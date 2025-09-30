Levantan bloqueo en la vía al Llano tras acuerdo entre la ANI y transportadores: esto se pactó

Tras intensas negociaciones, se suspende el cobro de peajes y se inicia la revisión de tarifas preferenciales, mientras se garantiza la circulación y se anuncian obras en el kilómetro 18 - crédito Fomontaje Infobae (Redes sociales/X)

El bloqueo por parte de transportadores en la vía al Llano finalizó en la tarde del martes 30 de septiembre, tras un acuerdo alcanzado entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), líderes comunitarios y el gremio transportador.

De acuerdo con la ANI, el pacto contempla seis puntos principales, entre ellos una tarifa preferencial en los peajes, la suspensión temporal del cobro en algunas estaciones y el inicio de obras en el kilómetro 18, uno de los tramos más críticos de la carretera que conecta Bogotá con Villavicencio.

Según información publicada en sus canales oficiales, el presidente de la ANI, William Camargo Ostos, y su equipo técnico se reunieron con la comunidad y transportadores del municipio de Guayabetal para escuchar sus demandas y negociar soluciones. Entre los compromisos adquiridos está que, mientras se desarrollan las obras en el kilómetro 18, el tránsito permanecerá habilitado y se informará sobre la aplicación de tarifas diferenciales antes del viernes, 3 de octubre de 2025.

Durante la mesa técnica con el comité del paro de la vía Bogotá-Villavicencio, se acordó suspender temporalmente el cobro de peajes mientras se define un nuevo esquema tarifario. La comunidad y el gremio propusieron una reducción del 50 % en las tarifas, mientras que la ANI planteó una disminución del 30 %. Ambas propuestas serán objeto de estudio técnico y se espera una respuesta oficial en los próximos días.

El acuerdo también incluye lineamientos sobre el uso de la báscula para vehículos de carga pesada. No se exigirá el paso obligatorio, sino que este quedará a discreción de las autoridades de tránsito, quienes evaluarán su necesidad para garantizar la seguridad vial y la protección de la infraestructura.

La ANI destacó que el levantamiento del bloqueo fue posible gracias al trabajo conjunto con las comunidades y reiteró el compromiso del Gobierno nacional con la infraestructura como motor para mejorar la calidad de vida. La entidad agradeció el apoyo de la Alcaldía de Guayabetal en el desarrollo de las reuniones técnicas y aseguró que mantendrá el acompañamiento a la región durante la ejecución de los compromisos pactados.

Noticia en desarrollo...