista Hermosa y Delicias Alto, Delicias Bajo, El Vergel, Honduras Alto, Honduras Bajo y Quinal Alto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Victoria algunos sectores de la carrera 21A con calle 43.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Bucarica sector 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización La Independencia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Barrio Inmaculada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Mano de Dios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Granja algunos sectores de las transversales 44D, 44E con diagonal 58.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Pablo VI algunos sectores de las carreras 3, 4 y 5 entre calles 5 y 7.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Paseo Del Mango sector caracolíes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Barrio 23 de Agosto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Bucarica sector 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Brisas de Provenza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Provenza algunos sectores de la calle 104 con carrera 22.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Edificio Palmas 42 San Pio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Versalles algunos sectores de las calles 56, 58 con carreras 40, 41 y 42.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Provenza algunos sectores de la calle 104 con carrera 22.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 12:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guatiguará.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Cincuentenario algunos sectores de la carrera 31 entre calles 30 y 31.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Garcia Rovira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Miradores de la UIS.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Pueblo Nuevo algunos sectores de la carrera 11 entre calles 57 y 60.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Altos del Campestre algunos sectores de la carrera 54 con calle 39.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Nuevo Pablo VI algunos sectores de las calles 5, 5A y 6 con carrera 3.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Barrio La Marina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio Villa Campestre algunos sectores de las carreras 19A a la 21E entre calles 26 y 26C.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 14:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Paz.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Mata.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Edificio House Center barrio Mejoras Publicas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Paz.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Mirabuenos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Paz.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Carrera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Provenza algunos sectores de la calle 105 con carrera 22.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Luz de Salvación.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Matanza.

Sector(es): Veredas Plazuela, Santa Ana, Filo, San Isidro, Vega Grande, Altobravo, Bremen, Paramillo, Líbano, Sinaí, Cuchilla, Aventino, Sucre, Maveda, Ciaga, San Carlos, Capilla, Santa Marta, Guamal, Quebraditas y Loma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Petaqueros y Culebrilla.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Bucarica sector 3.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Concordia algunos sectores de la carrera 17 con calles 52 y 53.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Casco Urbano del municipio, Corregimiento El Bambú, Veredas San José de Arévalo, Villapaz, Halirimante, La Paz, El Bambú, Portachuelo, El Cairo, Panamá Sector Las Cruces, Galanes, Sardinas, Berlín, Diviso Palmas, Florencia Caballito, Espuma Baja, La Pradera, Panamá, Misiguay, Diamante, Carpinteros, La Cristalina, Altamira Alto de Paja, Campo Amor, Las Vegas, Llano de Palmas, San Ignacio, San Isidro, San Jorge y San Juan y algunos sectores de Bremen.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Veredas Buenavista y algunos sectores de Montebello.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Morario.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Casco Urbano sectores de las calles 3,4,5,6,7,8, 8ª y 9 con carreras 7,8,9,10 y 11, Vereda Bremen, Colorada, Sardinas, Guayana, Churricas, Malparaíso, Honduras La Estación, Berlín, Galanes, Vega Carreño, algunos sectores de San Pablo, Sardinas y el cliente AGREPSAN S.A.S.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Corregimiento Bocas y Vereda Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Veredas San Benito, San Pedro y algunos sectores de El Playón, Arrumbazón, Betania, Rio Blanco y Huchaderos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Urbanización Nueva Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Vereda La Aguada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Urbanización Terraplén.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Paseo Del Mango algunos sectores de las calles 1A, 1B y 1C.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sector Villa Valentina.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Veredas Agua Sucia, Golondrinas, La Unión y La Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Centro Poblado Minas y algunos sectores de las veredas Minas y Caño Sanchez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): San Rafael de Lebrija Urbanización Las Lomas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Alto Cascajales, Alto Cirales, Angostura De Los Andes, Bajo Cascajales, Barranco Amarillo, Cabecera De Rio Sucio, Caño Doradas, Cirales, Diviso De Los Andes, El 27, El Centenario, El Control, El Danto, El Eden, El Guamo, El Hojarasco, El Hoyo, El Indio, El Indio Bajo, El Libano, El Porvenir, El Toboso, Filo De Oro, Islanda y La Belleza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Casco urbano del municipio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda India Alta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Sabaneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Vereda La Honda, Trochas Al Medio, El Indio Bajo, Los Alpes Y El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas La Honda, La Laguna, La Pitala, La Salina, La Victoria, Los Aljibes, Los Alpes, Nueva Granada, Palo De Cuches, Quinal Bajo, Rancho Grande, Rio Sucio De Los Andes, Sabanales, San Luis, Santo Domingo, Trochas Al Medio, Villa De Leyva, Vista Hermosa y Delicias Alto, Delicias Bajo, El Vergel, Honduras Alto, Honduras Bajo y Quinal Alto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Matanza.

Sector(es): Veredas Sinaí y algunos sectores de Santa Ana, Plazuela y Maveda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Veredas El Danto, Palo De Cuches, Indio Bajo Y Vereda El Hoyo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Veredas Santo Domingo, La Colorada y algunos sectores de Cuatro Bocas, Tenerife y Ciénega del Opón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Morrocoyes, Campo Alegre y Lacienaga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Volador.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Terraza y Los Indios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanizaciones El Retén, Los Acacios, Brisas Del Vivero, así como algunos sectores de los barrios El Campín y 9 de Abril. Centro poblado Los Laureles y algunos sectores de las veredas Cuatro Bocas y Campo 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tinaga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cabrera.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Altico.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chontorales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Laja.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Floresta algunos sectores de la carrera 28 entre calles 73 y 75.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Aratoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Corregimiento San Rafael De Chucuri, Veredas Aguas Negras y San Rafael De Chucuri.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Veredas Hatigal, Puertas y algunos sectores de Puentes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Aratoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio El Palmar algunos sectores de la calle 37A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Provenza Edificio Normandía.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Veredas Juan Cari, El Palmar y algunos sectores de Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suratá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Tablanca y Marcela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Buena Vista sectores de las carreras 58,59 y 60 con calles 26,27 y 28.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Palmera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Barrio El Tierrero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Palo Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Morario.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Campo Gala.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Borbón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Sabaneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cabrera.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Llanada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Quebraditas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Buena vista algunos sectores de las carreras 61 y 62 entre calles 26 y 28.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Naranjal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Barrios La Rosita, Los Pinos, Las Nieves, Pablo XI, urbanizaciones La Primavera, Vélez, San Marcos, Reino Unido, La Veguita y las Veredas Ropero, Los Ejidos, La Palmera, Guayabal, Tubavita y Lomalta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Barrio Altos Del Capiagua, urbanizaciones Villa Carmen, Villa Del Bosque y Los Rosales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Toroba, Llano de San Juan, Centro, El Hatillo, El Papayo, Salitre Seco, Tubavita, Mirabuenos, Mulatal, San Miguel, Batan y Tierra Negra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Aguada.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Centro, San Diego Yariguíes, San Isidro, San Alberto, San Antonio, Santa Rosa, San Martín y San Joaquín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas El Tigre, El Hato, La Mata, Casas Blancas, Centro, San Pablo, Los Cedros, El Amarillo y Carrero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guepsa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Platanal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Veredas Juntas, Chinchamato y algunos sectores de Guanomo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.