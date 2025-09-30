Colombia

Más de un millón de motociclistas recorrerán Colombia en la semana de receso de octubre: autoridades comparten recomendaciones

La movilidad sobre dos ruedas se consolida como opción para descubrir paisajes poco explorados, acceder a zonas rurales y fortalecer la economía local, bajo estrictas recomendaciones de seguridad y autocuidado

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

La motocicleta se consolida como el principal medio de transporte para descubrir destinos rurales y urbanos en Colombia - crédito Freepik

Durante la semana de receso escolar, programada entre el 6 y el 10 de octubre, miles de familias y viajeros en Colombia se preparan para recorrer diferentes destinos del país. En 2025, la motocicleta se consolida como uno de los principales vehículos para la movilidad interna, impulsando el turismo y conectando comunidades rurales y urbanas a lo largo del territorio nacional.

Según estimaciones de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, más de 1,1 millones de motociclistas podrían desplazarse por las carreteras colombianas durante esta temporada, lo que refleja la dimensión de este fenómeno en un país que ya registra un parque automotor superior a 13 millones de motos.

Más de 1,1 millones de motociclistas recorrerán Colombia durante la semana de receso escolar, impulsando el turismo interno - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

La motocicleta, por su practicidad y economía, se ha convertido en una herramienta fundamental para quienes buscan descubrir paisajes poco explorados, acceder a zonas rurales y disfrutar de una experiencia directa con la naturaleza y la cultura local.

La presencia masiva de motos en carretera no solo transforma la manera de viajar, sino que representa una oportunidad de crecimiento económico para los territorios que se preparan para atender a estos viajeros, generar ingresos y promocionar nuevas rutas de turismo responsable. Santander, Antioquia, el Eje Cafetero, La Guajira y Casanare figuran entre los destinos preferidos por los motociclistas, quienes encuentran en la moto una aliada tanto para el ocio como para la conexión social.

Frente a la expectativa de alto flujo de motociclistas en las vías durante la semana de receso, la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, a través de la iniciativa Movemos Colombia y su campaña En moto #ElDestinoEsVolver, extendió una invitación a todos los conductores del país a prepararse con responsabilidad, cumpliendo las normas y practicando una cultura vial enfocada en la seguridad. La entidad elaboró además un decálogo del motociclista viajero que recoge los requisitos legales, técnicos y de autocuidado indispensables para disfrutar de un desplazamiento seguro:

Las autoridades insisten en la importancia de la prudencia y el cumplimiento de normas para un turismo responsable en moto, entre ellos portar el Soat - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

  1. Licencia de conducción al día: es obligatorio portar una licencia vigente, en la categoría correspondiente (A1 o A2), sin importar el cilindraje de la motocicleta.
  2. Soat vigente: el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito es indispensable. Carecer de él expone al conductor a sanciones legales y a la inmovilización del vehículo, además de dejarlo desprotegido en caso de siniestro.
  3. Revisión técnico-mecánica: para motos de más de dos años desde su registro inicial, este trámite debe estar al día, certificando condiciones mecánicas seguras.
  4. Tarjeta de propiedad (licencia de tránsito): debe portarse siempre, a disposición de las autoridades en la vía.
  5. Casco reglamentario: Debe estarse correctamente abrochado y ajustado tanto en el conductor como en el acompañante, como lo exige el Código Nacional de Tránsito.
  6. Luces encendidas siempre: según la ley, la moto debe circular con luz baja encendida en todo momento para ser visible.
  7. Llantas revisadas: es esencial revisar el estado del labrado, especialmente ante condiciones de lluvia.
  8. Frenos en óptimo estado: verificar antes de cada salida que tanto el freno delantero como el trasero respondan adecuadamente.
  9. Ropa y calzado adecuado: se recomienda el uso de ropa de protección y calzado cerrado que cubra el tobillo para minimizar riesgos ante caídas.
  10. Equipaje asegurado: todo el equipaje debe ir bien sujeto y no superar el peso recomendado por el fabricante de la motocicleta.

El parque automotor de motocicletas en Colombia supera los 13 millones de unidades, reflejando su impacto en la movilidad nacional - crédito Secretaría de Movilidad

La motocicleta se perfila, así, como mucho más que un medio de transporte. “Viajar en moto no es únicamente trasladarse de un punto a otro. Es vivir la experiencia de sentir la carretera, acceder a destinos a los que otros vehículos no llegan y disfrutar de la cercanía con la naturaleza y la cultura local”, destacó la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi al resaltar el impacto positivo que este medio tiene en el turismo, la economía y la integración social de las regiones.

Para las poblaciones anfitrionas, la llegada masiva de motociclistas durante la semana de receso evidencia una nueva fuente de oportunidades. La movilidad ágil de estos vehículos permite abrir rutas alternas, incentivar el consumo local y fortalecer el tejido social en zonas que, por sus características geográficas, no siempre son cubiertas por el turismo convencional.

Ante el incremento previsto en la circulación de motocicletas, las autoridades y entidades sectoriales reiteran el llamado a la prudencia, la prevención y el cumplimiento total de las normas viales, recordando que el turismo responsable en moto es un motor de desarrollo y un puente hacia la diversidad natural y cultural del país.

