Paola Holguín define posiciones frente a Abelardo de la Espriella y Juan Carlos Pinzón: “Tienen muchas ideas afines”

Paola Holguín dio su punto de vista sobre los precandidatos presidenciales Abelardo de la Espriella y Juan Carlos Pinzón - crédito Montaje Infobae

Paola Holguín, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, expuso públicamente su posición frente a las aspiraciones de Abelardo de la Espriella y Juan Carlos Pinzón, dos figuras que buscan ganar protagonismo en la carrera electoral de 2026.

Durante su intervención en El Debate de Semana, Holguín detalló el tipo de relación política que mantiene con ambos y compartió su visión sobre el futuro de la coalición de la derecha.

En lo relativo a Juan Carlos Pinzón, la congresista resaltó la afinidad de ideas que existe entre su plataforma y las propuestas del exministro.

“Juan Carlos tiene muchas ideas afines con las tesis que estamos defendiendo en la plataforma y, además, él tiene una ventaja, él no toma nada personal, él algún día dijo: ‘Paola es como mi esposa, me da duro, pero la quiero’. Cuando él fue ministro de Santos, pobrecito, yo creo que fui un dolor de cabeza”, manifestó Holguín.

Respecto a Abelardo de la Espriella, Holguín admitió que percibe su participación activa dentro de la discusión programática del Centro Democrático.

“También lo veo jugando, él ha defendido estas tesis. Creo que él es una persona que entiende que nosotros tenemos que tener una plataforma muy clara y a detalle. Que esto requiere saber qué hay que hacer en seguridad, economía, salud, porque gobernar es muy difícil”, indicó la senadora.