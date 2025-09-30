Colombia

Paola Holguín define posiciones frente a Abelardo de la Espriella y Juan Carlos Pinzón: “Tienen muchas ideas afines”

La senadora expuso su visión sobre la participación de ambos precandidatos y defendió el debate de ideas como base para la construcción de una coalición

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Paola Holguín dio su punto
Paola Holguín dio su punto de vista sobre los precandidatos presidenciales Abelardo de la Espriella y Juan Carlos Pinzón - crédito Montaje Infobae

Paola Holguín, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, expuso públicamente su posición frente a las aspiraciones de Abelardo de la Espriella y Juan Carlos Pinzón, dos figuras que buscan ganar protagonismo en la carrera electoral de 2026.

Durante su intervención en El Debate de Semana, Holguín detalló el tipo de relación política que mantiene con ambos y compartió su visión sobre el futuro de la coalición de la derecha.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En lo relativo a Juan Carlos Pinzón, la congresista resaltó la afinidad de ideas que existe entre su plataforma y las propuestas del exministro.

“Juan Carlos tiene muchas ideas afines con las tesis que estamos defendiendo en la plataforma y, además, él tiene una ventaja, él no toma nada personal, él algún día dijo: ‘Paola es como mi esposa, me da duro, pero la quiero’. Cuando él fue ministro de Santos, pobrecito, yo creo que fui un dolor de cabeza”, manifestó Holguín.

Respecto a Abelardo de la Espriella, Holguín admitió que percibe su participación activa dentro de la discusión programática del Centro Democrático.

“También lo veo jugando, él ha defendido estas tesis. Creo que él es una persona que entiende que nosotros tenemos que tener una plataforma muy clara y a detalle. Que esto requiere saber qué hay que hacer en seguridad, economía, salud, porque gobernar es muy difícil”, indicó la senadora.

Temas Relacionados

Paola HolguínJuan Carlos PinzónAbelardo de la EspriellaPrecandidatos presidencialesElecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Chontico Día, los números ganadores del último sorteo hoy 30 de septiembre 2025

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Chontico Día, los números ganadores

Tras la polémica de la empresaria Luisa Postres por pedir “la milla extra” en su oferta laboral, periodista le respondió: “A todas las personas que creen que dar trabajo es hacer un favor”

Con una carta la creadora de contenido Mariángela Urbina le respondió a Luisa Lafaurie, empresaria que causó debate en redes por su video contando los detalles de un empleo, que según los mismos usuarios, mezclaba más de tres profesiones

Tras la polémica de la

Según experto, estos son los momentos en que los usuarios de reloj inteligente se los deben quitar

Aunque estos aparatos ofrecen múltiples funciones útiles, llevarlos durante todo el día y la noche no resulta aconsejable

Según experto, estos son los

Armando Benedetti contestó a Cambio Radical luego de que le lanzaran “vainazo” por mensaje de Christopher Landau: “Avispados”

El ministro del Interior contestó a la oposición luego de que el partido publicara comentarios irónicos sobre la propuesta de renunciar a visas estadounidenses en solidaridad con el presidente colombiano, intensificando el debate político en redes sociales

Armando Benedetti contestó a Cambio

Luces del carro fundidas en Colombia: lo que exige la ley, las sanciones que arriesga y cómo evitar pagar el costoso comparendo

Conozca cómo identificar fallas, cuándo reemplazar los bombillos y qué precauciones tomar para evitar sanciones y garantizar la seguridad en la vía

Luces del carro fundidas en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidentes de las Farc requisaron

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

ENTRETENIMIENTO

Daniela Álvarez desfiló en la

Daniela Álvarez desfiló en la pasarela de L’Oréal 2025 en La Semana de la Moda de París y posó junto a Kendall Jenner: “Un sueño cumplido”

El gesto que tuvo Wendy Guevara en apoyo a Altafulla tras robo en Medellín

Hermana de B King se refirió a Marcela Reyes, la exesposa del cantante asesinado: “No tengo comunicación alguna”

Jorge Herrera fue reincorporado a ‘MasterChef Celebrity’, pero enfrenta sanción por ausencia en su primer reto: este es el castigo que recibirá

Valentina Taguado aclaró qué pasó en los ‘Impresentables’ y su relación con Roberto Cardona: “Todo se acaba”

Deportes

Dura denuncia de jugador de

Dura denuncia de jugador de selección Colombia Sub-20: “No me llamaron de la Federación”

Primeras palabras del nuevo DT de León sobre James Rodríguez: “Es un ser humano al que tengo que saber llegarle”

Revelan la millonada que ganan los equipos de la Liga BetPlay por derechos de televisión

Chelsea vs. Benfica: hora y dónde ver a Richard Ríos en el partido de la Champions League en Stamford Bridge

Selección dirigida por el colombiano Bolillo Gómez en problemas: recibió millonaria sanción por por parte de FIFA