Colombia

Aumento del salario mínimo de 2026: trabajadores alertan por engaño del incremento que buscaría el Gobierno Petro

Fabio Arias, presidente de la CUT, dijo que el debate sobre el ajuste salarial expone la influencia de la inteligencia artificial y la manipulación mediática en la negociación laboral

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
En la actualidad, el salario
En la actualidad, el salario mínimo en Colombia está en $1.423.500 - crédito Luisa González/Reuters

La controversia sobre el aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia se intensificó tras la difusión de versiones que atribuían al Gobierno una supuesta propuesta de incremento del 11% ($156.585). Sin embargo, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias Giraldo, desmintió de manera enfática esa información y denunció la manipulación mediática y el uso de inteligencia artificial en la propagación de noticias falsas.

Por medio de una columna de opinión publicada en Las 2 Orillas, el dirigente defendió la necesidad de un aumento significativo del salario mínimo y cuestionó los intereses detrás de la desinformación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Arias, en su análisis, afirmó que entre el 11 y el 25 de septiembre de 2025 hubo múltiples comentarios en los medios de comunicación, de que el incremento del salario mínimo para 2026 sería el 11%, según todos ellos, por algunas filtraciones del Gobierno sobre dicho incremento, pero aclaró que ni el presidente Gustavo Petro ni el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, hicieron tal anuncio.

Fabio Arias, presidente de la
Fabio Arias, presidente de la CUT, es pieza clave en la negociación del aumento del salario mínimo - crédito Colprensa.

El dirigente explicó que, ante la proliferación de la noticia, se consultó a varias plataformas de inteligencia artificial (IA) para verificar la existencia de un anuncio oficial. Según relató, Como era de esperarse, todas las plataformas constataron de que dicho anuncio, nunca se había hecho por el presidente e, incluso, tampoco por el ministro Antonio Sanguino.

No obstante, el presidente de la CUT advirtió que las respuestas de estas plataformas incluyeron matices que, pese a negar la existencia de un anuncio, sugerían que la cifra del 11% circulaba como posibilidad, lo que contribuyó a la confusión.

El papel de la inteligencia arficial

Y es que el papel de la inteligencia artificial en la amplificación de la desinformación fue objeto de una crítica directa de Arias. El líder sindical sostuvo que la IA, al replicar relatos construidos a partir de datos masivos, termina sirviendo a intereses empresariales.

“Creo que todo se hace por generadores de noticias falsas que terminan repitiéndose en todos los medio de comunicación masivos y redes sociales, que posteriormente al crearse estos relatos en los megadatos se repiten por parte de la IA y así servirle a los empresarios una narrativa, que sin que nadie haya hecho esa propuesta, les permite, generar una posición política contra el Gobierno”, afirmó Arias en la publicación.

Tanto el ministro de Hacienda,
Tanto el ministro de Hacienda, Germán Ávila, como el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguraron que el aumento del salario mínimo para 2026 estará por encima de la inflación - crédito Elvis González/EFE

Según su análisis, el mecanismo permite a ciertos sectores justificar su ausencia en la mesa nacional de concertación salarial, bajo el argumento de que la decisión ya está tomada, cuando en realidad no existe una propuesta oficial.

La decisión de Fenalco

Anotó que la reacción del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, no asistir a este, se inscribió en este contexto. Recordó que Fenalco rechazó la cifra del 11% y decidió no participar en la mesa de concertación al calificar la supuesta propuesta como una “burla” y al asegurar que la decisión ya estaba tomada. Para Arias, la postura se apoya en una narrativa construida a partir de información falsa, lo que debilita el proceso de negociación y dificulta la presentación de propuestas alternativas.

En su análisis, Arias también abordó el debate sobre el impacto de los aumentos salariales en el empleo. El presidente de la CUT refutó la tesis empresarial de que un incremento importante del salario mínimo genera desempleo al argumentar que la experiencia reciente demuestra lo contrario.

“Este gobierno recibió el salario mínimo en $1.000.000 y hoy está en $1.423.500, un incremento que, descontando la inflación de estos tres años, equivale a un incremento en el poder adquisitivo de dicho salario de al menos 11%, el mayor valor para un periodo de tres años de cualquiera de los gobiernos neoliberales qué precedieron al del cambio y sin embargo la tasa de desempleo ha caído de 11,7% a 8,8%”, indicó. Para el dirigente sindical, los hechos dejaron sin argumentos a los que sostienen que los aumentos salariales afectan de forma negativa el empleo.

Son más de tres millones
Son más de tres millones de trabajadores colombianos que devengan un salario mínimo al mes - crédito cortesía Sodexo

La propuesta sindical

De cara a la próxima negociación, Fabio Arias precisó que la propuesta sindical buscará un aumento notable del salario mínimo para 2026, respaldada en estudios y evidencia empírica.

“Desde los trabajadores se confirma que incrementando de manera significativa el salario mínimo, que se aplica a 3,7 millones de trabajadores formales y a cerca de 1,3 millones de pensionados que tienen mesada pensional de salario mínimo, se termina jalonando el consumo interno de hogares y, por tal, la economía en su conjunto y el empleo”, afirmó el presidente de la CUT.

El Comando Nacional Unitario, que agrupa a la CUT, la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y las confederaciones de pensionados (CPC y CDP), preparan una propuesta que, según Arias, busca reducir la brecha salarial heredada de políticas neoliberales y responde a la necesidad de fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores.

Así las cosas, Arias destacó que la coyuntura política actual ofrece condiciones favorables para avanzar en una reforma salarial que beneficie a millones de trabajadores y pensionados en Colombia.

Temas Relacionados

Salario mínimo en ColombiaAumento del Salario MínimoSalario Mínimo 2026Salario MínimoTrabajadoresGustavo PetroColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Santa Fe vs. Medellín, cuartos de final en la Copa Colombia 2025: se define el semifinalista en El Campín

Los rojos ganaron el encuentro de ida por 2-1 en la capital antioqueña, esperan defender la ventaja y los Poderosos quieren revertir la serie y cobrar revancha por el título de la Liga BetPlay

EN VIVO Santa Fe vs.

Petro reaccionó a la detención de la flotilla Sumud, que prometía llevar ayuda a Gaza por canales no seguros: tomó radical decisión contra Israel

En un nuevo capítulo en la profunda crisis en la relación bilateral entre ambas naciones quedó plasmado tras conocerse de este suceso, que involucra a dos connacionales que hacían parte de la delegación que se aproximaba a Gaza

Petro reaccionó a la detención

Valor de cierre del dólar en Colombia este 1 de octubre de USD a COP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Valor de cierre del euro en Colombia este 1 de octubre de EUR a COP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro

Corte Constitucional dio ultimátum al Ministerio de Salud para enfrentar el desabastecimiento de medicamentos en Colombia

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo tendrá que coordinar con el Ministerio de Hacienda y la Adres la depuración y pago de la cartera vencida, mientras que entidades de control deberán reforzar sus investigaciones frente a sobrecostos e irregularidades

Corte Constitucional dio ultimátum al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Mamá y hermana de B

Mamá y hermana de B King revelaron nuevos detalles sobre la muerte del cantante en México: “Me lo entregaron en una bolsa, descuartizado”

Amigo de Regio Clownn hizo polémica petición que involucra a Marcela Reyes: “Es una señora que no conozco”

Yina Calderón predijo el fin de la relación entre Norma Nivia y Mateo Varela por culpa de Karina García: “Todavía siente atracción por ella”

Carolina Cuervo recordó el final de su relación con el famoso actor Fabio Rubiano: “Había una diferencia de edad de 17 años”

Manuela Gómez enfrentó las críticas por la forma como lleva su maternidad: “A mí no me importa”

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Medellín, cuartos de final en la Copa Colombia 2025: se define el semifinalista en El Campín

Alfredo Morelos podría tener un final feliz en Atlético Nacional: esto es lo que se sabe de la negociación con Santos de Brasil

Santa Fe vs. Medellín, cuartos de Copa BetPlay: novedades y probables alineaciones

Jugador de Atlético Nacional lanzó pulla contra Javier Gandolfi tras su salida del equipo: “Había una energía que no era la mejor”

FIFA destacó a la selección Colombia previo al Mundial de 2026: “Alta jerarquía”