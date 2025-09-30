Colombia

Mujer policía amamantó a recién nacida en la terminal de El Salitre: así se vivió el momento

La intervención de una uniformada que alimentó a una menor fue reconocida por su gesto solidario, mientras se investiga la situación familiar

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Una uniformada del Grupo de Infancia y Adolescencia amamantó a la menor ante la falta de recursos familiares, priorizando su alimentación inmediata - crédito Policía de Bogotá

Una agente de la Policía Nacional protagonizó un gesto poco habitual al amamantar a una bebé recién nacida en la Terminal de Transporte Salitre de Bogotá, luego de que una menor alertó a los uniformados debido a un llanto persistente de la pequeña.

Según informó la Policía Nacional, los hechos ocurrieron cuando los agentes que realizaban labores preventivas y de control acudieron al lugar tras recibir la alerta y encontraron a un hombre, identificado como el tío de la bebé, sosteniéndola en una postura riesgosa.

Al acercarse, los oficiales constataron que la recién nacida mostraba señales claras de requerir asistencia alimentaria urgente.

Una de las uniformadas, miembro del Grupo de Infancia y Adolescencia, optó por atender de inmediato la emergencia amamantando a la bebé.

Así lo explicó la teniente coronel Zuly Ortiz, oficial de guarnición de Policía Metropolitana de Bogotá: “La Policía Nacional atendió un motivo de policía donde una menor alertó a los uniformados por su continuo llanto. De manera inmediata se trasladaron al lugar de los hechos, observaron a un hombre, quien sería el tío de esta menor, cargando a esta pequeña en una posición riesgosa y evidenciando una necesidad de asistencia alimentaria urgente”.

Al llegar al lugar, los agentes identificaron a un hombre, presuntamente tío de la niña, que la sostenía en una postura considerada riesgosa y que evidenciaba la urgencia de atención alimentaria.

Ante esta situación, la uniformada decidió ofrecerle leche materna, priorizando el bienestar nutricional de la pequeña. “En aras de salvaguardar su apoyo nutricional, una de las uniformadas adscritas al grupo de infancia y adolescencia despertó en ella su instinto maternal, brindándole a esta pequeña de su leche materna”, indicó la oficial.

Durante la intervención, los funcionarios constataron que los familiares presentes no disponían de la documentación necesaria para acreditar el vínculo de consanguinidad con la menor. “También se pudo evidenciar que los familiares de esta menor no contaban con la documentación que acreditara el grado de consanguineidad”, agregó la coronel Zuly Ortiz.

El caso resalta la vulnerabilidad infantil y la respuesta humanitaria de la Policía Nacional en situaciones de emergencia - crédito Policía Bogotá

Por este motivo, la bebé fue puesta a disposición de la autoridad administrativa competente, con el objetivo de verificar su situación y proceder al restablecimiento de sus derechos.

La Policía Nacional destacó en su declaración que mantendrá la coordinación con las “demás entidades para ofrecer soluciones efectivas que contribuyan a la protección integral de todos los niños, niñas y adolescentes”.

De esta manera, la institución “reitera su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con las demás entidades para ofrecer soluciones efectivas que contribuyan a la protección integral de todos los niños, niñas y adolescentes”, concluyó la oficial.

El caso resalta la vulnerabilidad infantil y la respuesta humanitaria de la Policía Nacional en situaciones de emergencia - crédito Policía de Bogotá

