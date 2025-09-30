Vicky Dávila cuestionó a Gustavo Petro por anunciar que se acaba el TLC con Israel: “Expropiación”

Vicky Dávila, precandidata presidencial; Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Vicky Dávila/Facebook - Presidencia

En el Consejo de Ministros del lunes 29 de septiembre de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció que dará por terminado el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel por la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza.

En su explicación, el mandatario colombiano afirmó que las empresas carboníferas deben acatar las disposiciones o vender sus concesiones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por esta razón, ordenó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, comprarlas si resulta necesario.

“Con Israel deja de haber TLC. Las carboneras que exportan deben plegarse o vender sus concesiones. Y, ministro de Hacienda (Germán Ávila), las compramos, porque me temo que hay más valor en la infraestructura que en el carbón que está enterrado”, expresó Gustavo Petro.

El presidente de la República, Gustavo Petro, en el Consejo de Ministros del 29 de septiembre - crédito Presidencia

Al respecto, la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila calificó la salida de Colombia en el TLC con Israel como muy grave.

Asimismo, indicó que el hecho de que Gustavo Petro plantee la compra de empresas carboníferas equivale a una expropiación, motivo por el cual Vicky Dávila lo comparó con Hugo Chávez.

“Esto es muy grave. Petro anuncia que se acaba TLC con Israel. Y además, amenaza a las carboneras y las conmina a venderle al Estado, como hacía Chávez. Expropiación”, aseveró Vicky Dávila.

Vicky Dávila sobre la propuesta de Gustavo Petro de comprar empresas carboníferas - crédito @VickyDavilaH/X

La precandidata afirmó que en caso de llegar a la Presidencia en 2026, se protegerá las relaciones con Israel.

Además, explicó que las carboneras tendrán la posibilidad de comercializar con Israel.

“Nuestro Gobierno restablecerá relaciones con Israel el 7 de agosto del 26, protegerá el TLC. Las carboneras podrán comercializar con Israel y esta volverá a ser una industria pujante”, aseveró la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila.

Críticas a Rosa Villavicencio

Vicky Dávila también se pronunció de manera crítica frente a la renuncia de Rosa Villavicencio a su visa.

Rosa Villavicencio, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia - crédito Colprensa

A través de su cuenta en X, Dávila desestimó la importancia del gesto de la canciller y lo calificó como irrelevante.

Expresó que la acción no tendría impacto en Estados Unidos, incluso ironizó sobre la reacción que podría generar en ese país. Dávila sostuvo que al gobierno de Gustavo Petro no le basta la retirada de la visa presidencial y lo acusó de buscar tensar y dañar las relaciones bilaterales.

En sus publicaciones, Dávila vinculó estos hechos con un presunto intento deliberado de afectar exportaciones, empresas y empleos en Colombia.

Señaló que la actitud del gobierno apunta al caos y sugirió que el presidente buscaría confrontación en lugar de diálogo.

Además, mediante un video difundido en sus redes, Dávila presentó estos episodios como parte de una sucesión de decisiones oficiales que, según su opinión, perjudican al país.

Consideró lo sucedido con las visas como una “novela” protagonizada por el entorno cercano a Petro, y reiteró su postura crítica contra el mandatario y su equipo de gobierno.

Críticas a Gustavo Petro

Vicky Dávila, periodista y precandidata presidencial, respondió con firmeza a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien responsabilizó a Donald Trump de complicidad en posibles crímenes internacionales y cuestionó el accionar del ejército estadounidense.

A través de su perfil en X, Dávila condenó la postura de Petro y lo acusó de intentar perjudicar la economía nacional, señalando que sus declaraciones invitaban a la destrucción de empresas, negocios y empleos en Colombia.

Vicky Dávila condenó la postura de Petro y lo acusó de intentar perjudicar la economía nacional - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia

La comunicadora sostuvo que el mandatario actúa de manera irresponsable y que busca “acabar con los negocios, las empresas y los empleos colombianos. Está suplicando sanciones. Un bárbaro, un irresponsable”.

En otro mensaje, Dávila señaló que Petro pretende dañar las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, lo que, según ella, podría afectar exportaciones y profundizar el impacto negativo en diferentes sectores productivos.

Dávila aseguró: “Él quiere destruir las relaciones entre los dos países y destruir exportaciones, negocios, empresas y empleos. Quiere caos. Nos haría mucho bien que se fuera a combatir a Gaza y se quedara por allá”.