Colombia

Cae cargamento de cocaína de “los Shottas” en Europa en plena negociación de paz con el Gobierno Petro

La incautación en el puerto de Róterdam (Países Bajos) reveló cómo la organización criminal consolidó su red de narcotráfico, mientras mantiene conversaciones para el desarme y la reinserción social

Frank Saavedra

Guardar
El decomiso de 1,2 toneladas de melaza contaminada con cocaína en Róterdam revela la expansión internacional de 'los Shottas' de Buenaventura - crédito @DirectorPolicia/X

El reciente decomiso de 1,2 toneladas de melaza contaminada con cocaína en el Puerto de Róterdam puso en evidencia la transformación de “los Shottas” de Buenaventura en una organización de crimen transnacional, mientras mantenían conversaciones de paz con el Gobierno nacional.

La operación, que involucró a la Policía Nacional de Colombia, la agencia Homeland Security Investigations de Estados Unidos y las autoridades de Países Bajos, permitió frustrar el envío de un cargamento valorado en 33 millones de dólares en el mercado negro, del que se habrían podido extraer tres millones de dosis.

El hallazgo se produjo en uno de los principales terminales marítimos de Europa, utilizado frecuentemente por redes sudamericanas para introducir estupefacientes en el continente.

Según el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, la colaboración internacional fue clave para identificar y perfilar el contenedor desde su origen en el Puerto de Buenaventura.

El general Triana detalló que el alcaloide se encontraba mezclado en 48 bultos de melaza de 25 kilos cada uno, y subrayó en su cuenta de X que el cargamento pertenecía al grupo delincuencial “los Shottas”.

La operación conjunta entre Colombia,
La operación conjunta entre Colombia, Estados Unidos y Países Bajos frustró el envío de un cargamento valorado en 33 millones de dólares que pertenecía a los Shottas - crédito @DirectorPolicia/X

La Dirección Antinarcóticos precisó que la incautación representa un golpe significativo a las finanzas de la organización, que ha dejado de ser una banda urbana para consolidarse como exportadora de cocaína.

Este avance criminal se produce en paralelo a la participación de “los Shottas” en la mesa de diálogos sociojurídicos de Buenaventura, un proceso inaugurado durante el gobierno de Gustavo Petro con el objetivo de lograr el desarme y la reinserción social de 1.700 personas implicadas en el conflicto urbano, así como el cese de la violencia en el puerto.

