Según experto, estos son los momentos en que los usuarios de reloj inteligente se los deben quitar

Aunque estos aparatos ofrecen múltiples funciones útiles, llevarlos durante todo el día y la noche no resulta aconsejable y pueden, incluso, afectar la salud

Por Francy Agudelo

Un especialista sugiere retirarlo cuando se presenten molestias, enrojecimiento o cualquier reacción cutánea, para prevenir complicaciones dermatológicas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El uso constante de relojes inteligentes puede acarrear riesgos para la salud, según la advertencia de un experto consultado por El Tiempo, quien recomienda identificar momentos específicos en los que es preferible retirarse este dispositivo.

Aunque estos aparatos ofrecen múltiples funciones útiles, llevarlos durante todo el día y la noche no resulta aconsejable.

De acuerdo con la información suministrada por Serge Eliseeff, experto en comportamiento digital y director ejecutivo de Online Free Games, los relojes inteligentes han ganado popularidad por su capacidad para monitorizar la actividad física, registrar el sueño y facilitar la recepción de notificaciones.

Sin embargo, el especialista consultado por el medio subraya que el uso ininterrumpido puede tener efectos adversos, por lo que recomienda emplearlos con moderación.

El experto señala que existen cuatro momentos clave en los que es recomendable quitarse el reloj inteligente.

En primer lugar, durante el sueño, ya que la presencia constante del dispositivo en la muñeca podría interferir con la calidad del descanso: “Durante las horas de sueño, la luz azul de las pantallas (...) podría perturbar el sueño de las personas sensibles. Esas notificaciones se convierten en distracciones que te distraen de lo que importa”, afirmó.

Los relojes inteligentes han ganado popularidad por su capacidad para monitorizar la actividad física, registrar el sueño y facilitar la recepción de notificaciones - crédito Freepik

En segundo lugar, al realizar actividades que impliquen contacto con el agua, como ducharse o nadar, para evitar daños en el aparato y posibles irritaciones en la piel.

El tercer momento corresponde a los periodos de descanso prolongado, en los que la piel necesita respirar y recuperarse del contacto continuo con el material del reloj: “El impacto psicológico del autocontrol constante a través de relojes inteligentes es algo que apenas estamos empezando a comprender. Hemos convertido funciones básicas como caminar y dormir en actividades medibles que nos sentimos obligados a optimizar, creando un ciclo de retroalimentación donde nunca nos quedamos realmente sin tiempo”, declara.

Finalmente, el especialista sugiere retirarlo cuando se presenten molestias, enrojecimiento o cualquier reacción cutánea, para prevenir complicaciones dermatológicas.

Los relojes inteligentes al realizar actividades que impliquen contacto con el agua, como ducharse o nadar, para evitar daños en el aparato y posibles irritaciones en la piel - crédito redes sociales

El artículo de El Tiempo enfatiza que, aunque los relojes inteligentes aportan beneficios en la gestión de la salud y la organización diaria, su uso debe ser equilibrado.

El experto consultado por el medio advierte que “llevarlo las 24 horas del día no es recomendable, porque podría ser perjudicial para la salud”, una afirmación que invita a los usuarios a reflexionar sobre sus hábitos tecnológicos. La recomendación general es aprovechar las ventajas de estos dispositivos sin descuidar el bienestar físico, alternando su uso con periodos de descanso para la piel y evitando la exposición continua.

De este modo, se pueden minimizar los riesgos asociados y mantener los beneficios que ofrecen los relojes inteligentes.

La recomendación general es aprovechar las ventajas de estos dispositivos sin descuidar el bienestar físico, alternando su uso con periodos de descanso para la piel y evitando la exposición continua - crédito Unsplash

Un reloj inteligente, o smartwatch, incorpora tecnología avanzada que lo diferencia de los relojes tradicionales. Sus principales características incluyen:

  • Pantalla táctil: permite la interacción directa y facilita la navegación por las funciones.
  • Conectividad: se sincroniza con teléfonos inteligentes mediante Bluetooth o Wi-Fi, gestionando notificaciones, llamadas y mensajes.
  • Sensores de salud: monitorea actividad física, frecuencia cardíaca, pasos, calorías, sueño y, en algunos modelos, el nivel de oxígeno en sangre o la presión arterial.
  • Aplicaciones: ofrece acceso a apps de fitness, calendario, clima, reproductores musicales, entre otras.
  • Notificaciones inteligentes: informa sobre correos electrónicos, llamadas, mensajes y alertas de aplicaciones.
  • Control de música: permite reproducir, pausar y cambiar canciones del teléfono o del propio reloj.
  • GPS integrado: Registra rutas y ubicaciones, útil en actividades deportivas.
  • Resistencia al agua y polvo: muchos modelos cuentan con certificación IP o ATM para usarse mientras se nada o bajo la lluvia.
  • Autonomía de batería: dependiendo del modelo, puede variar desde uno hasta varios días.
  • Personalización: esferas intercambiables y cambios de correa para adaptar el estilo.

Estas características convierten a los relojes inteligentes en dispositivos multifunción, con utilidad tanto en el ámbito deportivo como en la vida diaria.

